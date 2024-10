20 anos da criação do ESG

Foto: FÁBIO LIMA CONVIDADAS do Workshop Fórum ESG O POVO

O termo ESG, abreviação em inglês para Environmental, Social and Governance, que significa em português Ambiental, Social e Governança, está celebrando 20 anos da sua primeira citação, que aconteceu em evento da Organização das Nações Unidas (ONU), pelo então presidente da entidade, Kofin Annan.

Sua preocupação à época, que é de todos nós ainda hoje, é que as empresas deveriam reduzir em 45% as emissões de gás carbônico até 2030. Para isso, os principais bancos mundiais em uma espécie de pressão do mercado, só devem liberar recursos para àquelas que realizam, na prática, ações sustentáveis, transparência e ética profissional.

Pulando para 2024, O POVO no seu papel de conectar empresas, órgão públicos e sociedade civil promoveu o Workshop Fórum ESG O POVO para professores da rede pública, visando a um letramento sobre o tema, no auditório da Academia do Professor Darcy Ribeiro.

Além de apresentar o que está por trás das três letras, trouxe exemplos práticos com a presença de Emanuelly Oliveira, fundadora e CEO da Social Brasilis; Francinete Cabral, Dona Nete, fundadora da Sociedade Comunitária De Reciclagem De Resíduos Sólidos Do Pirambu (Socrelp); e

Natália Takanta, fundadora e CEO Giardino Buffet.

Parcerias verde

A Nespresso criou uma parceria com a Natura, que passou a usar alumínio reciclado das cápsulas de café na produção das bisnagas dos cremes hidratantes para mão da linha Ekos Castanha, que está entre os itens mais vendidos. Para o lançamento ao consumidor foi escolhido 28 de outubro - Dia Nacional da Reciclagem de Alumínio.

A estimativa é que nessa colab mais de duas toneladas de cápsulas ao ano poderão ser reaproveitadas. A ideia partiu de um engenheiro da Natura que pesquisava novas possibilidades de alumínio mais recicláveis. Essa atitude une-se à economia circular buscada pela fabricante de café, já produto já é feito atualmente com 80% de alumínio reciclado.

Hoje, a Nespresso conta com 400 pontos de coleta das cápsulas espalhados pelo Brasil, além da entrega nas Boutiques Nespresso.

Para a Natura, a estratégia amplia seu trabalho na logística reversa, já consolidada, para outros setores da indústria. As embalagens já podem ser coletadas nas lojas próprias e franquias da empresa, que somam mais de 680 pontos em todo o Brasil. Com essa iniciativa, que conta com nove cooperativas de reciclagem parceiras, já foi recuperado cerca de 14.900 toneladas de embalagens pós-consumo.

O Natura Elos, programa de circularidade e logística reversa da Natura, recebeu aporte de R$ 803 mil no último ano para melhorar as condições de trabalho e infraestrutura nas 64 cooperativas parceiras da marca.

Inclusão pet

A Petlove, em parceria com a ONG Instituto Cão de Rodinhas, lançou a plataforma Love que Transforma para gerar visibilidade, combater o preconceito e promover a inclusão de pets com deficiência. No site www.petlove.com.br/lovequetransforma um leque de conteúdos para apoiar tutores, profissionais de saúde e estabelecimentos veterinários sobre o tema.

Entre as ações da empresa está o lançamento de uma linha específica para as diferentes necessidadesdos pets e a 2ª edição da Cartilha Instituto Cão de Rodinhas, com novos capítulos sobre alimentação e atividade física. A cartilha auxilia os cuidados diários e adaptações essenciais que um tutor de pet com deficiência precisa aprender. O material está disponível gratuitamente no www.caoderodinhas.com.br.



Sustentabilidade

A Expomarket Condomínios 2024, que acontece entre os dias 25 e 26 de outubro, no Shopping RioMar, incluiu na agenda a questão da sustentabilidade. Entre os palestrantes estão Romildo Lopes, coordenador de Políticas Ambientais da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) e Hanter Pessoa, CEO do H3 Grupo e diretor do Sindienergia Ceará, que discutirão soluções sustentáveis para a gestão eficiente de água e energia em condomínios.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/expomarket-condominios/2557480?referrer=www.google.com) ou no local do evento.

Emissões de gases

O Instituto Brasileiro de Educação Continuada (inbec) iniciou o processo de mensuração e neutralização das emissões de gases de efeito estufa (GEE) geradas ao longo do curso de engenharia civil, implementando práticas sustentáveis que envolvem diretamente o corpo docente e o discente.

Na etapa atual, alunos e professores estão avaliando pontos como o consumo de energia e o deslocamento diário de casa para a faculdade e vice-versa. Após a análise, serão plantadas árvores para compensar a emissão que envolve esses processos. A iniciativa se dá pelo avanço da crise climática no mundo.