Elmano promete redefinição do Parque das Carnaúbas nos próximos meses

Foto: Coletivo Serras de Ubatuba Com cartazes, coletivo reforçou importância da proteção integral do Parque Estadual das Carnaúbas

Em Granja (CE) para inaugurar a rodovia Deputado Vicente Arruda, estrada no entroncamento da CE-311, o governador Elmano de Freitas (PT) foi recebido pelo Coletivo Serras de Ubatuba pedindo pela efetivação da nova delimitação e do plano de manejo do Parque Estadual das Carnaúbas. Com a mobilização, Elmano prometeu que, nos próximos meses, deve ser publicada a definição da unidade de conservação.

A unidade de conservação (UC) foi criada em 2006, pelo Decreto 28154, e iniciou em 2022 as consultas públicas para expandir a poligonal em 3 mil hectares. Com a aprovação, seriam incluídas aos 10.005,048 atuais hectares do parque as serras das Flores e do Covão.

Já o plano de manejo da UC está em elaboração pela Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema-CE) desde 2019.

O Parque das Carnaúbas protege a biodiversidade de uma amplitude de biomas, como Caatinga, Cerrado, Mata Seca, além de remanescentes de Mata Atlântica e da Floresta Amazônica.

Como é a sina da natureza no Brasil, a importância do Parque das Carnaúbas é proporcional às ameaças que tem enfrentado. Mineradoras, pedreiras e empresas de energia eólica têm circundado e adentrado o parque.

Foto: Anderson Oliveira Elmano foi à Granja para inaugurar a rodovia Deputado Vicente Arruda, estrada no entroncamento da CE-311

Comunidades e ativistas ambientais denunciam que associados às mineradoras estariam perseguindo e intimidando aqueles que se posicionam abertamente contra a presença dos empreendimentos na zona de amortecimento ou no parque.

Já entre 2022 e 2023, a unidade de conservação correu o risco de perder o status de proteção integral — em estudo solicitado pela própria Sema-CE.

A proposta era avaliar se seria possível mudar a categoria de “parque” para “monumento”, o que permitiria projetos de impacto direto na região.

No entanto, estudo da Aquasis mostrou justamente o contrário: mais do que manter a categoria da unidade, era necessário expandi-la. Assim surgiu a re-delimitação.

Todas as etapas para a efetivação da proposta, incluindo a consulta popular, foram concluídas. O projeto agora está na Casa Civil e depende, no fim das contas, da aprovação do governador Elmano.

A mobilização social de hoje fincou o pé no chão para reafirmar que o Parque das Carnaúbas deve seguir intacto, protegido integralmente e conservado prioritariamente. Cabe ao governador Elmano segurar a caneta e assinar.