Logo O POVO+
CMFor torna o gato-do-mato Patrimônio Natural de Fortaleza
Comentar
Foto de Catalina Leite
clique para exibir bio do colunista

Editora-adjunta do O POVO+ especializada em ciência, meio ambiente e clima. Formada em Comunicação Social - Jornalismo pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é premiada a nível regional e nacional com reportagens sobre ciência e meio ambiente. Também já foi finalista três anos consecutivos no Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar na região Nordeste. É diretora administrativa financeira da Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental (RBJA) 2025-2027

Catalina Leite meio ambiente

CMFor torna o gato-do-mato Patrimônio Natural de Fortaleza

O gato-do-mato (Leopardus tigrinus) está ameaçado de extinção e foi registrado na Sabiaguaba; projeto de lei aguarda sanção do prefeito Evandro Leitão (PT)
Tipo Opinião
Comentar
Um gato-do-mato-pequeno no Zoológico de Praga, em Praga, na Chéquia (Foto: Groumfy69 via Wikimedia Commons, licenciado sob CC BY-SA 3.0)
Foto: Groumfy69 via Wikimedia Commons, licenciado sob CC BY-SA 3.0 Um gato-do-mato-pequeno no Zoológico de Praga, em Praga, na Chéquia

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou nesta terça-feira, 3, o Projeto de Lei Ordinária (PLO) nº 134 de 2021, que institui o gato-do-mato (Leopardus tigrinus) como Patrimônio Natural de Fortaleza. A espécie está ameaçada de extinção e foi registrada na Sabiaguaba, região igualmente ameaçada pela expansão imobiliária e degradação ambiental. Projeto aguarda sanção do prefeito Evandro Leitão (PT).

O PLO também marca o dia 7 de junho como Dia Municipal do Gato-do-mato. Isso porque foi em 7 de junho de 2019 que a espécie foi registrada pela primeira vez em Fortaleza, por armadilhas fotográficas do biólogo Sanjay Veiga Mendonça.

"A região dos campos e florestas dunares da Sabiaguaba são o habitat natural até então conhecido da espécie em Fortaleza", contextualiza o biólogo e vereador Gabriel Aguiar (Psol) na justificativa do PLO. "Essa região, infelizmente, vem sofrendo pressões severas pela especulação imobiliária. Por isso, é importante conferir um status especial para essa espécie na cidade, bem como também para as regiões onde ela ocorre, possibilitando assim protegê-las."

Ao transformar o gato-do-mato em patrimônio natural, Fortaleza assume a obrigação de proteger a espécie por meio de atividades conservacionistas, campanhas educativas e monitoramento ambiental e científico. 

Área de Preservação Ambiental (APA) da Sabiaguaba e Parque Municipal das Dunas da Sabiaguaba foram criados em 2006, mas seguem enfrentando fragmentação, expansão imobiliária e turismo insustentável(Foto: FCO FONTENELE)
Foto: FCO FONTENELE Área de Preservação Ambiental (APA) da Sabiaguaba e Parque Municipal das Dunas da Sabiaguaba foram criados em 2006, mas seguem enfrentando fragmentação, expansão imobiliária e turismo insustentável

Nacionalmente, o gato-do-mato já figura como uma das espécies alvo do Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Pequenos Felinos (PAN Pequenos Felinos). É dizer que ações necessárias para a conservação do felino estão sendo discutidas, como: reestabelecer a conectividade dos habitats fragmentados; fazer manejo da espécie em cativeiro; impor medidas protetivas contra a caça e comércio ilegal; e adotar ações de conservação fora das unidades de conservação.

Constitucionalmente, os entes federais, estaduais e municipais são igualmente responsáveis pela proteção da fauna brasileira. Mesmo que o PLO não seja sancionado, o registro do gato-do-mato em Fortaleza deveria ser suficiente para incluir a gestão nos esforços conservacionistas.

Projeto poderia significar proteção para a Sabiaguaba?

Na teoria, a medida também reforçaria a urgência de preservação da Sabiaguaba. A região é composta por uma Área de Proteção Ambiental (APA) e pelo Parque das Dunas da Sabiaguaba, duas unidades de conservação com diferentes graus de proteção. 

Ambas, no entanto, estão com o Plano de Manejo atrasado, além de sofrerem com a falta de fiscalização e a inoperância do poder público

Durante uma tarde de visita ao Parque das Dunas da Sabiaguaba, nossa equipe avistou pelo menos três carros trafegando ilegalmente na região, incluindo um buggy (da imagem) (Foto: FCO FONTENELE)
Foto: FCO FONTENELE Durante uma tarde de visita ao Parque das Dunas da Sabiaguaba, nossa equipe avistou pelo menos três carros trafegando ilegalmente na região, incluindo um buggy (da imagem)

O gato-do-mato não é a única espécie ameaçada de extinção no local, mas tê-lo como patrimônio natural daria mais justificativas para garantir a preservação do habitat. 

Na prática, a realidade é outra. O projeto de lei ordinária agora aguarda sanção do prefeito Evandro Leitão (PT), que tem discurso favorável às áreas verdes e à política climática de Fortaleza, mas não necessariamente atos políticos que concretizem as promessas. 

 

Leia mais

Foto do Catalina Leite

Análises e fatos sobre as pautas ambientais. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?