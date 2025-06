Dezenas de cearenses acompanham vitória da paiN sobre a Furia no mundial de CS2

Foto: Wanderson Trindade / O POVO Na Studio Games, espaço dedicado aos e-sports dentro do Shopping Iguatemi, o clima era de tensão e celebração. Torcedores dos dois lados acompanharam a transmissão da live de Gaulês, que arrancava reações a cada jogada decisiva

A noite dessa quinta-feira, 19 de junho, foi marcada por gritos, emoção e muita torcida no Shopping Iguatemi Bosque, em Fortaleza. Foi lá que dezenas de fãs se reuniram para acompanhar a vitória da paiN Gaming sobre a Furia pelas quartas de final do Austin Major 2025, campeonato mundial de Counter-Strike 2. Gratuito, o evento proporcionou uma experiência coletiva única para a comunidade gamer cearense.

Na Studio Games, espaço dedicado aos e-sports dentro do shopping, o clima era de tensão e celebração. Torcedores dos dois lados acompanharam a transmissão da live de Gaulês, que arrancava reações a cada jogada decisiva — e até nas interrupções inesperadas das propagandas do YouTube.

O espaço se transformou em um ponto de encontro vibrante para fãs de CS2, que assistiam atentos às telas e reagiam com gritos e aplausos a cada jogada decisiva dos mapas. O momento também foi histórico para o cenário nacional: pela primeira vez, duas equipes brasileiras se enfrentaram em uma fase eliminatória de Major.

O primeiro mapa, Nuke, teve domínio da Furia, que venceu por 13 a 6 com destaque para Molodoy. No entanto, a paiN reagiu em Anubis, liderada por Dav1deus, e empatou a série com um 13 a 8. A decisão ficou para Inferno, em uma disputa acirrada que foi até a prorrogação. Com 29 eliminações, NQZ comandou a vitória por 16 a 12, garantindo a classificação inédita da paiN para a semifinal de um Major.

A line-up da paiN Gaming, formada por Biguzera, DGT, Snow, Dav1deus e NQZ, agora aguarda o vencedor entre FaZe e The MongolZ para o duelo da semifinal, que acontece neste sábado, 20, às 19h30min. A Furia, com FalleN, Yuurih, Kscerato, Yekindar e Molodoy, se despede da competição, que segue até o domingo, data da grande final.

Mais do que o resultado da partida, o encontro foi uma celebração do cenário de esportes eletrônicos no Ceará. Para Lucas Ferro, um dos organizadores da transmissão, reunir os fãs em um evento coletivo reforça a força da comunidade.

“Trazer um evento como esse é muito importante, porque a maioria das pessoas assiste sozinha em casa. Estar junto, torcendo com outros fãs, muda a experiência e mostra o quanto os e-sports crescem a cada dia”, afirma.

Entre os presentes estavam Gabriella Álvares e Gabriel Bandeira, casal que torceu em lados opostos, ela pela paiN, ele pela Furia. “Estar aqui apoiando a causa dos e-sports é muito importante para que ele cresça cada vez mais e alcance ainda mais gente no Brasil”, comentou Gabriella.

Já Gabriel destacou o valor do evento: “É muito legal ter momentos como esses aqui. Sempre que tiver, a gente vai vir apoiar, como sempre”.