O desconforto de Lia, Ivo e Cid Gomes

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Os irmãos Ferreira Gomes vêm se revezando nas sinalizações de desconforto com as acomodações políticas que as articulações da base de Elmano de Freitas (PT) têm conduzido em Sobral. Lá, o Abolição resolveu atrair o prefeito Oscar Rodrigues e o filho, o deputado federal Moses Rodrigues, os dois do União. A um, o aceno palaciano foi de promessa de mais recursos. A outro, vaga para o Senado. Os Rodrigues e os FG não se bicam. Não se trata de concorrência tão somente, mas de inimizade. O gestor sobralense, para citar um exemplo, operou pela desaprovação das contas do antecessor. Daí que Lia Gomes, secretária de Mulheres, tenha repetido o que Ivo já dissera: há um incômodo entre eles com a possibilidade de Oscar e Moses estarem no mesmo palanque do clã.
À coluna, um interlocutor afiançou que Lia já tentou entregar o cargo de secretária estadual ao menos três vezes, mas foi dissuadida por membros da base governista sob o argumento de que sua saída agora produziria mais tensão.
Em entrevista a uma rádio do Interior dias atrás, a deputada licenciada do PSB admitiu a saia-justa no Executivo. Segundo ela, não falava em nome de Cid quando fez saber internamente que não está satisfeita com essas tratativas.
As declarações de Lia se seguiram às conversas de Ivo com jornalistas. A cada rodada, o mais novo dos Ferreira Gomes expunha as razões pelas quais sentia que não tinha mais compromisso com a reeleição do governador Elmano.
Na ocasião, o ex-prefeito ressaltou que não detém mandato e que não falava por Cid, que costuma tomar decisões sozinho – depois de ouvir muita gente. Não é casual, porém, que os irmãos tenham soltado o verbo ao mesmo tempo.
A esfinge é Cid. Enquanto Lia e Ivo se manifestam, o ex-governador segue encaramujado na sua Meruoca, de onde saiu agora em missão internacional. De sua boca, soube-se apenas que não aprova a saída de Camilo do MEC.
Entre uma coisa e outra, no entanto, o senador vem se empenhando em refazer os laços com o mais velho dos FG, Ciro Gomes, com quem já teria passado a discutir o cenário nacional, mas também o local, que interessa a ambos.
Mais hábil nas redes do que no mandato, Nikolas Ferreira (PL-MG) encabeça romaria golpista de Minas a Brasília. Trata-se de ato organizado exclusivamente para produzir cortes, não para exercer qualquer pressão a favor da soltura de Jair Bolsonaro.
A expectativa é de que, em duas semanas, Antonio Rueda (União Brasil) e Ciro Nogueira (PP) batam o martelo sobre o comando da federação União/PP no Ceará. A tendência, a depender da fonte, varia conforme os interesses em jogo.
Governistas e oposição se enfrentam mesmo antes da partida. Do lado anti-PT, o desafio é evitar que o Abolição vença o embate ainda nas preliminares, neutralizando os adversários, como fez com o PSDB nas eleições de 2022.
Intervenção urbana: o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), poderia aproveitar o trabalho de recapeamento asfáltico da avenida Eduardo Girão para requalificar totalmente a via, especialmente no trecho de canal e no calçadão, dando condições de uso do espaço para a população.
