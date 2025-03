Com Rayssa Leal e pista no Brasil, Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 é anunciado

Foto: Tony Hawk's™ Pro Skater 3 + 4 O remake chegará para Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC e Nintendo Switch

Depois de anos de especulação e rumores, Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 finalmente foi anunciado, trazendo de volta um dos jogos mais icônicos da franquia de skate. O lançamento está marcado para o dia 11 de julho de 2025, prometendo reviver a nostalgia dos títulos originais, mas com gráficos aprimorados, jogabilidade refinada e conteúdos inéditos.

Entre as novidades, uma que certamente chamará a atenção dos brasileiros é a inclusão de uma pista ambientada no Brasil e a presença da skatista medalhista olímpica Rayssa Leal no elenco de personagens jogáveis, consolidando o espaço do País dentro do universo do game.

O anúncio veio acompanhado de um trailer que mostra a evolução visual e a fidelidade aos títulos originais, que marcaram gerações no início dos anos 2000.

Além da presença de Rayssa, a lista de skatistas inclui nomes clássicos como Tony Hawk, Bob Burnquist, Rodney Mullen, Elissa Steamer, Kareem Campbell, Chad Muska e Geoff Rowley, bem como novos talentos do skate como Chloe Covell, Zion Wright e Yuto Horigome. O jogo trará não apenas os skatistas lendários que ajudaram a popularizar a franquia, mas também promessas que estão moldando o futuro do esporte.

O remake chegará para Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC e Nintendo Switch. Os jogadores assinantes do Game Pass Ultimate poderão acessá-lo já no lançamento, sem a necessidade de compra. Para os demais, o título será vendido em diferentes edições.

A versão padrão custará R$ 269,90 no Brasil, enquanto a Deluxe Edition sairá por R$ 389 e incluirá bônus exclusivos, como skins especiais para skatistas, um hoverboard e trilhas sonoras adicionais. Além disso, aqueles que optarem pela versão Deluxe terão três dias de acesso antecipado ao jogo. A pré-venda também garante o acesso à "Demo da Metalúrgica", que permitirá testar duas pistas e dois skatistas antes do lançamento oficial.

A trilha sonora é outro elemento que reforça a identidade nostálgica do jogo. A Activision garantiu que músicas icônicas dos originais estarão presentes, incluindo clássicos como "Ace of Spades", do Motorhead, "96 Quite Bitter Beings", do CKY, "Mass Appeal", do Gang Starr, e "Outta Here", de KRS-One. Além dessas faixas já conhecidas pelos fãs, novas músicas foram adicionadas para refletir a cultura moderna do skate e trazer frescor à experiência.

A confirmação do remake de Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 encerra uma longa espera para os fãs da franquia. Os primeiros rumores sobre o projeto surgiram anos atrás, especialmente após o sucesso de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, lançado em 2020. Na época, o próprio Tony Hawk mencionou que havia conversas para continuar com os remasters, mas a absorção do estúdio Vicarious Visions pela Activision-Blizzard em 2021 levantou dúvidas sobre a continuidade do projeto.

Durante anos, informações desencontradas indicavam que o desenvolvimento havia sido cancelado ou suspenso. No entanto, em 2024, novas pistas começaram a surgir, como a declaração acidental do skatista Tyshawn Jones em um podcast, mencionando sua participação em um novo jogo da franquia. Agora, com o anúncio oficial, a Activision confirma que a série continuará sendo revisitada e modernizada para as novas gerações.

Os jogos originais, lançados no início dos anos 2000, foram responsáveis por redefinir os games de esportes radicais. Tony Hawk’s Pro Skater 3, de 2001, trouxe inovações como o sistema de reverts, que permitiu combos mais longos e fluidos, tornando as partidas mais dinâmicas. Já Tony Hawk’s Pro Skater 4, lançado em 2002, eliminou os limites de tempo nas fases e introduziu desafios mais elaborados, além de um design de níveis mais aberto, que incentivava a exploração e novas abordagens de gameplay.

Com o remaster, a proposta é manter a essência desses clássicos enquanto se aproveita da tecnologia moderna para oferecer gráficos mais realistas, jogabilidade aprimorada e novos elementos para renovar a experiência.

A presença do Brasil no jogo, tanto com uma pista dedicada quanto com a skatista Rayssa Leal, reforça a importância do país no cenário do skate mundial. Desde o lançamento dos jogos originais, a cena do skate cresceu exponencialmente, com skatistas brasileiros se destacando em competições internacionais e conquistando medalhas olímpicas.

A inclusão de Rayssa no game representa não apenas um reconhecimento do talento brasileiro, mas também uma conexão entre o passado e o futuro da franquia, misturando ícones consagrados com novas gerações de atletas.



Assista ao trailer de Tony Hawk’s Pro Skater 3+4