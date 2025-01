Sarto rebate Evandro e alfineta Elmano em relatório da transição

Foto: FÁBIO LIMA Ex-prefeito José Sarto apresentou relatório da transição em Fortaleza

Em relatório de transição encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) nessa quinta, 30, o ex-prefeito José Sarto (PDT) rebateu o sucessor Evandro Leitão (PT).



Para Sarto, “o novo governo contará com uma gestão fiscal equilibrada” e “recursos financeiros garantidos para manter o nível de investimentos”.



No documento, que tem 68 páginas e detalha o quadro deixado por Sarto após os últimos quatro anos, o pedetista garante que o cenário ao final do mandato é de “serviços públicos ampliados e arcabouço tecnológico que proporcionará aos gestores viabilidade para desenvolver as ações necessárias e focar no enfrentamento dos desafios que o município de Fortaleza tem pela frente”.



Desde que assumiu o Paço, Evandro tem se queixado publicamente da situação encontrada na Prefeitura. Segundo ele, Sarto entregou um rombo fiscal histórico, o que deve dificultar as ações dos próximos anos.



O resultado do trabalho elaborado pela equipe comandada por Renato Lima, ex-chefe de Gabinete de Sarto, contesta abertamente essa tese.



Na conclusão do relatório, por exemplo, o grupo do ex-prefeito considera que “a atual gestão (Sarto) vivenciou dois anos da maior crise econômica, política e sanitária do Brasil e ainda assim foi eficiente para mitigar os impactos no município”.



“O ano de 2025 será desafiador”, continua o documento, “uma vez que o quadro persistente de baixo crescimento da economia brasileira, o empobrecimento absoluto e relativo da última década, a crise fiscal do Estado Brasileiro e a incerteza para os próximos anos evidenciam a necessidade de estabelecer prioridades”.



Em seguida, o relatório alfineta Evandro ao afirmar que o novo prefeito terá como principal desafio “estratégico e operacional” alcançar “sustentabilidade financeira e recursos”.



Sarto avalia que o petista precisará dispor de “articulação para a captação de novas fontes de financiamento junto ao Governo Federal e organismos internacionais”.



Finalmente, cita indiretamente o governador Elmano de Freitas (PT) ao registrar que o aliado do chefe do Abolição vai encarar necessidade de “regularização de pendências de repasses estaduais”, sugerindo que o sucessor de Camilo Santana (PT) interrompeu pagamentos ao município.



Um dos principais motivos de atrito entre Sarto e Elmano nos últimos dois anos se deu exatamente por causa de repasse de ajuda financeira do Estado, suspensa pelo Governo por razões políticas, conforme entendimento dos aliados do ex-prefeito.