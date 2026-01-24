Remendos e alinhamentos de uma federação

Foto: Divulgação/União Brasil ￼ANTÔNIO Rueda é presidente nacional do União Brasil

É uma novela que já se arrasta há meses. União Brasil e Progressistas aguardam a homologação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) da federação partidária que pretendem formar. Federação esta que não é assim lá tão unida e muito menos progressista, diga-se. Mas os arranjos deste casamento de siglas têm potencial definidor nas eleições cearenses em 2026.

De um lado, a ala do União Brasil liderada pelo ex-deputado federal Capitão Wagner e pelo ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio defende que o partido e, consequentemente, a federação sejam oposição ao governador Elmano de Freitas (PT) nas eleições deste ano. Por outro, parlamentares do União Brasil como Fernanda Pessoa e Moses Rodrigues, além de AJ Albuquerque (PP), buscam compor com o Palácio Abolição.

Ao longo dos últimos meses, das duas pontas deste embate, o discurso é o mesmo. Com uma certitude de dar inveja, cada lado crava que será ele a ficar com o controle da federação. “Alinhamento” é o substantivo da moda e “alinhar” parece ser o verbo da vez.

Na noite do último dia 16, às 21h21min, O POVO publicou a matéria “Deputados governistas dizem que há ‘alinhamento’ para que federação União-PP seja base”. Trinta e cinco minutos depois sai outra matéria no mesmo O POVO aparentemente contradizendo a anterior: “Wagner diz que está ‘tudo alinhado’ para que federação União-PP fique na oposição”.

Presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda vai empurrando a questão com a barriga, acenando aos dois grupos. Ou seja, alguém está sendo ou vai ser enganado. O ex-governador e ex-senador baiano Antônio Carlos Magalhães (que foi do PFL antes deste partido virar Democratas e depois se transformar em União Brasil) gostava de afirmar que as tratativas eleitorais na Bahia só começavam depois do Carnaval. Talvez Rueda esteja seguindo essa lógica.

Há um fator temporal que mexe com os anseios de quem acompanha essa novela. É a perspectiva de que o martelo possa ser batido a qualquer momento. Nas declarações, deputados do União Brasil costumam falar sobre reuniões definidoras em Brasília que ocorrerão “em breve”. Matéria da última segunda-feira, 19, falava sobre “decisão entrando em reta final”, por exemplo.

A esta altura e depois de tantas promessas de desfecho, ninguém parece mais ser capaz de assegurar quando tudo será definido. Pode ser em breve, mas pode não ser também. Os leitores poderiam ser poupados dessas falsas expectativas.

Nikolas, de novo

Há apenas duas semanas mencionei o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) neste mesmo espaço, no contexto das repercussões e da cobertura do ataque dos Estados Unidos à Venezuela, que resultou no sequestro do então presidente Nicolás Maduro. O primeiro mês do ano nem terminou e cá estamos com o parlamentar bolsonarista novamente em pauta.

A empreitada da vez é a caminhada de aproximadamente 240 km promovida por Nikolas, que saiu na última segunda-feira, 19, da cidade de Paracatu (MG) rumo a Brasília (DF), com previsão de chegada neste domingo, 25. A marcha protesta contra a condenação de Jair Bolsonaro (PL) e apoiadores do ex-presidente na investigação sobre a tentativa de golpe de Estado. O objetivo é encerrar a aventura pedestre com um ato na Capital Federal.

Deputados bolsonaristas como o cearense André Fernandes (à esq.) aderiram à marcha promovida por Nikolas Ferreira Crédito: Reprodução Instagram Nikolas Ferreira

Filhos de Jair, Flávio e Eduardo enviaram mensagens em apoio à marcha, enquanto Carlos se juntou temporariamente aos “peregrinos” na última terça-feira, 20. Outros deputados bolsonaristas aderiram ao movimento, todos eles amparados por assessorias que registram cada passo nas redes, quase um "BBB de Legendários” pelas rodovias goianas.

No entanto, aliados do ex-presidente ponderam que a marcha e eventuais críticas mais diretas ao ministro Alexandre de Moraes (STF) podem minar os esforços em negociação tocada por Michelle Bolsonaro para transferir o marido à prisão domiciliar.

Governistas, por sua vez, apontam que a caminhada tem por objetivo tirar foco de investigações como a do Banco Master e a da CPMI do INSS, que colocaram nos últimos dias a Igreja Batista Lagoinha - da qual Nikolas é fiel - no noticiário.

Sem dúvida, há um fato político que merece um olhar da cobertura. No entanto, o canal de Youtube do O POVO caprichou no “overposting” sobre a marcha promovida por Nikolas. Só na última quinta-feira, 22, foram 17 vídeos publicados com informações ou análises sobre a caminhada. Até a noite seguinte, foram outros 18 vídeos tratando o caso.

Todos esses vídeos são cortes do O POVO News 1ª e 2ª Edição. Os programas têm feito cobertura da marcha destacando análises e últimas informações. Mas a principal questão de fato é a desproporcionalidade de vídeos postados ao longo do dia no canal. Em outras plataformas do O POVO, como Instagram e portal, a cobertura tem sido bem mais ponderada.

Se no começo do ano, escrevi de maneira crítica sobre o excesso de visibilidade dada na cobertura do Instagram do O POVO ao que Nikolas fez e disse sobre a Venezuela, o mesmo vale para este caso da marcha e os vídeos em demasia no Youtube.

Um nome difícil na PGJ

￼POSSE do novo procurador-geral de Justiça do Ceará, Herbet Santos. Na foto, Romeu Aldigueri, Camilo Santana, Herbet Santos, Elmano de Freitas e Jade Romero Crédito: Nayana Melo/Especial para O Povo

Uma cerimônia realizada no último dia 16 de janeiro marcou a posse de Herbet Santos como novo procurador-geral de Justiça do Ceará. Na cobertura do O POVO, destaque para os bastidores do evento prestigiado por figurões do meio político e pelo contexto em que o novo PGJ foi escolhido para o cargo.

Contudo, em menções ao novo chefe do Ministério Público Estadual (MPCE), O POVO teve dificuldades em acertar a grafia do nome dele. No Editorial daquele mesmo dia 16/1, ele foi citado como “Herbert” Gonçalves Santos, com um segundo “r”. Dois dias depois, na edição do último domingo, 18, tal grafia equivocada foi repetida na página de Frases e na coluna Guálter George.

Na quarta-feira, 21, o repertório de nomes do PGJ foi ampliado. Na coluna Clóvis Holanda, o nome do procurador-geral foi grafado de quatro maneiras diferentes: Herbet (a correta), “Herberth”, “Herbeth” e “Herbert”.

Oficialmente, Herbet Santos tomou posse como procurador-geral de Justiça do Ceará no dia 6 de janeiro, quando iniciou mandato de dois anos. A ver se este tempo será suficiente para que o nome dele seja assimilado e registrado corretamente.