Cearense de 19 anos se torna vice campeão de Copa do Mundo de futebol virtual

Foto: FIFAe O cearense João Victor representou o Brasil na Copa do Mundo de futebol virtual realizada na Arábia Saudita

O cearense João Victor Lopes, de 19 anos, conquistou o vice-campeonato na Copa do Mundo de eFootball 2024, disputada em Riad, na Arábia Saudita. Representando o Brasil na modalidade por equipes, o atleta integrou a seleção nacional ao lado de Guilherme Fonseca (Gui Fera) e Thiago Avaré. Na decisão desta quinta-feira, 12, o time brasileiro foi superado pela Indonésia por 2 a 0.

Diante do time indonésio, os brasileiros ainda saíram na frente logo no início do primeiro confronto, mas sofreram a virada nos últimos minutos. Já na partida seguinte, a equipe asiática abriu um 2 a 0 logo no primeiro tempo e administrou o resultado no restante do duelo. Os brasileiros ainda diminuíram, mas não tiveram tempo de empatar.

Até chegar à final, João Victor e a equipe brasileira fizeram uma campanha brilhante, passando pro adversários como Marrocos, Turquia, Argentina, Portugal, Inglaterra, Holanda e Espanha. A vitória sobre a seleção espanhola, inclusive, foi um dos momentos mais emocionantes do torneio, com uma disputa decidida nos pênaltis. Na ocasião, João Victor foi decisivo ao defender uma cobrança e converter o gol que garantiu a classificação.

Apesar da derrota na final, o cearense lamentou a derrota, mas celebrou o resultado como um marco em sua carreira. “Seguimos focados para os próximos campeonatos, estamos felizes pela campanha e tristes pelo vice campeonato. A melhor dupla do Brasil mostrou que temos potencial com apenas 1 mês de treinamento. Gratidão pela torcida de todos e pela oportunidade que Deus nos deu”, escreveu no Instagram.

Com apenas 19 anos, João Victor já possui um currículo expressivo, incluindo títulos mundiais organizados pela Konami, desenvolvedora do jogo, e conquistas nacionais promovidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A classificação para o Mundial veio em maio, após superar uma seletiva acirrada na categoria console (PlayStation 5), enfrentando os melhores jogadores do país.

Para conferir mais detalhes sobre a trajetória do atleta, acesse a reportagem especial no O POVO+.