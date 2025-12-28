Zoológico Sargento Prata é ultrapassado

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CE, BRASIL, 19-12-2025: Familoa de Macacos com filhote. Zoológico Sargento Prata, no bairro Passaré. (Foto: Aurelio Alves / Jornal O POVO)

No Zoológico Sargento Prata, no Ceará, um milagre ocorreu neste último dezembro de 2025. O nascimento raríssimo de um bebê de Guariba-da-Caatinga (Alouatta ululata) me desmanchou por instantes e até agora.

Compreendam, por favor, o gozo de um menino quase do mato. Vejam, o regalo é por saber da rebentação - mesmo em cativeiro ultrapassado - de uma espécie considerada em extinção no Brasil.

O Guariba-da-Caatinga é um ser vivo alvo, há décadas, de homens e mulheres que conseguiram colocá-lo na lista de espécies "criticamente ameaçadas" no Planeta.

"Lembrei de um amigo, Thieres Pinto, e da jornada dele para a preservação do Parque das Carnaúbas"

Infelizmente, a avareza humana pela Terra colocou o guariba num risco de deixar de existir. São estudos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).

Lembrei de um amigo, o biólogo Thieres Pinto, e da jornada dele para a preservação irrestrita do Parque das Carnaúbas, entre Viçosa do Ceará e Granja. É lá e nas redondezas ameaçadas da Unidade de Conservação estadual um dos últimos refúgios do Alouatta ululata.

Lugar de natureza exuberante e que empresas de vender vento e energia solar disputam para derrubar árvores, secar rios e provocar invisíveis e grandes extinções - como a possibilidade de finalizar os bandos de Guaribas-da-caatinga.

"Recordo-me de mamãe, a primeira e a mais importante ecologista que conheci"

Entenderam o milagre que se deu no Sargento Prata, em Fortaleza? Eles são macacos, seres vivos com os mesmos direitos de nossos filhos e sobrinhos sobre a Terra - uma Casa que deveria ser Comum à existência.

Lembrei-me do Papa Francisco e a encíclica para evitar o fim do mundo. Lembrei-me da Associação Caatinga, que fez o registro raro da presença do Alouatta ululata na Serra das Almas - entre Crateús e o Piauí.

Recordo-me de mamãe, a primeira e a mais importante ecologista que conheci. Ensinou-me, sem sala de aula nenhuma nem livros, a enfiar sementes pelos quintais, jarros, apara-peitos e janelas. Minha mãe é meio cutia, meio anta, meio muriqui, meio sabiá, meio tambaqui. Ela floresta.

"Carece ser informado sobre a importância desse nascimento num zoológico "

Lembrei de Evandro Leitão (PT), um prefeito inexperiente e que precisa ser assessorado tecnicamente e vencer o senso comum, principalmente quando o assunto é meio ambiente.

Carece ser informado sobre a importância desse nascimento num zoológico que ainda segue uma dinâmica arcaica e preconceituosa de lidar com outras espécies, também criaturas da Terra.

O equívoco de enjaular e exibir "animais" para animais humanos estressarem bichos prisioneiros. Faz tempo que o mundo discute o fim do zoológico nos moldes que ainda persiste em Fortaleza e em Canindé.

"Se for assim, está faltando a jaula da espécie humana"

O assunto é longo e merece uma conversa séria e técnica entre biólogos, o prefeito Evandro e alguém para dizer que o Zoológico Sargento Prata não será mais lugar de "exposição" de animais não-humanos enjaulados. Isso é circo ultrapassado.

Na verdade, o atual Sargento Prata já deveria ter se transformado integralmente - sem concessões e improvisos - em um Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas).

Tanto Prefeitura de Fortaleza quanto Governo do Ceará devem isso à Justiça, ao Ministério Público e ao Meio Ambiente. Estão ilegais desde 2020, segundo o Ibama.

"O Sargento Prata não precisa abrir por causa do período de férias dos filhotes de humanos"

Com 40 anos de existência, o Sargento Prata não pode ainda funcionar com vícios de um equipamento de quando eu era criança e ia incomodar uma onça parda prisioneira de um castelo-de-pedra-jaula, no Parque das Crianças.

O Sargento Prata não precisa abrir por causa do período de férias dos filhotes de humanos. Pode ser um repovoador, exagerado, de biomas.

Precisa ser reconfigurado para um Cetas e uma Escola de Meio Ambiente interativa e permanente.

Os 270 seres vivos que estão encarcerados precisam deixar de ser "coisas para exibição". Se for assim, está faltando a jaula da espécie humana.

Evandro Leitão carece ter mais vocação para o Meio Ambiente e precisa, feito criança e gestor público, ser tocado pelo nascimento raro e simbólico de um bebê macaco de Guariba-da-Caatinga.

Basta de zoológicos.

