Fala e não faz: o prefeito Evandro sabe o que é uma área verde?
Editora-adjunta do O POVO+ especializada em ciência, meio ambiente e clima. Formada em Comunicação Social - Jornalismo pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é premiada a nível regional e nacional com reportagens sobre ciência e meio ambiente. Também já foi finalista do Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar na região Nordeste
Quando Evando afirmou que “não abriria mão” das áreas verdes de Fortaleza, ele estava aproveitando a recepção negativa da sanção do ex-prefeito José Sarto (PDT), já no final do mandato, que excluía dezenas de áreas ambientais protegidas em Fortaleza.
Chega a ser cômico. Em abril, entrevistado pela colunista que vos fala, Evandro disse o seguinte: “É claro que a questão imobiliária é importante, a cidade tem que crescer, isso é natural; mas a gente tem que preservar nossas áreas verdes e isso eu não vou abrir mão.”
Será que o prefeito sabe, então, o que é uma área verde? Talvez nossos conceitos estejam desencontrados. Talvez ele veja o que era a Mata Atlântica ao lado do aeroporto como um terreno baldio, sem vida.
Talvez ele encare as dunas da Sabiaguaba como "só" areia; logo, não configurariam uma área “verde”. Para quem acompanha nossas reportagens, pelo menos, sabe muito bem as intrínsecas relações ecossistêmicas na região.
Prefeito, área verde urbana é todo “conjunto de áreas intraurbanas que apresentam cobertura vegetal, arbórea (nativa e introduzida), arbustiva ou rasteira (gramíneas) e que contribuem de modo significativo para a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental nas cidades”. A definição é do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).
Em 2019, a área verde total calculada para o município de Fortaleza era de 3.646 hectares; apenas 11,6% da área total do município. São cerca de 13,6 m² de área verde por habitante. O quanto esse número deve ter reduzido somente neste ano ainda há de ser calculado.
O problema da política ambiental brasileira é que ela é feita de discursos, mas quase nunca de prática. Em entrevistas e coletivas, os governantes que desejam ser vistos como eco-aliados sorriem e prometem que nenhuma árvore a mais será derrubada e nenhum bicho será expulso do lar.
No outro dia, assinam projetos de leis que resultam no total oposto.
No dia 22 de setembro, o prefeito Evandro Leitão enviou à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), em caráter de urgência, um projeto de lei para criar a Política Municipal sobre Mudança do Clima. “A nova proposição visa dar concretude a esse arcabouço legal, estabelecendo princípios, objetivos, diretrizes e mecanismos institucionais voltados à mitigação das emissões de gases de efeito estufa, à adaptação aos efeitos climáticos extremos, à promoção da justiça climática e à preservação da qualidade ambiental urbana.”
O objetivo é “promover conexão ecológica, integração social e fortalecer a relação entre sociedade e espaço verde urbano, por meio da implantação de um projeto piloto de Conector Verde, ampliando a área verde da cidade de 17,33 m²/hab em 2017 para 20 m²/hab até 2030 e 26,48 m² até 2040”.
Destaco que de 2017 para 2019 foram perdidos 3,73 m²/hab de áreas ambientais. Seis anos depois, a situação com certeza está pior. Há de se questionar como a prefeitura planeja alcançar as metas definidas enquanto extingue sistematicamente as áreas verdes de Fortaleza.
Análises e fatos sobre as pautas ambientais. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.