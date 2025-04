Evandro quer revogar mais leis contra áreas verdes

Foto: AURÉLIO ALVES Prefeito Evandro Leitão

Começou a tramitar na Câmara Municipal mensagem do prefeito Evandro Leitão (PT) que revoga duas leis aprovadas no ano passado pela Casa que extinguiram áreas de proteção ambiental da Capital. Além disso, outra mensagem "reduz" cortes feitos em áreas verdes por outras duas leis do Legislativo.

A primeira mensagem do prefeito, que trata de revogações, atinge as Leis Complementares 410 e 412, que extinguiam Zonas de Proteção Ambiental da Lagoa do Maricá, no Luciano Cavalcante, e no entorno do Parque Rachel de Queiroz.

Já a segunda mensagem reduz as Leis Complementares 417 e 418, "restaurando" proteção de áreas afetadas que possuem vegetação preservada. Todas as leis foram aprovadas em 30 de dezembro, final da legislatura passada.

As mensagens foram comemoradas por Gabriel Aguiar (Psol), crítico da extinção de áreas verdes. "As mensagens fazem exatamente aquilo que o prefeito prometeu em campanha e agora está cumprindo, e a gente celebra isso".

Em fevereiro, o prefeito enviou à Câmara Municipal veto que reverteu a extinção de outras duas áreas de proteção ambiental de Fortaleza, incluindo trecho de 11,4 hectares no Manoel Dias Branco, próximo à Praia do Futuro.

Evandro Leitão exonerou nesta segunda-feira, 28, todos os doze secretários regionais da Prefeitura de Fortaleza. Gestores, no entanto, devem ser reconduzidos aos cargos em breve, sem interrupção nos trabalhos.

Mudança adequa postos à gestão após reforma administrativa, que levou Regionais da antiga Seger para a Segov. Expectativa, no entanto, é de que a vereadora Kátia Rodrigues (PDT) substitua Francisco Ibiapina na Regional 7.

Pode ser votada nesta quarta-feira, 29, projeto do prefeito de Jijoca de Jericoacoara, Leandro Cezar (PP), que prevê a regularização, após o pagamento de uma multa, de obras e edificações irregulares no município.

O projeto foi protocolado na segunda-feira com pedido de "urgência urgentíssima". O deputado Renato Roseno (Psol) critica as mudanças e acionou o Ministério Público do Estado (MPCE) contra a norma.

Foto: Divulgação/MOVA-SE Servidores efetivos da Cultura se reuniram nesta terça-feira, 29, em assembleia geral

Servidores da Secult dão alerta

Servidores da Secult realizaram nesta terça-feira, 29, assembleia geral com foco na cobrança pelo PCCS da categoria. Na ocasião, eles aprovaram novo encontro, para 21 de maio, que pode votar indicativo de greve caso as negociações não andem.

A mobilização, que ocorreu na sede do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual do Ceará (MOVA-SE), reforçou a "insatisfação da categoria diante da ausência de avanços concretos nas negociações".

Já a Secult afirma que a pauta do PCCS de servidores é "prioritária", sendo uma das metas previstas no Plano Estadual de Cultura. Ela destaca que implementação está em fase de "análise técnica" sobre impacto na folha.

Bandolinista Carlinhos Patriolino, mestre do choro, faz show nesta sexta, 19h, no Cantinho do Frango, ao lado de José Ramos. Dupla tem convite para temporada na Europa e busca apoio para as passagens. /// Continua até este domingo em Fortaleza o concurso Comida di Buteco. Neste ano, 22 botecos da Capital disputam o prêmio.