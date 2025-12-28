Zoológico Sargento Prata é ultrapassado

Demitri Túlio é editor-adjunto do Núcleo de Audiovisual do O POVO, além de ser cronista da Casa. É vencedor de mais de 40 prêmios de jornalsimo, entre eles Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP), Embratel, Vladimir Herzog e seis prêmios Esso. Também é autor de teatro e de literatura infantil, com mais de 10 publicações
No Zoológico Sargento Prata, no Ceará, um milagre ocorreu neste último dezembro de 2025. O nascimento raríssimo de um bebê de Guariba-da-Caatinga (Alouatta ululata) me desmanchou por instantes e até agora.
Compreendam, por favor, o gozo de um menino quase do mato. Vejam, o regalo é por saber da rebentação - mesmo em cativeiro ultrapassado - de uma espécie considerada em extinção no Brasil.
O Guariba-da-Caatinga é um ser vivo alvo, há décadas, de homens e mulheres que conseguiram colocá-lo na lista de espécies "criticamente ameaçadas" no Planeta.
"Lembrei de um amigo, Thieres Pinto, e da jornada dele para a preservação do Parque das Carnaúbas"
Infelizmente, a avareza humana pela Terra colocou o guariba num risco de deixar de existir. São estudos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).
Lugar de natureza exuberante e que empresas de vender vento e energia solar disputam para derrubar árvores, secar rios e provocar invisíveis e grandes extinções - como a possibilidade de finalizar os bandos de Guaribas-da-caatinga.
"Recordo-me de mamãe, a primeira e a mais importante ecologista que conheci"
Entenderam o milagre que se deu no Sargento Prata, em Fortaleza? Eles são macacos, seres vivos com os mesmos direitos de nossos filhos e sobrinhos sobre a Terra - uma Casa que deveria ser Comum à existência.
Recordo-me de mamãe, a primeira e a mais importante ecologista que conheci. Ensinou-me, sem sala de aula nenhuma nem livros, a enfiar sementes pelos quintais, jarros, apara-peitos e janelas. Minha mãe é meio cutia, meio anta, meio muriqui, meio sabiá, meio tambaqui. Ela floresta.
"Carece ser informado sobre a importância desse nascimento num zoológico "
Carece ser informado sobre a importância desse nascimento num zoológico que ainda segue uma dinâmica arcaica e preconceituosa de lidar com outras espécies, também criaturas da Terra.
O equívoco de enjaular e exibir "animais" para animais humanos estressarem bichos prisioneiros. Faz tempo que o mundo discute o fim do zoológico nos moldes que ainda persiste em Fortaleza e em Canindé.
"Se for assim, está faltando a jaula da espécie humana"
O assunto é longo e merece uma conversa séria e técnica entre biólogos, o prefeito Evandro e alguém para dizer que o Zoológico Sargento Prata não será mais lugar de "exposição" de animais não-humanos enjaulados. Isso é circo ultrapassado.
Tanto Prefeitura de Fortaleza quanto Governo do Ceará devem isso à Justiça, ao Ministério Público e ao Meio Ambiente. Estão ilegais desde 2020, segundo o Ibama.
"O Sargento Prata não precisa abrir por causa do período de férias dos filhotes de humanos"
Com 40 anos de existência, o Sargento Prata não pode ainda funcionar com vícios de um equipamento de quando eu era criança e ia incomodar uma onça parda prisioneira de um castelo-de-pedra-jaula, no Parque das Crianças.
O Sargento Prata não precisa abrir por causa do período de férias dos filhotes de humanos. Pode ser um repovoador, exagerado, de biomas.
Precisa ser reconfigurado para um Cetas e uma Escola de Meio Ambiente interativa e permanente.