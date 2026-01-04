Foto: AURÉLIO ALVES ￼HUGO Figueirêdo explica que o leilão deve ser realizado na segunda metade do ano

A Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice) vai aplicar R$ 12 milhões para, ao término de 2026, ter a velocidade do Cinturão Digital saltando de 200 gigabits por segundo (Gbps) para 400 Gpbs. Além disso, estuda um novo modelo de leilão para os sete pares de fibra óptica ainda ociosos, como contou com exclusividade ao O POVO Hugo Figueirêdo, presidente da estatal.

Hoje, o Cinturão Digital conta com 6 mil quilômetros de fibra óptica ao longo de 140 municípios cearenses. Ao todo, são 12 pares de fibra no percurso, dos quais apenas cinco são "iluminados". Dois pares são utilizados pela própria Etice, que atende órgãos públicos estaduais e municipais; dois são da Enel Ceará e um par é utilizado pelas empresas que venceram o primeiro leilão de concessão, feito em 2015.

No projeto de duplicação da velocidade, detalha Figueirêdo, os R$ 12 milhões são compostos por recursos vindos desta concessão e por aportes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o qual tem uma parceria com a Etice para o desembolso de R$ 30 milhões até 2027.

Com maior velocidade, o objetivo é dar maior agilidade aos serviços prestados pela própria Etice quanto aos parceiros e ancorar os planos de ampliação. "A gente tem planejado crescer nos próximos anos e devemos atender três ou quatro municípios por ano, buscando fechar os anéis de redundância", projetou o presidente da empresa.

Novo leilão do Cinturão

Os sete pares de fibra sem uso serão o objetivo do novo leilão, que é alvo de um estudo feito em parceria com o BID e o Banco Mundial. A meta, diz Figueirêdo, é concluir a modelagem do certame e o termo de referência do edital até o meio de 2026 e, na segunda metade do ano, realizar o leilão.

Perguntado sobre o foco dessa nova etapa, ele pondera que "tudo vai depender do que a modelagem disser", mas não acredita que seja feita a concessão para provedoras como foi em 2015.

"O mercado mudou e estamos em um outro ambiente de negócios. Essa modelagem para os novos pares de fibra já vai nos orientar de onde vem essa próxima demanda. Mas temos recebido consultas de pessoal muito entusiasmado com essa possibilidade", avaliou, citando investidores do mercado de data centers.

A ideia de interiorizar a instalação desses equipamentos já foi anunciada pela Etice e é encarada como um dos objetivos estratégicos do governo cearense, de acordo com Figueirêdo. Nisso, o Cinturão Digital surge como infraestrutura-chave para dar suporte à operação.

Mais possibilidades surgem com os focos da empresa para 2016, com atendimento para o processamento de inteligência artificial e mineração de criptomoedas.

Simultaneamente, ele diz avaliar o modelo da primeira concessão, o qual considera de retorno financeiro "não muito interessante para o Estado", mas de impacto econômico gigantesco pelo "boom" dos provedores regionais no Ceará. Arrematado pelo consórcio composto, na época, por Brisanet, Wirelink e Mob Telecom - as duas últimas associadas no que foi a Aloha Fibra e, atualmente, é a Giga+ Fibra - entra, em 2026, nos últimos cinco anos de operação.

O trabalho desempenhado pelas três provedoras consistiu na terceirização dos pares de fibra óptica em cidades onde não havia fibra. Isso fez com que o Ceará saltasse no ranking de estados com maior número de conexões em fibra óptica e deu suporte para criar gigantes do setor.



Etice amplia capacidade de data center e cria maior processamento de IA do Ceará

A chegada de mais oito núcleos de hiperconvergência no data center da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), prevista para janeiro de 2026, vai ampliar a capacidade do equipamento em dez vezes e o torna o maior do Estado para o processamento de inteligência artificial (IA).

"Com a nova infraestrutura, o Governo do Ceará terá uma nuvem privada que possibilitará o processamento dos seus dados de modo seguro e a realização de serviços básicos de inteligência artificial para atender às necessidades da população cearense", destaca a Etice em nota ao O POVO.

Cinco dos novos núcleos já serão conectados no início de janeiro. Os demais chegam no meio do mês. Todos fazem parte de uma parceria com a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag).

Sem citar números, o diretor Danilo Reis Vasconcelos diz que a chegada dos componentes irá reduzir os gastos com processamento de dados do Estado, que era feito em data centers de terceiros.

Atualmente, cita Vasconcelos, "muito do que é colocado na nuvem pelo Governo do Estado são serviços básicos que, com a nuvem privada, vamos conseguir fazer com custo menor".

Investimento e equipamentos

Também sem citar números, a Etice informa que os recursos usados para a aquisição dos novos núcleos são do Tesouro Nacional e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o qual possui um convênio com a empresa para o desembolso de R$ 30 milhões até 2027.

Os recursos asseguram uma modernização da infraestrutura utilizada pela Etice no data center, na prática. O equipamento antigo processava o serviço de computação em nuvem com estrutura de armazenamento de dados, processador e a parte de redes.

Já a hiperconvergência, como explica a empresa, "é uma infraestrutura de Tecnologia da Informação que combina computação, armazenamento e rede em um único hardware que pode alocar os recursos computacionais de forma dinâmica e flexível".

O Estado e a IA

"Essa mudança está alinhada à visão do Governo do Ceará de impulsionar o desenvolvimento tecnológico por meio da Inteligência Artificial. Representa também um passo estratégico do Estado rumo à criação de sua nuvem privada", diz Daniel Bentes, secretário executivo de Modernização e Governo Digital da Seplag.

Ele destaca o foco do Ceará como uma forma de fortalecer "a soberania digital e a proteção dos dados, que são pilares essenciais para a autonomia e a governança segura da informação pública".



Data center, IA e mineração de criptomoedas: os focos da Etice para 2026

A Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice) mira em data centers, processamento de inteligência artificial (IA) e mineração de criptomoedas como oportunidades de novos negócios em 2026, quando espera fechar o primeiro ano com superávit da história.

Os segmentos são considerados estratégicos e devem alçar a Etice a um novo patamar, segundo afirmou em entrevista exclusiva ao O POVO, Hugo Figuerêdo, presidente da estatal.

O entendimento do executivo, que assumiu a empresa no último trimestre de 2025, segue os movimentos dos mercados de telecomunicações e tecnologia da informação em todo o mundo, os quais apontam o Ceará como um polo internacional de data centers e cujo potencial de desenvolver o setor de forma consolidada, atraindo a cadeia produtiva completa, é encarado como totalmente possível.

A indicação dos três segmentos, explica Figueirêdo, também segue tendências mundiais. O crescimento do uso de IA observado no último ano requer maior capacidade de processamento e infraestrutura moderna para tal, como os data centers, os quais ainda devem ter utilizados para abrigar mais informações localizadas, atualmente, longe dos usuários brasileiros.

Já a mineração de criptomoedas entra em outra frente, mas, como as demais, necessita de uma estrutura apta para dar conta da grande quantidade de informação e sequência de dados. A demanda requerida por cada um é proporcional ao volume de recursos aplicados, como o já observado nos empreendimentos que miram o Complexo do Pecém, e o esperado são contratos de milhões de reais.

De posse da maior rede de fibra óptica do Estado, a Etice quer dispor os 6 mil quilômetros do Cinturão Digital no projeto de interiorização dos data centers, além de levar a qualquer empreendimento que necessite de conexão de alta velocidade e baixa latência - o tempo de retorno entre o pedido da informação e a resposta - tecnologia capaz de atender todas as demandas.

"Vamos avaliar com cada cliente porque tudo parte da necessidade do cliente. Em paralelo, vamos verificar o que a própria Etice pode fazer via IA. Temos uma área de pesquisa e desenvolvimento para identificar as oportunidades e tendências para a gente crescer em cada uma dessas verticais de negócios", disse Figueirêdo.

Lucro e negócios

Com faturamento girando em torno de R$ 500 milhões em 2025, Hugo destaca que 80% dos recursos movimentados pela Etice vem dos serviços prestados e apenas 20% diz respeito à operação do Cinturão Digital - o ativo mais conhecido. No entanto, admite, a empresa "ainda depende de recursos do Estado".

Em 2025, o caixa deveria fechar com R$ 10 milhões de prejuízo, se não fosse o aporte de R$ 50 milhões do governo cearense. Conta que o presidente diz querer mudar em 2026, com possibilidade até de divisão de dividendos.

"Acabamos de fazer uma reestruturação e, a partir do ano que vem, queremos ser uma empresa superavitária, ou seja, que dá lucro. Mas também continuar prestando o serviço de qualidade para o Estado", afirma, citando novamente os segmentos-foco para os novos negócios.

Hoje, a Etice tem entes públicos estaduais como clientes. Por ser uma estatal cearense, ela possui a vantagem de selar os contratos sem a necessidade de licitações, a depender do valor orçado para o serviço. Neste nicho, a empresa atende desde equipamentos até secretarias - no que consiste a principal fonte de negócios para o caixa da empresa.

Entre os principais serviços prestados, cita o presidente, estão a infraestrutura que dá suporte ao reconhecimento fácil da Arena Castelão, ao Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia), à matrícula on-line dos alunos da rede estadual e ainda ao Ceará Conectado, que leva internet gratuita às praças das cidades do Estado.

Além de órgãos do Poder Executivo, Figueirêdo conta ainda de contratos com a Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público e a Defensoria Pública. Fora do território cearense, existem negócios com a Secretaria da Fazenda do Maranhão, secretarias estaduais da Paraíba, juntas comerciais e empresas de São Paulo e do Norte na prestação de armazenamento em nuvem, monitoramento de informações e desenvolvimento de aplicativos.

Renovação de pessoal e concursos

Para dar conta de toda essa atividade, a Etice conta com 250 profissionais, dos quais 150 são funcionários de carreira, concursados. Na reestruturação efetuada ao assumir o comando da empresa, Hugo Figueirêdo contou que precisou reorganizar a folha, pois alguns servidores estavam emprestados e o salário ainda constava na folha da Etice.

Corrigidas as questões ele projeta a necessidade de uma atualização dos quadros, mas não para 2026. Perguntado sobre a realização de concursos, o presidente descarta a promoção e diz estar focado na captação de mais negócios e no planejamento que isso exige.

"A gente precisa ter um corpo bem qualificado e estimulado. Apesar de não ter concurso há um bom tempo, possuímos um pessoal bem qualificado, com muita experiência no negócio e que já 'rodou' praticamente em todos os órgãos do Estado. Então, são pessoas que conhecem muito bem nossos clientes e podem nos ajudar a atender as necessidades deles", destacou.

No planejamento, ele ressalta a parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o qual tem uma parceria com a Etice para o desembolso de R$ 30 milhões até 2027, em atividades diversas.



