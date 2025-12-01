Logo O POVO+
Três décadas de luta: Proparque renova coordenação e reafirma defesa do Rio Branco
Três décadas de luta: Proparque renova coordenação e reafirma defesa do Rio Branco

A trajetória do Movimento Proparque é inseparável da história de Ademir Costa e Luísa Vaz, casal que iniciou a mobilização em 1994 após ver caminhões da construção civil despejando entulho dentro do Parque Rio Branco
O Parque Rio Branco recebeu, na manhã de ontem, a celebração pelos 30 anos do Movimento Proparque, criado em 1994 e formalizado em 1995 para impedir o despejo de entulho na área verde localizada no bairro Joaquim Távora.

A comemoração reuniu antigos e novos participantes, apoiadores históricos, artistas, ambientalistas, parlamentares e moradores que frequentam o espaço diariamente.

Durante o evento, foi empossada a nova coordenação, formada por Terezinha Elias, Rúbia Gonçalves e Maria José Justino, enquanto os fundadores Ademir Costa e Luísa Vaz, acompanhados de Vicente Flávio Belém, passam a integrar o conselho consultivo, responsável por salvaguardar a memória do movimento e orientar suas ações.

A trajetória do Movimento Proparque é inseparável da história de Ademir Costa e Luísa Vaz, casal que iniciou a mobilização em 1994 após ver caminhões da construção civil despejando entulho dentro do Parque Rio Branco.

Ao longo das décadas seguintes, Ademir e Luísa enfrentaram pressões de empreendimentos imobiliários, propostas de privatização parcial do parque, projetos governamentais que desrespeitavam a legislação ambiental e até perseguições políticas.

Em um dos episódios mais marcantes, lutaram contra a tentativa de transformar parte do parque em quadras de tênis privadas, conseguindo barrar a proposta após intensa mobilização popular.

Também denunciaram ocupações irregulares, obras que ameaçavam a fauna e cortes inadequados de vegetação nativa.

“Nossa esperança é que a nova coordenação siga o mesmo princípio: preservar. Essa é a pedra de toque. E manter a independência, porque nós nunca buscamos migalhas da prefeitura, sempre lutamos pelo parque”, explicam Ademir Costa e Luísa Vaz.

A nova coordenação, formada por Terezinha Elias, Rúbia Gonçalves e Maria José, destaca que pretende fortalecer a estrutura interna do movimento, prezando pela divisão colaborativa de tarefas, pela ampliação das ações e pelo fortalecimento da articulação com outras organizações ambientais.

Segundo elas, a gestão não representa rompimento, mas continuidade de uma trajetória consolidada. Também ressaltaram a importância de integrar pessoas novas ao movimento, sobretudo jovens, para garantir que a defesa do parque continue viva.

O ambiente do parque reforçava o sentido da celebração, pois crianças corriam entre as árvores, famílias passeavam, grupos conversavam sob a sombra das copas. Em uma cena, duas crianças seguravam galhos caídos no chão e brincavam de espadas, rindo enquanto corriam.

Ao fundo, ciclistas e tutores com cães completavam o cenário de uso cotidiano, revelando a importância social que o parque ocupa. Esse contraste entre festa e rotina reforçava o compromisso do movimento de defender um espaço que, mais do que área verde, é um território de convivência, memória e pertencimento.

Entre os presentes, o vereador Gabriel Aguiar (Psol), que destacou a relevância histórica do Proparque. Para ele, o movimento é uma das iniciativas ambientais mais antigas e resilientes de Fortaleza, tendo acompanhado sua própria vida desde os primeiros anos. “Esse é um dos movimentos mais históricos da luta ambiental da cidade. O Proparque tem exatamente a minha idade, 30 anos. Eu venho para cá desde bebê de colo com meu pai. É pioneiro e merece nosso respeito e gratidão”.

 

Presente ao evento, a ex-prefeita de Fortaleza, Maria Luiza Menezes Fontenele, relaciona a defesa ambiental à luta pela vida, afirmando que a destruição da natureza é resultado direto de um sistema econômico predatório que rompe vínculos afetivos e éticos com a terra. “Essa luta é a luta pela vida. A mãe terra nos deu tudo, e nós precisamos defender essa relação de afeto e solidariedade com a natureza. Não é possível construir alternativa dentro de um sistema que destrói tudo.”

 

A artista não-binárie Pepe, 25 anos, integrante da ocupação cultural Pifarada Urbana, fez uma apresentação de ciranda em comemoração aos 30 anos do grupo. Ela conta que sua relação com o Parque começou pela arte e se transformou em vínculo afetivo, levando-a a se aproximar também da defesa ambiental.


A engenheira agrônoma Regina Lúcia Feitosa Dias participa do movimento desde 2010 e celebrou a renovação representada pela nova coordenação. Ela enxerga o Proparque como um espaço de compromisso espontâneo e afetivo.

Para ela, o parque é um patrimônio espiritual e ambiental da Cidade, conectado a uma rede de corpos d’água e remanescentes de vegetação nativa que resistem ao processo de urbanização. Regina enfatiza que a luta é diária e exige constância emocional e política. Também celebrou a renovação representada pela nova coordenação.

O deputado estadual Renato Roseno (Psol) também participou do evento e criticou a recente redução das Zonas de Preservação Ambiental (ZPA) aprovada pela Câmara Municipal - medida que, segundo ele, foi aprovada em desacordo com as necessidades da Cidade e sem diálogo com a população. Ele afirma que a medida "atende exclusivamente à especulação imobiliária" e "representa um retrocesso grave" para Fortaleza.

O parlamentar defende que movimentos populares, como o Proparque, são essenciais para barrar a degradação do patrimônio natural de Fortaleza e fortalecer políticas ambientais.

Ao final do encontro, enquanto as pessoas se reuniam para compartilhar a comida e continuar a conversa, Luísa encerrou a celebração com uma frase que emocionou quem estava ali: “Tão importante quanto o caminho é com quem se caminha.” Depois disso, algumas pessoas tomaram a palavra espontaneamente para contar suas próprias experiências com o Proparque, algumas em forma de depoimento, outras em forma de poema.

