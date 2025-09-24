Fala e não faz: o prefeito Evandro sabe o que é uma área verde?

Foto: AURÉLIO ALVES Terreno desmatado no entorno do Aeroporto Internacional de Fortaleza, antes do fim do relatório ambiental do Ibama. Local fica na altura da passarela da Praça da Aerolândia, entre a Base Aérea e o Aeroporto

Em abril deste ano, quando o prefeito Evandro Leitão (PT) estava alcançando os 100 dias de governo, ele disse com todas as letras: “Fortaleza não pode perder mais áreas verdes”. Cinco meses depois, o prefeito sanciona um projeto de lei que flexibiliza a proteção da Zona de Interesse Ambiental (ZIA) da Sabiaguaba.

Quando Evando afirmou que “não abriria mão” das áreas verdes de Fortaleza, ele estava aproveitando a recepção negativa da sanção do ex-prefeito José Sarto (PDT), já no final do mandato, que excluía dezenas de áreas ambientais protegidas em Fortaleza.

Leia mais O histórico das áreas verdes de Fortaleza: lutas de décadas, exclusões de segundos

Inédito: OP+ mapeia as 16 áreas verdes excluídas de zonas ambientais em Fortaleza Sobre o assunto O histórico das áreas verdes de Fortaleza: lutas de décadas, exclusões de segundos

Inédito: OP+ mapeia as 16 áreas verdes excluídas de zonas ambientais em Fortaleza

Agora, no mesmo dia em que o vereador Gabriel Aguiar (Psol) denuncia o revoltante desmatamento de quase 40 hectares de Mata Atlântica para obra de Centro Logístico da Fraport com permissão da Semace, Evandro permite a expansão imobiliária na Sabiaguaba.

Chega a ser cômico. Em abril, entrevistado pela colunista que vos fala, Evandro disse o seguinte: “É claro que a questão imobiliária é importante, a cidade tem que crescer, isso é natural; mas a gente tem que preservar nossas áreas verdes e isso eu não vou abrir mão.”

Será que o prefeito sabe, então, o que é uma área verde? Talvez nossos conceitos estejam desencontrados. Talvez ele veja o que era a Mata Atlântica ao lado do aeroporto como um terreno baldio, sem vida.

Foto: Via Whatsapp O POVO Desmatamento em área verde do entorno do aeroporto de Fortaleza

Talvez ele encare as dunas da Sabiaguaba como "só" areia; logo, não configurariam uma área “verde”. Para quem acompanha nossas reportagens, pelo menos, sabe muito bem as intrínsecas relações ecossistêmicas na região.

Prefeito, área verde urbana é todo “conjunto de áreas intraurbanas que apresentam cobertura vegetal, arbórea (nativa e introduzida), arbustiva ou rasteira (gramíneas) e que contribuem de modo significativo para a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental nas cidades”. A definição é do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).

Em 2019, a área verde total calculada para o município de Fortaleza era de 3.646 hectares; apenas 11,6% da área total do município. São cerca de 13,6 m² de área verde por habitante. O quanto esse número deve ter reduzido somente neste ano ainda há de ser calculado.

Leia mais Quem é a Sabiaguaba, mãe das águas e dos ventos de Fortaleza

Raros tons de verde: o que resta das áreas ambientais de Fortaleza Sobre o assunto Quem é a Sabiaguaba, mãe das águas e dos ventos de Fortaleza

Raros tons de verde: o que resta das áreas ambientais de Fortaleza

O problema da política ambiental brasileira é que ela é feita de discursos, mas quase nunca de prática. Em entrevistas e coletivas, os governantes que desejam ser vistos como eco-aliados sorriem e prometem que nenhuma árvore a mais será derrubada e nenhum bicho será expulso do lar.

No outro dia, assinam projetos de leis que resultam no total oposto.

No dia 22 de setembro, o prefeito Evandro Leitão enviou à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), em caráter de urgência, um projeto de lei para criar a Política Municipal sobre Mudança do Clima. “A nova proposição visa dar concretude a esse arcabouço legal, estabelecendo princípios, objetivos, diretrizes e mecanismos institucionais voltados à mitigação das emissões de gases de efeito estufa, à adaptação aos efeitos climáticos extremos, à promoção da justiça climática e à preservação da qualidade ambiental urbana.”

Foto: FCO FONTENELE Além de abrigar fauna e flora, as áreas verdes urbanas são essenciais para o equilíbrio e conforto climático das cidades. Sem áreas verdes, os efeitos da crise climática são intensificados, resultando em diversos problemas, incluindo a piora da saúde da população

Um dos arcabouços legais é o Plano Local de Ação Climática (Plac) de Fortaleza, no qual a meta R.1 é especificamente ampliar a quantidade e a acessibilidade de áreas verdes na Cidade.

O objetivo é “promover conexão ecológica, integração social e fortalecer a relação entre sociedade e espaço verde urbano, por meio da implantação de um projeto piloto de Conector Verde, ampliando a área verde da cidade de 17,33 m²/hab em 2017 para 20 m²/hab até 2030 e 26,48 m² até 2040”.

Destaco que de 2017 para 2019 foram perdidos 3,73 m²/hab de áreas ambientais. Seis anos depois, a situação com certeza está pior. Há de se questionar como a prefeitura planeja alcançar as metas definidas enquanto extingue sistematicamente as áreas verdes de Fortaleza.