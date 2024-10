André e Evandro: o dia depois e as estratégias para o 2º turno

Foto: SAMUEL SETUBAL André Fernandes x Evandro Leitão

Menos de 24 horas após André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) garantirem vagas no 2º turno da eleição de Fortaleza, já ficaram claras quais serão partes das estratégias de cada um para a nova etapa da disputa. Em entrevistas ao O POVO, o candidato do PT confirmou tendência já antecipada por Camilo Santana (PT) de buscar a desconstrução da imagem de "moderado" adotada pelo adversário ao longo do 1º turno. Neste sentido, estão no "arsenal" do PT principalmente um reforço do histórico de polêmicas de Fernandes como deputado, além de sua proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O candidato do PL, por sua vez, disse rejeitar o termo "polarização" para a disputa em Fortaleza e sinalizou que irá priorizar o debate da cidade.

Evandro

"Está muito claro os projetos que estão postos. Um projeto que negou a vacina, que negou a ciência, que agride mulheres, que tem um discurso de ódio", disse Evandro, que classificou André como "lobo em pele de cordeiro".

Alianças?

O petista também disse que irá procurar tanto José Sarto (PDT) quanto Capitão Wagner (União) de olho em buscar apoios para a disputa. Neste sentido, reforçou relação entre as siglas e o governo Lula (PT) no plano nacional.

"Natural"

André, por outro lado, disse já ter conversado com Wagner e classificou como "natural" um apoio dele. "O procurei, liguei, conversamos. Tivemos uma boa conversa, e espero receber o seu apoio. É natural", disse à TV Jangadeiro.

Sem polarizar

"Não dá para falar de polarização. Não existe Lula contra Bolsonaro, não é uma campanha PT contra PL, não é direita contra esquerda. É uma campanha dos mesmos de sempre contra nós, eu e o povo de Fortaleza", diz André.

Suplentes...

Dois vereadores eleitos no último domingo podem alçar voos mais altos a partir de 2025. Mudanças devem depender apenas de quem o fortalezense irá eleger como prefeito de Fortaleza no próximo dia 27 de outubro.

...de olho

Caso Fernandes seja eleito, ele abrirá vaga na Câmara dos Deputados para Priscila Costa (PL), vereadora mais votada de Fortaleza. Já a vice de Evandro, Gabriella Aguiar (PSD), abriria vaga para Apollo Vicz (PSD) na Alece.

Foto: LUIZ QUEIROZ/ESPECIAL PARA O POVO Oscar Rodrigues (União) venceu a eleição em Sobral

Oscar minimiza tom de oposição

Prefeito eleito de Sobral, o deputado Oscar Rodrigues (União) minimizou ontem discurso de oposição a Elmano de Freitas (PT). Elogiando a gestão do petista, ele destacou nem ter "nada contra" o petista nem interesse em "se distanciar" do governador.

Sem racha

"Eu pessoalmente e politicamente não tenho nada contra o Elmano. Muito pelo contrário, acho que ele tem feito até um bom governo. Pode melhorar? Pode. Então, não quero me distanciar dele", disse à Rádio O POVO CBN.

Disputa local

"Muito pelo contrário, Sobral é uma cidade que precisa muito do Governo do Estado. Assim como do Governo Federal", diz. Deputado foi eleito em disputa com a base do governo, mas em disputa maior contra Cid Gomes (PSB).

Horizontais

Vitória de Oscar em Sobral, aliás, parece ter "amargor duplo" para Cid. Isso porque, com a posse de Rodrigues, vaga do deputado na Alece deverá sobrar para o suplente Heitor Férrer (União). /// Sem mandato cativo após a eleição de 2022, Férrer foi um dos mais ativos opositores do governo Cid no Legislativo.