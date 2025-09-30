Prefeitura fecha diálogo e Sindiônibus recua

Foto: FÁBIO LIMA Manifestação contra suspensões de 25 linhas de ônibus na campu do Pici da UFC

A Prefeitura de Fortaleza apresentou nesta terça-feira, 30, uma notificação contra o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) por "infração contratual grave" na ação que suspendeu cerca de 25 linhas de ônibus da Capital na segunda-feira. Na notificação, a Prefeitura concede até 24 horas para que o sindicato "restabeleça a integralidade das linhas suspensas e da frota reduzida", assim como apresente um "plano de operação contendo as medidas adotadas para garantir a continuidade plena do serviço". Horas após a notificação, o Sindiônibus emitiu nota afirmando que o sistema será normalizado nesta quarta-feira, 1º. Segundo o órgão, o retorno integra "esforço" de empresários para retomar diálogo com a gestão.

Unilateral

Na manhã desta terça-feira, o presidente da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), George Dantas, esteve na Câmara Municipal e se queixou do caráter "unilateral" e "repentino" da suspensão de linhas.

Sem diálogo

Segundo Dantas, decisão do Sindiônibus ocorreu em meio a negociações com a Prefeitura, sem qualquer comunicação pelas empresas. "Prefeitura não tem como dialogar sobre pressão", disse, antes do recuo do Sindiônibus.

Resgate

A Câmara Municipal aprovou ontem projeto do ex-prefeito José Sarto (PDT) que desafeta trecho de 2,8 mil m² no Luciano Cavalcante. Na região, estava prevista a construção de uma rua municipal, que nunca foi construída.

Mais uma

Na prática, a existência da rua inviabilizava um projeto de centro comercial previsto para a área. Ambientalistas questionam a aprovação, destacando que área aparece como Zona de Proteção Ambiental no novo Plano Diretor.

Coisa fina

Edinho Vilas Boas, Fernando Rosa e Juruviara. O trio de compositores e cantores soma forças no show "Pra se Misturar", que acontece nesta quinta-feira, às 20h, no Theatro Via Sul. Idealização do compositor Dalwton Moura.

Gospel

A cantora e compositora de musica cristã Daniela Araújo celebra 15 anos de carreira com um show intimista em Fortaleza no dia 3 de outubro, às 20h, na Igreja Comunidade Cristã Logos (Bonsucesso). Ingressos no Sympla.

Foto: Fco Fontenele/O POVO Imagem aérea da Vila Vicentina no bairro Dionísio Torres

Câmara discute Zeis regulares

Começa a tramitar nesta quarta-feira, 1º, na Câmara projeto regulamentando a ocupação de uma série de Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis) de Fortaleza. São áreas como a Vila Vicentina, no Dionísio Torres, que foram ocupadas há várias décadas.

Alinhados?

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) usou ontem vídeo de Ciro Gomes (PDT) para atacar "uso político" do governo Lula (PT) sobre atual crise com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump.

"Sombra"

Aliada com Michelle, a vereadora Priscila Costa (PL) também elogiou ontem rota crítica ao PT adotada recentemente por Ciro. A parlamentar, no entanto, diz ainda observar "a sombra do PT" no ex-ministro.

Gafe na Câmara

Situação para lá de vexatória foi registrada ontem na Câmara Municipal, com Aguiar Toba (PRD) pedindo um minuto de silêncio pela "morte" de Raimundo do Queijo. /// Logo depois, o vereador Benigno Júnior (Republicanos) publicou vídeo ao lado do empresário, com direito a copo de cerveja e muita saúde.



