A periferia cansada dos privilegiados

Era quase o Guimarães Rosa tentando tanger minha insônia existencial. E deveria ser surpresa? Qual não. Eles se cospem, rodopiam em torno dos umbigos e, um dia, tornam a acudir o fetiche do outro.
"Para as gerações de famílias pobres não mudou o tanto que volveu a vida privilegiada dos avarentos da política"
Espanto nenhum. Vendem-se como nupérrimos, mas há um bolor nas conversas e no modo de levar a vida em abonação. Bolorento não significa velho, antigo, ultrapassado. Mas é algo que não contribuiu para a transfor uma favela em lugar onde eles morariam e botariam os filhos para estudar e passar as férias.
E o Pirambu continua o Pirambu insustentável. Acuado por facções, o lixo entupindo o Atlântico pela Leste Oeste. Persiste o povo lutador de lá.
"Na cerimônia, a reunião de velhos e noviços jagunços"
Caucaia continua a mesma desesperança, Quixadá também, Irapuan Pinheiro e desafio as periferias no Ceará... Para as gerações de famílias pobres não mudou o tanto que volveu a vida privilegiada dos avarentos da política.
É do Darcy Ribeiro. A miséria do mundo é de responsabilidade do homem branco, macho (machista), acumulador de riquezas e que vai sucedendo gerações e gerações - ele, a família e seus lambe botas. A política avarenta.
Quantos fardos de ilusões temos de ir engolindo? Darcy Ribeiro me perguntou um dia numa entrevista que nunca fiz. Repórter é assim, cheio de interrogações.
"Penso que perdi tempo falando desse povo que quase nada fez para mudar as favelas"
O defeito desse povo - Tasso, Ciro, Roberto Cláudio e agora oportunistas como André Fernandes, Wagner e todo o cordão - é a mentalidade perene ou incorporada. São permanentes ou novos desejosos de que as "coisas" permaneçam no apanágio.
Na verdade, penso que perdi tempo falando desse povo que quase nada fez para mudar a situação das favelas e das ocupações precárias de Fortaleza e do Ceará.
Nenhum deles - que há anos vive sendo governador, senador, deputado estadual e federal, ministro, presidente nacional de partido - até hoje não mudou radicalmente o cotidiano nas comunidades pobres ou miseráveis.
"Já pensou mudar a lógica da insegurança pública em Fortaleza e no Ceará partindo da periferia?"
Fosse assim, eles e os herdeiros deles viviam se divertindo, morando, estudando, investindo e estourando dinheiro no Bom Jardim, no Zé Euclides, no Jangurussu...
Na próxima coluna, se eu ainda existir, devo escrever sobre um povo que está insistindo na utopia exequível de mudar, radicalmente, a favela. Inclusive na área da perigosa falta de segurança pública. O povo do "Zonas Vivas de Cultura e Tecnologia", do conjunto Zé Euclides.
Já pensou mudar a lógica da insegurança pública em Fortaleza e no Ceará partindo da periferia? Dos conjuntos habitacionais acuados pelo crime e pela insuficiência de Estado e Prefeitura?