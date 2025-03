BabyMonster celebra o 7º aniversário de PUBG MOBILE com evento especial no jogo

Foto: PUBG Mobile Grupo de K-pop entra no universo do battle royale com itens exclusivos, desafios interativos e performances dentro do game

Um dos jogos mais populares do mundo, PUBG Mobile comemora seu sétimo aniversário com uma celebração especial com o grupo de K-pop BabyMonster. Até 6 de maio, jogadores poderão acessar conteúdos exclusivos inspirados no estilo e na energia do grupo sul-coreano, incluindo itens temáticos, recompensas interativas e experiências imersivas nos mapas Erangel e Rondo.

Como embaixadoras do aniversário do jogo, as integrantes do BabyMonster marcam sua primeira parceria com o universo dos games, oferecendo uma nova experiência tanto para fãs de K-pop quanto para jogadores.

Leia mais Como os games podem ajudar a salvar e melhorar o mundo

Gamers usam sua influência para criar senso de comunidade e impacto social

Gamers abraçam causas sociais e transformam empatia em ação concreta Sobre o assunto Como os games podem ajudar a salvar e melhorar o mundo

Gamers usam sua influência para criar senso de comunidade e impacto social

Gamers abraçam causas sociais e transformam empatia em ação concreta

Entre as novidades, ônibus de vídeo temáticos do BabyMonster surgirão no jogo, permitindo que os fãs assistam a mensagens exclusivas do grupo e conquistem recompensas especiais. Além disso, zonas de fotos interativas darão aos jogadores a chance de posar ao lado de seus membros favoritos em cabines estilizadas.

Outro destaque é o tocador de cassetes do grupo sul-coreano, que permite escutar as faixas da banda durante as partidas. Os jogadores também poderão desbloquear a dança "DRIP", inspirada nos movimentos icônicos do BabyMonster, além de itens temáticos da parceria.

O evento traz ainda a Festa Festiva, um desafio especial onde os jogadores devem completar tarefas para acumular pontos e desbloquear recompensas exclusivas.

Recém-saídas do lançamento de seu primeiro álbum de estúdio DRIP e de sua primeira turnê mundial, as sete integrantes do BabyMonster – Ruka, Pharita, ASA, Ahyeon, Rami, Rora e Chiqueta – seguem em ascensão na indústria musical sob a YG Entertainment. Com performances de alta energia e hits no topo das plataformas digitais, o grupo já se consolidou como uma das novas grandes sensações do K-pop.

Leia mais 48 estúdios brasileiros participam de maior evento global para desenvolvedores de games

As cearenses que estão revolucionando o desenvolvimento de games

Para atrair novos criadores, Twitch expande chances de monetização desde o primeiro dia Sobre o assunto 48 estúdios brasileiros participam de maior evento global para desenvolvedores de games

As cearenses que estão revolucionando o desenvolvimento de games

Para atrair novos criadores, Twitch expande chances de monetização desde o primeiro dia

Vincent Wang, Chefe de Publicação do PUBG Mobile na Tencent Games, celebra a parceria:

"Estamos animados para continuar entregando conteúdo novo e envolvente para nossos jogadores. A ascensão meteórica do BabyMonster e seu impacto na cultura pop global fazem desta uma colaboração perfeita entre música e games. Mal podemos esperar para que os jogadores experimentem a energia e o estilo do grupo nos campos de batalha."

A atualização PUBG Mobile x BabyMonster estará disponível até 6 de maio de 2025. O jogo pode ser baixado gratuitamente na App Store e Google Play Store.