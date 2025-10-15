Petista histórico abre fogo contra "camilismo"

Foto: Acervo pessoal ￼SOCIÓLOGO Geraldo Accioly

Um dos quadros históricos do PT, o sociólogo Geraldo Accioly criticou a condução das articulações no Ceará para o preenchimento das vagas para o Senado na chapa governista. Segundo ele, "estão cometendo um erro estratégico gigantesco" ao precipitarem o debate sem passar pelas instâncias partidárias, numa espécie de leilão público das cadeiras.

"Estamos antecipando a campanha sem ter necessidade, estamos fazendo a discussão num cenário em que nós deveríamos nacionalizar a campanha. Mas o Ceará está querendo estadualizar a campanha", avaliou, acrescentando que, se Tarcísio de Freitas for concorrente à Presidência, tanto União Brasil quanto PP e Republicanos vão se bandear para o bloco da oposição, independentemente das costuras regionais. O petista alfinetou ainda a postura do ministro Camilo Santana (Educação).

"O Camilo herdou uma herança maldita do PDT de não debater na hora adequada (os nomes para o Senado) e ficar fazendo articulações via personalidades. Não tem mais condições, não tem espaço no PT para fazer isso, tem que ser uma discussão interna", ponderou Geraldo, para quem o partido não aceitará pedir votos para eleger os deputados federais Júnior Mano (PSB) ou Moses Rodrigues (União) como nomes para a senatorial - ambos se posicionaram contra a MP alternativa ao aumento do IOF.

Fogo no parquinho

Accioly também saiu em defesa da candidatura do deputado federal José Guimarães ao Senado, sobretudo depois das manifestações de Mano, Moses e Luiz Gastão (PSD) contra a medida provisória do Planalto. De acordo com ele, o ex-governador Camilo "começa a entrar em constrangimento quando perguntam sobre essas pessoas que votam contra o PT nacionalmente", mas "todo mundo fecha a torneira e apaga a luz da sala quando o PT diz que o Guimarães é candidato".

Geraldo estende as críticas para figuras da gestão de Elmano de Freitas. "Ficam dizendo: não vamos debater, isso a gente debate depois. E, no entanto, qual é a expressividade política do Chagas Vieira (titular da Casa Civil), que nem é filiado ao PT nem é de um partido aliado, para esse rapaz ficar chamando o Rueda (dirigente do UB) pra cima e pra baixo para decidir o futuro do União Brasil no Ceará? Isso é ridículo", declarou o petista.

De passagem, sobrou até para a direção do PT no Estado e na Capital. "E me perdoe, mas a omissão do presidente do PT é gigantesca. Conin precisa mostrar sua cara", concluiu.

PL à espera de Ciro

A deputada estadual Silvana Oliveira, do PL, reafirmou apoio à candidatura de Ciro Gomes (PDT) ao Governo do Estado em 2026. "O Ciro é nosso candidato. Não desejo apoiar só por apoiar alguém. Queremos eleger e virar a página", assegurou a parlamentar.

Cotado para o Abolição, Ciro acenou com a possibilidade de concorrer ao Executivo três meses atrás, mas, de lá para cá, não tem feito movimentos concretos para deixar o PDT e se filiar a outra sigla do campo opositor. Dentro do PSDB, a expectativa é de que o ex-ministro retorne ao ninho do tucanato até novembro, quando se encerra a passagem de Ozires Pontes pela executiva estadual.

Renovação tucana?

O PSDB cearense deposita esperança na tentativa de renovação depois de gestões esvaziadas e sem quadros de relevo na articulação do seu campo político no Estado. Foi assim com o ex-vice-prefeito Élcio Batista e agora com o prefeito de Massapê, cujo mandato vai se notabilizar não por um discurso consistente de oposição, mas por elogios a Elmano, a quem chamou de "príncipe", e também a Camilo.

O partido social-democrata procura um dirigente que consiga propor uma agenda alternativa - se for possível, que evite esses amavios públicos a adversários.

