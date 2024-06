Wagner larga na frente e agita direita

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Capitão Wagner partiu na dianteira na primeira pesquisa O POVO/Datafolha para a Prefeitura de Fortaleza

Primeira rodada da pesquisa Datafolha para a eleição de Fortaleza aponta liderança isolada do pré-candidato do União Brasil, Capitão Wagner, com 33% das intenções de voto. Já esperada, a vantagem do ex-deputado levanta questão que deve ser um dos grandes temas do primeiro turno: conseguirá Wagner "segurar" esse eleitorado até o dia da votação? Mais conhecido do que os outros candidatos e com recall de eleições em Fortaleza e no Estado, o ex-deputado enfrenta em 2024 desafio inédito, disputando pela primeira vez com outros nomes da direita. Único candidato de peso do campo em 2020 e 2022, Wagner disputa agora o eleitorado conservador com pelo menos dois outros medalhões da "direita raiz", André Fernandes (PL) e Eduardo Girão (Novo).

Briga dura

Nos bastidores, aliados dos candidatos do PL e do Novo não escondem que ambos buscam crescer justamente "para cima" do eleitorado de Wagner. Para eles, pesará na equação o apoio direto de Jair Bolsonaro (PL) a Fernandes.

Nem começou

Primeiro retrato da disputa eleitoral feito pelo Datafolha, no entanto, mostra que a tarefa pode ser mais difícil do que se esperava. Claro que há ainda toda uma campanha pela frente e o jogo está longe de estar definido.

Ponto final

Docentes da UFC, UFCA e Unilab realizam hoje, às 8h, nova assembleia para votar a oficialização do fim da greve das instituições. Mais tarde, às 14h, órgão da UFC irá se reunir para fechar novo calendário universitário.

Retirada

Davi de Raimundão (MDB) retirou ontem candidatura a prefeito de Juazeiro do Norte para apoiar Fernando Santana (PT). Antes, o líder maior do MDB, Eunício Oliveira, já tinha feito gafe ao chamar Santana de "futuro prefeito".

Sem pressa

Autorizadas ainda em abril, CPIs criadas na Câmara Municipal só deverão iniciar seus trabalhos após a volta do recesso da Casa, em agosto. Até agora, grupos só se reuniram para discutir o cronograma de atividades.

Apuração

Ao todo, funcionam no Legislativo três CPIs – uma para investigar serviços de transporte por aplicativos e outras duas para investigar a prestação de serviços de energia da Enel e de abastecimento da Cagece.

Cearenses entre "os cabeças"

O Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) divulgou ontem sua tradicional pesquisa "Os Cabeças do Congresso", que destaca parlamentares de destaque e influência em Brasília. Neste ano, lista inclui seis cearenses.

Foto: AURÉLIO ALVES Deputado André Figueiredo é um dos seis cearenses na lista dos Cabeças do Congresso

Influência

Ao todo, são listados entre os "cabeças" os deputados federais André Figueiredo (PDT), Danilo Forte (União), Eduardo Bismarck (PDT), Eunício Oliveira (MDB), José Guimarães (PT) e Luiz Gastão (PSD).

Subindo

Outros três parlamentares do Ceará são incluídos em outra lista do Diap, que cita congressistas "em ascensão" no Legislativo. São eles Domingos Neto (PSD), Luizianne Lins (PT) e Mauro Filho (PDT).

Horizontais

Elmano de Freitas (PT) sancionou reajuste de 5,62% no próprio salário e da vice-governadora Jade Romero (MDB). Com o aumento, o salário do petista passou de R$ 20,6 mil para R$ 21,7 mil. O reajuste segue obrigação legal, uma vez que o salário do governador funciona também como teto do funcionalismo público estadual.