Diversidade, equidade e pertencimento

Foto: Carolina Guimaraes/ Divulgação Carlotas FABIANA Gutierrez é autora do livro

Dentro da temática do social, da sigla ESG, alguns temas como diversidade, equidade, inclusão e pertencimento estão em evidência nas empresas para que haja uma mais informação e mobilização na direção de uma sociedade mais equânime.

Assim, a escritora e cofundadora da empresa social Carlotas, Fabiana Gutierrez, ao ser convidada para desenvolver a aula Fundamentos da Diversidade para a Descola.org viu a oportunidade de compilar os dados que utilizava em oficinas, guias e materiais e criar o livro Diversidade, Equidade, Inclusão e Pertencimento – O Poder Transformador das Relações.



O livro explora desde os conceitos fundamentais de diversidade até a sua importância histórica e social, passando pela necessidade urgente de diálogo e empatia.

Leia mais Muitas cabeças, mais impacto

Impacto positivo no Preá, em Cruz Sobre o assunto Muitas cabeças, mais impacto

Impacto positivo no Preá, em Cruz

O texto aborda não apenas a perspectiva social da diversidade, mas também sua importância estratégica nos negócios, incentivando uma cultura organizacional inclusiva e equitativa.

Ao final, levanta questões provocativas sobre o futuro da diversidade, convidando cada um de nós a refletir sobre os rumos que a sociedade está tomando e os desafios que ainda estão por vir.

Vagas afirmativas

A PepsiCo abriu inscrições para o seu programa de trainee Next Gen, exclusivo para mulheres negras, que se autodeclaram pretas e pardas. Serão mais de 10 vagas em Operações, Vendas, Estratégia & Transformação, Marketing e Finanças, com salário de R$ 10 mil.

O programa não exige cursos específicos, a idade também não é um limitador no processo e o inglês não é uma exigência. As profissionais que forem selecionadas terão a oportunidade de desenvolver esse e outros idiomas, por meio de uma plataforma de cursos gratuita que é oferecida pela companhia.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 3 de outubro pelo site https://grupociadetalentos.com/pepsicotrainee2025/

Leia mais Entrevista com Tião Santos, quem faz do lixo algo extraordinário

Próximos passos do impacto no Ceará Sobre o assunto Entrevista com Tião Santos, quem faz do lixo algo extraordinário

Próximos passos do impacto no Ceará

Preconceito empreendedor

Uma pesquisa realizada pelo Sebrae revela que o Brasil possui 29,9 milhões de donos de negócios e que desse total, 15,9 milhões são negros, representando 52% dos empreendedores no país. O Ceará destaca-se acima da média nacional, com negros representando cerca de 70% dos donos de negócios no Estado.

Em cima do tema, Keysa Mascena, pesquisadora do programa de bolsas Semead PQJr e a Cactvs, desenvolveu um estudo mapeando a quantidade de empreendedores negros no Estado e as dificuldades enfrentadas por eles para manter seus negócios.

“Existe uma grande discrepância para esse público. Os negros já montam seus próprios negócios por serem segregados do mercado formal, mas, como empreendedores, também são marginalizados. Apesar da evolução ao longo do tempo, essa é uma cultura muito forte em todo o Brasil”, diz.

Leia mais Novos hábitos: Consumo consciente e descarte correto para mitigar danos ambientais

Meio Ambiente: O que estamos fazendo com nossas cidades e nosso planeta? Sobre o assunto Novos hábitos: Consumo consciente e descarte correto para mitigar danos ambientais

Meio Ambiente: O que estamos fazendo com nossas cidades e nosso planeta?

Apesar de serem maioria no país, possuem ganhos cerca de 32% menor do que brancos. Enquanto os empresários brancos do sexo masculino têm uma média de ganhos mensais de R$ 3.231, os homens negros faturam, em média, R$ 2.188.

Essa disparidade é ainda maior com as empreendedoras negras. A média mensal de ganhos delas é de R$ 1.852, enquanto as mulheres brancas faturam, em média, R$ 2.706.

Ativações sustentáveis

A Coca-Cola montou no Rock in Rio um espaço 100% criado com soluções em energia limpa, denominada Green Power One.

Ela combina o fornecimento de eletricidade com Certificação I-REC (International Renewable Energy Certificate), um gerador movido a 100% biodiesel e o armazenamento de energia em uma inovadora bateria de lítio 250 kV, solução poucas vezes utilizada no Brasil.

E, ainda, uma ecopista que transforma o movimento e o tempo de dança dos participantes em energia.

Rapidinhas

Hoje, 16, acontece a terceira edição do seminário Missão Mulher, promovido pelo O POVO e coordenado pela jornalista Lêda Maria, no auditório Gran Marquise. O evento o abordará a importância de equilibrar a vida profissional com o bem-estar pessoal e familiar. As inscrições são gratuitas pelo Sympla.

O Espaço Novo Destino, iniciativa socioeducativa mantida pela Marquise Ambiental e pela MDC, em parceria com a Sociedade Artística e com a Academia Sinfônica de Pecém, expande a grade curricular do projeto social em Caucaia com aulas de iniciação musical para 64 crianças da região.

A partir de agora, elas passam a ter contato com instrumentos como violino, flauta doce e pífano. As aulas de música são ministradas duas vezes por semana na escola.

A inciativa realiza, desde 2021, também inclui aulas de reforço de matemática, leitura e escrita, além do fortalecimento de competências socioemocionais para crianças e adolescentes.

Entregue no último sábado (14), o Casa Flora destaca-se pela preocupação ambiental e realizou o replantio de cerca de 200 árvores nativas que faziam parte do terreno original. Além disso, a Brasilidade, empresa responsável pelo empreendimento, revitalizou cerca de 1,5 quilômetro do Rio Jacundá, aumentando sua margem e o enrocamento do rio.

Pacto Global

O Grupo Petrópolis aderiu ao Pacto Global da ONU, comprometendo-se com os seus 10 princípios orientadores para guiar sua agenda ESG e lançou seu quarto Relatório Anual de Sustentabilidade em 2023, no ano passado, a empresa aumentou em 85% as suas aplicações na área, comparativo ao ano anterior.

Entre os três compromissos públicos assumidos estão reduzir/neutralizar as emissões de gases de efeito estufa por hectolitro produzido, ligado ao ODS 13 - Mudança Global do Clima; implementar economia circular, visando aterro zero nas fábricas, relacionado ao ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis; e impactar 10 mil famílias por meio do Programa Cidade Sustentável, ligando-se aos ODS 3 – Saúde e Bem-estar e 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura.