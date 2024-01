Quanto de verde sobra numa metrópole? Pressão urbana também fragiliza Cocó

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 19-01-2024: Rescaldo do incêndio no Parque do Cocó, Corpo de Bombeiros continua no local para controlar o fogo. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Enquanto segue seu curso natural e umedece com vida o caminho da serra até o mar, o rio Cocó assiste, desde os tempos mais remotos, às transformações urbanas que contornam seu desenho — da nascente, na Serra da Aratanha, em Pacatuba, até a foz, no encontro com o mar da Sabiaguaba, em Fortaleza.

Entre curvas e correntezas, as águas desse importante manancial percorrem 50 quilômetros e atravessam a cidade de uma ponta a outra como testemunhas das mudanças às suas margens: de roças para os povos indígenas (no tupi “kókó”) ao bairro nobre que hoje leva seu nome.

O trecho mais conhecido desse trajeto fica exatamente na região onde, no passado, existia uma enorme salina instalada no manguezal — o verde dava lugar ao branco. Com o fim da extração de sal naquela área entre os anos 1970 e 1980, a vegetação se regenerou ao redor do rio e deu origem ao que se tornaria o maior parque urbano do Norte e Nordeste: o Parque Estadual do Cocó.



Mas o pulmão verde da Capital mudou de cor mais uma vez — ficou cinza e, em janeiro de 2024, respirou fumaça. A cidade se urbanizou no entorno — chegaram avenidas, universidade, shopping, empreendimentos imobiliários — e todos inalaram juntos. Não permitir que a expansão urbana, a escassez de áreas verdes e as mudanças climáticas ameacem a existência do Cocó é uma luta que veio a rebote.

O incômodo na respiração pela fumaça que se espalhou pela cidade só não foi mais sufocante que para as plantas e animais dos pelo menos 10 hectares consumidos pelas chamas. 100 mil metros quadrados de fauna e flora atingidos por um incêndio cuja causa e dimensão exatas ainda são desconhecidas.

A recorrência desses episódios e a falta de informações precisas sobre eles, aliás, têm chamado a atenção de ambientalistas que defendem a biodiversidade do Cocó.

Há pouco mais de dois anos, em novembro de 2021, a cena se repetiu: um incêndio devastou 46,2 hectares da Unidade de Conservação (UC) e a perícia concluiu que o fogo foi causado por ação humana — ou seja, criminoso, ainda que de maneira culposa.

" — ou seja, criminoso, ainda que de maneira culposa.

