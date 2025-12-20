As saudades, em dezembro, de Clarice

Foto: carlus campos 2112demitri.jpg

Eu queria ser Clarice Lispector em dezembro! Pelo menos em alguns dias e fumar um cigarro atrás do outro mesmo morta, abusada de entrevistas e teses bestas. Incomodada com o enterro, a terra e o diabo do táxi do Ferreira Gullar que não chega pela última vez.

E para que mesmo ir ao enterro de Clarice? Ela já não é mais! E olhá-la, ali, angustiada pelo imperativo repentino de morrer aos 57 anos! Menos mal por não ter mais de responder besteiras.

Impossível ser Clarice. Aquele deleitoso incômodo da lucidez e escrever como se vai ao tororó e a água lhe toma o corpo feito um regato inquieto para ser tragado por um oceano. Apenas ela e algumas pouquíssimas flores raras e banalíssimas são capazes de ser arroios.

Minha mãe sobreviveu a mais um ano na demência indefinida. Vi, a medicina é um bandaid e ao mesmo tempo um unguento alentador. E bom que uns têm vocação para acudir os outros - o Pedro Túlio, a Letícia Araújo, a Sarah Monteiro, a Régia, a Nukácia, meus irmãos.

Tarcísio Matos voluntário e a doutora Bruna, do Peter Pan; o Alexandre Alcântara, promotor da Justiça para os idosos.

Às vezes, a enjoadeza de Clarice vejo em mamãe. Faltava apenas fumasse um atrás do outro, as respostas entre doces e abusos já convivemos. Falta somente, talvez, gritar por Ferreira Gullar que não chega para o enterro, nunca!

Faltou na lista dos que acodem desamparados, o Mauro Costa. Jornalista e pedreiro de pontes entre o Instituto do Câncer do Ceará e os telefonemas absurdos que preciso ligar ou escrever. Peço desculpas, primeiro.

O neurocirurgião Flávio Leitão, o filho e o pai, também estão na minha lista de aperreios pelos outros. O Zé Maria Pontes, do Frotinha da Parangaba, o Mário Mamede, o César Pinho, o João Alfredo, a Silvana Dias e o Jangurussu. Gentis.

Não deslembro o Alberto da Barra do Ceará e seu navio-restaurante ancorado há anos na maré baixa e cheia do rio com o mar. É bonito ali e já experimentei entrar noite adentro e a casa sair flutuante e, depois, atracar de volta no pé da ponte feia.

Diria que tenho uma lista grande de gente que acode os outros, as árvores, os rios...

Maria Amélia ainda ofereceu a vida dela pelos tremembés de Almofala. Ela é quase, hoje, um beija-flor-sem-memórias. Inclusive, precisa de ajuda e de visitas.

Hedelita Nogueira, Luísa Vaz, Ademir Costa, Alexandre Cialdini, Will Robson, Décio, Hideraldo Bellini, Mauro Sales, Sérgio Farias, Fátima Sudário, Luciana Dummar, Arimá Rocha, Paulo Mamede, Ana e Lourdes Sudário, Dias Branco, Thieres Pinto, Wanda Claudino e dom Edmilson também entram nessa lista que passo mensagem, na cara de pau, e faço petição pelos outros. Isso não é bajulação. Não preciso.

É reconhecimento. E se eu ainda acreditasse em algum divino ou sagrada, de qualquer matiz, diria que na casa deles as luzinhas pisca pisca valem os dezembros.

Falo de pessoas (anjos?) que passam o ano todo acudindo outras. De graça e em troca de nada.

Pois Clarice, tenho tido déjà-vus, às avessas, com o dia em que você se foi. Era um dezembro de 1977, eu e o Gullar no táxi e quando chegamos você já não estava mais. Tenho saudades.





