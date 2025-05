O porte de rainha de Lia de Itamaracá

Com muitas risadas e muita força, Lia de Itamaracá conta a história que a fez sair de uma casa de taipa no interior pernambucano até a fama nos grandes palcos do mundo

Maria Madalena Correia do Nascimento nasceu no município pernambucano de Itamaracá, em 12 de janeiro de 1944. Filha de agricultores, ela sonhava ser cantora, embora não soubesse o que fazer para chegar a essa realização nem em que implicaria realiza-lo.

“Muita luta, muita garra”, é como ela explica o fato de ter chegado onde queria, se tornado uma estrela que viaja o mundo e cantado com astros internacionais. Para isso, ela também se muniu daquilo que guardava na memória interiorana: a ciranda, o coco, as rimas simples, o ritmo das palmas.

Foto: JoaoFilho Tavares Maria Madalena Correia do Nascimento, conhecida como Lia de Itamaracá, nasceu em 1944

Sem nunca deixar de carregar seu pedaço de terra natal, Lia de Itamaracá tornou-se mais que cantora. Virou rainha, com joias, cetro, coroa e seu castelo é a mesma casa em que morou com a família desde muito anos.

A seguir, ela relembra fatos dessa história que já conta 81 anos e é motivo de orgulho para ela e para quem se deixa banhar por sua arte.

O POVO – A nossa ideia é falar da sua história com música, saber das suas viagens, da sua ciranda.

Lia de Itamaracá - Olha, eu comecei a me interessar pela música com 12 anos de idade. Com 19 anos para 20, assumi a responsabilidade de cantar, de gravar, de compor e ser atriz. É mole? Porque foi aí eu estava madura, estava sabendo o que ia fazer. Gravei um LP em 1977, gravei o primeiro CD, gravei o segundo e o terceiro CD.

O POVO – Qual sua primeira lembrança com música?

Lia de Itamaracá – Minha primeira lembrança com música foi com o sonho que eu tive de ser cantora. Eu queria cantar. Na minha família ninguém canta, ninguém dança, não sabe nem para onde é que vai. Eu venho de uma família de 18 irmãos comigo, mas nenhum interessou-se pela música. Só eu. Eu nasci com esse dom de cantar.

Foto: JoaoFilho Tavares Lia de Itamaracá foi titulada como Patrimônio Vivo de Pernambuco pelo governo estadual

O POVO – Mas na sua casa tinha muita música? Seus pais ouviam música?

Lia de Itamaracá – Não, não. Nada, nada, nada, nada! Eu, se quisesse ver música, eu ia para Recife, para São Pedro. Ia até o foco da brincadeira, ia lá ver o andamento como era. Eu já estava no ato de querer ser cantora mesmo. Aí ia ver como era para eu poder entrar na linha.

O POVO – Já nasceu com isso na veia?

Lia de Itamaracá – Já nasci com isso, com esse dom de cantar e de querer seguir a minha carreira. Mas me dei muito bem, graças a Deus. Hoje sou cantora, não é? Mais menino!

O POVO – Eu queria saber como é que era a sua casa, dona Lia. Era muita gente, né? Era uma casa grande?

Lia de Itamaracá – Era uma casa de palha, de taipa. Pobre não podia morar em palacete. Pobre morava no que podia. E assim se vivia. E era assim que a minha família também convivia. Depois de 10 anos, eu fui para a casa de uma família que acabou de me criar.

Meu pai era casado, tinha 11 filhos. Juntou-se com a minha mãe, que tinha sete filhos, agora faz as contas. Para sustentar tudo na agricultura. Era macaxeira no mato e macaxeira em casa, macaxeira no mato e macaxeira em casa (gargalha). Tome macaxeira!

Foto: JoaoFilho Tavares Em 2019, Lia recebeu o título de Doutora Honoris Causa, pela Universidade Federal de Pernambuco

Eu sei que aí minha mãe veio de um lugar chamado Sossego (Pernambuco), arrastando sete filhos. Meu pai já tinha deixado ela. Também em Pernambuco? Foi Pernambuco. Meu pai já tinha deixado ela. E ela: “Sim, agora o que é que eu vou fazer?”.

Quando ela veio, encontrou com uma família. Eu acho que a família teve pena de vê-la arrastando sete filhos pela saia sem saber o que fazer. Aí perguntou se ela queria trabalhar. Ela disse: "Quem quer trabalhar está aqui, que eu quero acabar de criar meus filhos. O homem que morava comigo me deixou e eu estou sem sossego, sem saber o que eu vou fazer”.

Aí a família disse para ela: “olhe, eu tenho um sítio. Nesse sítio, eu tenho uma casinha. Nessa casinha eu vou botar você com seus filhos e você vem trabalhar”. Ela disse: "É, tudo bem. Só que eu venho de Sossego, não conheço nada, meus filhos são pequenos e eu tenho medo de deixar eles sozinhos em casa. O que é que eu faço?”.

Não mediram distância: “Pegue seus filhos e traga”. Agora eu pergunto, quem quer hoje uma mulher, uma empregada arrastando sete filhos para trabalhar na casa de família? Ninguém! Um já é muito. E sete? Mas ele acolheu ela. Acabou de criar tudinho na casa deles. Tá tudo criado. Lia tá aqui, sã e salva, cantando, cantarolando.

O POVO – Essa história já foi depois do seu pai partir com os 11 filhos dele.

Lia de Itamaracá – Quando ele deixou minha mãe que já tinha sete filhos, foi embora morar com a mulher com quem ele era casado. Minha mãe ficou com os sete filhos, sem ter sossego.

O POVO – A senhora voltou a ter contato com ele em algum momento?

Lia de Itamaracá – Tenho, tenho. Não ficou ninguém rival, não. É tudo criado, a diferença é só das mães. O pai é o mesmo. Que só tem uma macaxeira, mesmo! (Gargalha).

O POVO – E como é essa sua relação com os seus irmãos, já que eles não são da música, né? E sua casa não era uma casa preenchida pela música. Como que é a relação de vocês até hoje?

Lia de Itamaracá – Isso é maravilhoso. Cada qual no seu quadrado. Cada um nas suas casas. Eu na minha casa fiquei com a minha mãe. E depois passei para ser criada de outra casa. Mas a gente se dá muito bem. A diferença só das mães, o pai é o mesmo. A gente se fala, graças a Deus. Não somos desunidos, não.

O POVO – E como eles se relacionam com a sua carreira? O que que eles acham na sua vida de cantora?

Lia de Itamaracá – Apoiam, gostam. Adoram. Só que não quiseram entrar na linha. Na linha de ser cantor.

Foto: JoaoFilho Tavares No Carnaval de 2024, Lia foi homenageada como enredo por duas escolas de samba: no Rio de Janeiro pelo Império da Tijuca e em São Paulo pela Nenê de Vila Matilde

O POVO – Eu queria que você falasse mais dos seus pais. Como é que era sua relação com eles?

Lia de Itamaracá – A minha mãe chamava-se Matilde Maria da Conceição. O meu pai é Severino Nicolau. Mas era um casal de neguinho assim amada, aconchegante. Era um casalzinho da macaxeira mesmo. Que ele agricultor, né? E não podia sustentar esses filhos todos na agricultura. Na agricultura você planta e espera colher, né?

O POVO – Mas eles eram rígidos com a senhora?

Lia de Itamaracá – Não, não, nunca foram. Nunca, nunca.

O POVO – A sua mãe lhe incentivou em relação à música, à vida de artista?

Lia de Itamaracá – A minha mãe não chegou a ver meu sucesso, não. Ela morreu logo. Teve derrame cerebral. E ela se foi. Não chegou nem ver meu sucesso. Mas onde ela está, tenho certeza que ela está dando glória à filha dela. De ter construído, feito uma artista, neguinha da roça.

O POVO – A senhora tem esse sonho desde muito pequena de ser cantora, lutou e conseguiu. Mas eu queria saber como foi esse primeiro momento. Por exemplo, gravar disco, ainda mais em 1977, não era fácil.

Lia de Itamaracá – Era tudo difícil, difícil. Muita luta, muita garra. Até eu encontrar com o Beto (Hees), que é meu produtor, demorou muito. Até me encontrar com ele, para me tirar do buraco.

A prefeitura não incentiva nada. Não chegava ninguém que dissesse: "Vem por aqui que tu te lasca, vem por aqui que tu te fode”. Nada! É para mim sozinha me virar.

E quem me fez de Lia fui eu mesmo. E estou no mundo. E apoiando Itamaracá, justo o lugar que nasci, me criei, que era para eles valorizarem, mas não valorizam.

Foto: JoaoFilho Tavares Em 2001, Lia de Itamaracá lançou o CD “Eu Sou Lia” em Paris

O POVO – A senhora sente que não é valorizada lá?

Lia de Itamaracá – Pelo que eu já fiz e que ainda faço, neguinho, tá pouco. Tá pouco. Meu sucesso é todo de fora. Meu trabalho é reconhecido fora.

Quando eles me procuram em Itamaracá: “Cadê Lia?” A Lia tá aqui não, tá viajando. O pessoal passava lá por casa e dizia: “Essa é a casa de Lia da Ciranda?”. Aí meu esposo diz: “Não, ela não mora aqui. Ela mora no avião”. Por que ela viaja muito.

O POVO – E como foi essa primeira experiência de gravar? Escolher um repertório, montar um grupo para lhe acompanhar e ir para o estúdio.

Lia de Itamaracá – Encontrei um produtor, um outro. Ele me incentivou, viu as partituras das músicas, e vamos ensaiar e vamos gravar. Eles ganharam tudo e deixaram Lia a ver navio.

O POVO – Você nem recebeu dinheiro?

Lia de Itamaracá – Não, não recebi nada. Mas também eu digo: “olha, um dia tu vai me pagar. Tu vai me pagar um dia. “Por que você disse que eu vou lhe pagar?” Porque você vai pagar. Sua cara não é de inocência não.

Você não tem inocência não. Você tem muita é ladroice, safadeza e muita. Você me pegou no mato sem cachorro, com pouca experiência, fez do que fez, pegou o dinheiro do LP, comeu junto com a sua família e me deixou a ver navio.

Mas não vai pensar que eu vou morrer afogada não, eu nem vou pegar o navio não. Agora você vai se foder todinho. Quem é que tá morto? É eu? É ele!

O POVO – Mas, então, você deixou na mão do divino ou chegou a processar?

Lia de Itamaracá – Eu entreguei a Deus! Eu ia fazer o que num mato sem cachorro? Além de você não ter capital de giro, no mato sem cachorro, sem experiência de nada. Eu digo, sabe o que eu vou fazer? Eu entrego a Deus, mais tarde eu vejo o resultado.

Tô aqui! E ele se lascou todinho já. O dinheiro que era para pagar os direitos autorais de Lia serviu para eles mesmo. Adoeceram, os médicos tiraram uns pedaços do couro dele. Te fode para lá, não quero nem saber.

O POVO – E as músicas são suas, né?

Lia de Itamaracá – “Quem me deu foi Lia” justamente é minha. Tem música minha, tem música de compositores, o antigo Baracho, lá de Abreu. Mas, com tudo isso, será que essa neguinha não tem direito de nada, não? Dar 25 discos para quem gravou comigo ele achou que foi suficiente.

O POVO – E a senhora ainda tem esse disco em casa, guardado?

Lia de Itamaracá – Tenho. Muita gente que comprou nem dá, nem vende, nem empresta. Nem troca, que é de Maroca. Quem tem, não dá fim, não.

E está caro. Onde ele está é caro. Eu já vi ele no Rio de Janeiro por R$200. Faz as contas, neguinha. Eu digo: rapaz, tu estás com Lia guardadinho, né? “Tô, dona Lia”. Duzentinho! E Lia ganhou quanto? Um pacote de sebo.

Foto: JoaoFilho Tavares O Ministério da Cultura laureou Lia de Itamacará com a Ordem do Mérito Cultural

O POVO – Você falou que em Itamaracá não é reconhecida devidamente e que vive viajando. Como é essa sua relação com o exterior?

Lia de Itamaracá – Maravilha. Por onde eu ando é “Lia chegou”. Não tem aperreio, não tem nada, nada. Me apresento, faço meu showzinho. Faço participação em shows de cantores. Tem um cantor agora, que é americano. Como é o nome dele?

O POVO – Jon Batiste?

Lia de Itamaracá – Hummm... Ah, bichim gostoso (gargalhada geral). Ele tá ali tocando comigo. Você viu? Ali foi uma participação de um show que eu vim fazer com ele no Rio e fiz outra participação com ele em São Paulo.

No Rio, ele tirou o pessoal todinho do palco para eu cantar, gravar uma música com ele. “Minha ciranda não é minha só”, ele solando e eu cantando. Muito bacana. O bichinho é molinho, é gostosinho, é fofinho, é gente boa.

Foto: Divulgação Jon Batiste e Lia de Itamaracá se apresentaram no Rio de Janeiro e em São Paulo, durante o C6 Fest em 2023, e no Montreux Jazz Festival Miami em 2024

O POVO – E para onde a sua música já lhe levou? Eu sei que a senhora já foi para França, Nova York. Algum desses lugares foi especial?

Lia de Itamaracá – Pro mundo todo! Foi porque eu não sonhava em encontrar esses lugares. Mas, quando cheguei, que me encontrei para mim foi glória. Miami! Eu sonhava nunca ir em Miami? Só ver o inhame.

O POVO – A senhora fez um show ano passado em Fortaleza com a Daúde, que é uma pessoa do pop. E a senhora faz essa música que chamamos de tradicional, que é o coco e outros ritmos. Como é esse encontro, essa mistura de linguagens?

Lia de Itamaracá – É uma menina muito boa. Nós duas juntas é sucesso. O pop dela serviu com a ciranda de Lia. Não teve “quiquiqui”, nem teve “cácácá”, nem atrapalho, não teve jeito. Me dei muito bem.

Foto: Pedro Franca Daúde ganhou notoriedade em 1997 ao lançar a versão em português do hit Pata Pata, música homônima da cantora sul-africana Miriam Makeba

Eu a conheci no Rio. Muito amiga, muito amiga. Ficamos conversando, vendo o que vai interessar para a gente fazer depois. A gente vai se juntar para gravar um CD, eu junto com ela. E espero que esse ano já saia.

Eu vou ter que vir de Itamaracá para me encontrar com ela, para a gente gravar em São Paulo. É mistura de carimbó.

O POVO – E dessas parcerias, shows que você já fez com outros artistas, qual foi o mais marcante?

Lia de Itamaracá – Os mais marcantes que eu senti, de Pernambuco, Reginaldo Rossi. Tem o Agnaldo Timóteo. Aquele era gostoso. Pense num criolinho arretadinho. As músicas dele são deliciosas.

O POVO – Além desses, quais outros artistas você gosta de ouvir? Você ouve música em casa?

Lia de Itamaracá – Eu ouço. Meu esposo tem uma coleção de músicas de Roberto Carlos, Agnaldo Timóteo, Valdick Soriano. É tanto, é tanto que quando ele liga aquela radiola que bota para o povo escutar na rua, os caranguejo saem do buraco.

O POVO – Quem é seu esposo? O que que ele faz? Como vocês se conheceram?

Lia de Itamaracá – Ele toca comigo. É percussionista. Olha (pisca o olho), é na manteiga (ri). O nome dele é José Antônio. Eu conheci ele no Rio de Janeiro. Vim fazer um show, ele tocava numa banda de Recife. E nesse grupo que eu vim, ele tocava.

Aí, ele disse: “Lia, tu vai tocar com quem?”. Primeiro ele me viu pelo Fantástico. Viu a cena do sujeito, né? Ele disse: "Eu queria me encontrar com essa mulher. Eu ainda me encontro com essa mulher. Eu quero encontrar com essa mulher. Eu quero”. Lutou até que encontrou.

Vimos todos junto, fazer um show no Rio. A produção me bota num quarto sozinha, numa distância do cacete e mais três seguranças na porta. Vê a cena. E a produção disse: “Olha, não deixe ninguém entrar nesse quarto para conversar com ela. Não deixe. Não é para entrar em ninguém”.

Aí nós fizemos o show e viemos embora para o hotel. Eu entro e ele ficou de bombeando, bombeando, eu entrei. Aí ele cegou os seguranças! Que segurança do cacete é esse? Minha amiga, ó “os braço” do homem.

Esse sujeito entrou no quarto e o homem deixou? Menino, tu tava aonde? “Eu entrei aí agora”. E cadê os seguranças? “Tá tudo aí na porta”. Eu disse: é segurança, que caralho é esse? Aí ficou, conversa vai, conversa vem. “Olhe, você está conversando muito e eu vou tomar banho".

Foto: JoaoFilho Tavares Lia de Itamaracá sobre não ter filhos: 'Não paro em casa. Quem vai criar essas crianças? Entenda meu lado. Deus está vendo'

Aí eu tinha que sair para pegar uma toalha que eu tinha deixado dentro da minha mala. Eu gosto de levar minha toalha sempre. Ele entra! Eu digo: “Filho da puta! Você veio fazer o quê aqui dentro? Eu gritar pelos seguranças".

E ele: “Não, não, não! Todos homens não, mas sabe que tem uns que tem três cu e um de quebra”. E de conversa vai e conversa vem, eu, que nem uma “quenga véa”, besta, caí no lance do safado. Leva, pronto. Leva. Até hoje, 40 anos juntos.

O POVO – Quarenta anos juntos? Tem filhos?

Lia de Itamaracá – Não. Eu tive, mas não chegou a nascer não. Morreram logo, quiseram nascer não. Mas tá bom, tá melhor do que eu, né? Deus me disse: "É meu, deixa comigo".

Aí, também fui pro médico, o médico disse: "Esse doutor, eu não quero ficar de aborto não, visse? O que eu vou fazer com isso?”. Ele disse: "Eu vou lhe dar um remédio e se um dia a senhora embuchar e vir aqui, eu jogo meu anel (de formatura) fora”.

Depende do anel, né? Aí ele disse: “A senhora é muito audaciosa”. Você tá dizendo que joga seu anel fora? Que anel é esse? E ele disse: “É o anel que você bota no dedo”. Que mulherzinha engraçada.

O POVO – Mas você não tem vontade de adotar?

Lia de Itamaracá – Não porque não paro em casa. Quem vai criar essas crianças? Entenda meu lado. Deus está vendo.

Foto: João Filho Tavares Quando a equipe do O POVO explicou para Lia de Itamaracá o que são as Páginas Azuis, ela apontou para o próprio vestido que era azul. 'O azul de Iemanjá', acrescentou a cantora. Mal terminou a explicação, ela mesma começou a contar sua história antes de ouvir qualquer pergunta

O POVO – A senhora falou muito da cor do vestido ser para Iemanjá. A senhora falou agora que o seu filho que gostaria de ter foi do céu, né? Deus levou. Tô vendo que a senhora tem uma forte ligação com a religião. Qual é a importância da fé para a senhora? Em que a senhora acredita?

Lia de Itamaracá – Olhe, primeiramente Deus. Eu sou católica apostólica romana. Mas eu ser católica, não me empata em canto nenhum. E sou filha de Iemanjá, forte, fortíssima. Todo meu aperreio vou à praia e questiono a mãe. Pego um bocado de água (do mar), sacudo a cara e digo “mãe, tô pronta”.

O POVO – Mas você frequenta algum terreiro?

Lia de Itamaracá – Nada, nada, nada. A minha crença é dentro do peito. Vou à missa, vou, com certeza. Missa sim. A minha crença não empata em encanto nenhum, não empata em candomblé, em crente, não, não, não. Vou e respeito todas elas. E quero que respeite a gente também.

O POVO – Outra coisa que é impossível não perceber: seu vestido, seus colares, essa coroa na sua cabeça. Faz parte de quem é Lia de Itamaracá. Quero saber quem faz seus vestidos, o que você gosta de vestir.

Lia de Itamaracá – Só basta olhar para mim, o vestido está pronto. No Rio tem costureira que faz, tem Júlio César, de Natal. Tem Jane, do Rio.

Esse aqui (mostrando o que está vestindo) foi o irmão de Beto, meu produtor. O Milton Hees, de São Paulo. Eu gosto de roupa estampada, muitos babados, colares, aneis, perfume. Tu quer me dar um presente? Dá uma caixa de perfume bom.

O POVO – E quem está na nossa frente é a artista ou a mulher Lia de Itamaracá? A senhora se veste assim normalmente?

Lia de Itamaracá – Em casa é roupa normal. Roupa de show é roupa de show. Roupa de casa é roupa de casa. Roupa de praia é roupa de praia.

Foto: JoaoFilho Tavares Lia de Itamaracá esteve em Fortaleza para participar da exposição “Cirandar é Resistir”, na Caixa Cultural. Inaugurada em fevereiro, ela veio no mês seguinte, visitou a exposição junto com a equipe do O POVO e fez fotos com alguns fãs que estavam no local. No mesmo fim de semana, ela fez dois shows no local

O POVO – A senhora falou que em Itamaracá não se sente tão valorizada, mas a senhora mora lá até hoje. Como é a sua relação com essa cidade?

Lia de Itamaracá – Tenho um amor muito grande e eles têm um respeito muito grande. De homem a mulher e criança, sai debaixo que é a rainha Lia. Falta é interesse dos gestores. Não é?

Não tem prefeitura? E por que que essa prefeitura, esses prefeitos que se elegem ou se reelegem, não olha para o meu lado? Eu tenho que me fazer sozinha.

Minha produção é muito boa, que me ajuda a fazer meu trabalho no mundo. E, com licença da palavra, mas, puta que pariu para quem não gosta de mim. E levando Itamaracá nas costas. Para onde eu vou é com Itamaracá. Um peso da porra, mas levo e trago.

O POVO – Você é carnavalesca?

Lia de Itamaracá – Não era não, mas meu esposo me fez. Quando o homem engana três seguranças na porta de um quarto... Esse homem tem poder, viu? Ai, mamãe, arroxe o nó.

O POVO – E, ainda sobre esses vestidos, a senhora é uma mulher vaidosa? Quantos vestidos a senhora tem em casa? Quantos vestidos a senhora tem em casa?

Lia de Itamaracá – Demais, demais. Guardo uns 100 vestidos em casa. Sim, cada show tem um vestido diferente. E eu me sinto muito bem, me mostro tanto, mas tanto. Eu gosto de todos, porque todos são bonitos e eu gosto.

Eu sustento (a cultura brasileira) até hoje. É uma resistência. É um símbolo de amor, de carinho, dignidade, respeito. E muito respeito.

O POVO – O texto que apresenta sua exposição chama a senhora de “símbolo da cultura popular brasileira” e fala que a ciranda é um “ato de tradição e resistência”. A senhora se vê assim, como esse símbolo da cultura brasileira e de resistência?

Lia de Itamaracá – Com certeza. Eu sustento ela até hoje. É uma resistência. É um símbolo de amor, de carinho, dignidade, respeito. E muito respeito.

O POVO – Ainda há esse interesse genuíno no ato de fazer ciranda?

Lia de Itamaracá – Minha amiga, se eu vou fazer uma oficina de ciranda, eu vou cantar. A gente tem os instrumentos, vai tocar, eles vão dançar e vão gostar. Eles vão ver como é que se faz uma ciranda. Você quer mais o quê?

Foto: JoaoFilho Tavares 'Meu sonho antes de eu morrer é conhecer a África. Minhas origens todas estão lá'

O POVO – Quem mais faz ciranda assim que a senhora gosta?

Lia de Itamaracá – As filhas de (mestre) Baracho em Abreu Lima. Elas são filhas de cirandeiros. Mas ela faz o show também, canta, parece uma cigarra, canta bem para cacete, né? Os muitos que tinha pouco a pouco desistem. Tem uns que vão morrendo.

Quem fica não sustenta, deixa cair. Dona Selma do Coco tem as netas que eram para ser umas conquistas boas, danada, da cultura, levar o legado da mulher. Mas são todas “atabacadas” (equivalente a abestalhada), esperando acontecer o que não vai acontecer nunca.

Te vira, carai! Não é não? Tem tudo. A mulher faleceu, mas elas têm tudo. As músicas são muito boas e porque não se interessam? Eu não tenho para quem deixar.

O POVO – E sua sobrinha (Maria Salete do Nascimento), que está acompanhando a entrevista?

Lia de Itamaracá – Essa daí não canta mais, não. Se estivesse a filha dela já estava encaminhada, ainda mais comigo perto dela. Tinha dado para aprender uma letrinha. Agora a menina dela é uma capetinha danada, canta tudo.

O POVO – Qual seu sonho hoje?

Lia de Itamaracá – Eu já sou feliz. Gosto de ser feliz. E todo o meu sonho antes de eu morrer é conhecer a África. Minhas origens todas estão lá.