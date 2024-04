O valor da caatinga para o Nordeste

Foto: Aurelio Alves IRAUÇUBA, no Ceará, tem vegetação de caatinga

As agendas políticas e econômicas estão sendo pautadas pelas questões climáticas que vêm impactando o mundo todo com a elevação das temperaturas. Muitas ações estão sendo discutindo em relação ao meio ambiente.

No Nordeste o tema também é relevante, especialmente quando falamos da caatinga, bioma exclusivamente brasileiro, com biodiversidade adaptada às altas temperaturas e à falta de água. No próximo dia 28 de abril é celebrado o Dia Nacional da Caatinga.

Vale ressaltar que a preservação desse bioma é de extrema importância, pois ele impacta na retenção do gás carbônico (CO2) da atmosfera, o que impacta diretamente na redução do aquecimento global.

Além de ser produzido nesse território, frutos silvestres, forragem, fibras e plantas medicinais são utilizados como sustento e economia das comunidades ao seu redor.

Adote uma reserva

No Sertão dos Inhamuns, entre os estados do Ceará e do Piauí existe a Reserva Natural Serra das Almas, gerida pela Associação Caatinga desde 2000. Com 6.285 hectares de extensão, a área é a maior unidade de conservação privada do Ceará.

Para garantir a preservação do local, a Associação realiza a campanha “Adote a Reserva Natural Serra das Almas”, projeto para empresas interessadas em apoiar atividades socioambientais na região.

Ao adotarem, simbolicamente, a Reserva, elas têm a oportunidade de investir no terceiro setor e recebem um certificado de protetores da natureza, têm direito ao uso do selo da campanha, recebem visibilidade nas redes sociais da Associação Caatinga e ganham brindes e palestras exclusivas.

O Retorno Social do Investimento (SROI) é de R$ 7,91, ou seja, a cada R$ 1 investido nas ações da Associação Caatinga, são criados, em média, R$ 7,91 em valor socioambiental.

Agenda temática

Dia 23 de abril, a partir das 9h, no Sebrae na avenida Monsenhor Tabosa, acontece o Workshop Caatinga+. O encontro que dura o dia todo traz palestras, benchmarking com a Amazônia, mesa redonda e promove grupos de trabalhos com a temática. A realização é da Challenge Experience e do Planet Coworking.

Jovens na ativa

A Co.liga, escola digital de cursos gratuitos no campo da economia criativa, e a Nestlé lançam programa educacional de gastronomia voltado para jovens em situação de vulnerabilidade social e econômica de todo o Brasil. A primeira etapa dessa jornada contempla um módulo com quatro cursos gratuitos. As inscrições podem ser feitas pelo site coliga.digital.

Os cursos são online e de abrangência nacional e, no caso do Ceará, os alunos que não tiverem acesso a internet podem optar por assistir as aulas remotamente nas duas unidades dos laboratórios da co.liga que ficam no Cuca José Walter e Cuca Pici, em Fortaleza.

Os cursos estão distribuídos entre os seguintes temas: “Panorama e tendências na gastronomia: identificação de oportunidades de atuação”; “Segurança alimentar e boas práticas na gastronomia: higiene, manipulação de alimentos e segurança no ambiente de trabalho”; “Técnicas de preparação e montagem de refeições”; e “Mercado de trabalho e áreas de atuação na gastronomia”.

Ao término dos ciclos, os participantes recebem um certificado que atesta a qualificação profissional.

“Acreditamos que, ao investir nas próximas gerações, estamos construindo bases sólidas para um futuro mais inclusivo e próspero. Por isso, seguimos desenvolvendo, de forma contínua, projetos que contribuem para a qualificação profissional da juventude em um cenário de constante evolução. Nos unimos à Co.liga, que é referência na educação digital gratuita, em uma parceria que visa abrir caminhos para que jovens encontrem na gastronomia uma possibilidade real de ingresso no mercado de trabalho”, comenta Helen Andrade, Head de Diversidade e Inclusão da Nestlé Brasil.

Recolocação social

Mais de 235 mulheres do Instituto Penal Feminino Auri Moura Costa (IPF), em Aquiraz, no Ceará, receberam capacitação e uma nova oportunidade de reinserção na sociedade com o programa Tecendo o Futuro, desenvolvido pela Diageo, que completa cinco anos.

Na iniciativa que contribui para a ressocialização, as internas aprendem artesanato com palha de carnaúba e são remuneradas pela produção de embalagens de palha para garrafas da Ypióca Empalhada. Hoje, são beneficiadas 60 pessoas, que confeccionam cerca de 3 mil produtos por mês.

Mulheres na liderança

Com o objetivo de contribuir positivamente para o progresso do país e da comunidade em que atua, a Mondelz Brasil, em parceria com a Porto Digital, abre inscrições para programa de aceleração de startups lideradas por mulheres.

O TECeM visa qualificar até 10 dez empresas nordestinas com foco em empreendedorismo, que possuam uma proposta de valor alinhada às necessidades dos clientes e às tendências de mercado em que pretendem atuar.

O programa é voltado para negócios de gestão feminina que estão em operação no mercado, mas necessitam de apoio para desenvolvimento do produto e que já possuam os primeiros clientes ou que já tenham testado o produto com potenciais clientes.

Além disso, se carecem da revisão do Modelo de Negócio, aprimoramento dos discursos de venda e de parcerias e qualificação para captação de recursos. É também obrigatório que uma das fundadoras ou sócia tenha formação ou experiência profissional comprovada na área de atuação do negócio.

“O comprometimento com o programa reforça o pilar essencial da empresa em promover o desenvolvimento da comunidade, especialmente das mulheres dentro e fora da organização, além da preocupação genuína com a equidade de gênero em todas as áreas profissionais, especialmente na tecnologia, onde os números evidenciam uma escassez de mulheres em cargos de liderança” comenta Gilson Alencar, gerente de planejamento da organização.

O processo seletivo para fazer parte do programa será composto por duas fases: Análise das Propostas para verificar os dados e materiais, assim como atendimento aos pré-requisitos para participação. E a Sessões de Pitch, que consiste na apresentação objetiva da equipe acerca das informações relevantes do negócio.

Para participar da seleção, os interessados devem submeter a Proposta de Negócio até 12 de maio 2024, por meio do formulário disponível no Link.

É possível conferir o edital completo com todos os detalhes e programação no link.

Editais para o Ceará

As inscrições para os editais dos programas Amigo de Valor e Parceiro do Idoso foram prorrogadas até o dia 17 de maio. Ambos são iniciativas do Santander e destinam recursos incentivados para projetos sociais que protegem e acolhem crianças, adolescentes e a pessoas idosas em situação de violência ou violação de direitos.

No Ceará, poderão participar projetos de mais de 170 municípios, como Aracati, Barbalha, Boa Viagem, Canindé, Caucaia, Crateús, Crato, Eusébio, Iguatu, Itapipoca, Juazeiro, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Quixadá, Russas, Sobral, entre outros. Desde 2003, o Banco destinou mais de R$ 20 milhões a 89 iniciativas no estado, impactando cerca de 80 mil cearenses.

Neste ano, os projetos selecionados receberão até R$ 400 mil do Santander, além de formação e acompanhamento técnico especializado.

Energia limpa

O Santander Brasil oferece a correntistas de 20 estados brasileiros, entre eles o Ceará, e o Distrito Federal (DF) acesso à energia limpa e renovável por meio da geração compartilhada. Esta modalidade, chamada Geração Distribuída (GD), permite que o consumidor seja responsável pela sua própria energia, com economia de custos, por meio de fazendas solares e eólicas espalhadas pelo País.

Desta forma, pequenas e médias empresas ou consumidores residenciais que, por qualquer razão, não quiserem ou não puderem instalar suas próprias placas solares, podem, a partir de hoje, aderir ao consórcio de geração distribuída da FIT Energia, coligada do Santander.

O processo de adesão é gratuito, simples e 100% digital. Para participar, o cliente interessado deverá efetuar um pré-cadastro pelo site www.fitenergia.com.br/santander e anexar uma conta de luz recente e a documentação solicitada – para que a FIT verifique se há disponibilidade na região.