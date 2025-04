Leonardo Leme: De gamer raiz a empreendedor no mercado de games brasileiro

Foto: Arquivo pessoal Leonardo Leme, CEO da Compare Games, comenta que a proposta da plataforma é centralizar o acesso a jogos, consoles, periféricos e conteúdos informativos em um único lugar

No interior de São Paulo, Leonardo Leme cresceu entre controles e cartuchos. Desde a infância, os videogames ocuparam espaço central em sua vida, lhe rendendo experiências reverberam até hoje nos negócios que lidera. À frente da Vozão Games e da Compare Games, Leme transformou seu envolvimento pessoal com os jogos eletrônicos em iniciativas voltadas ao fortalecimento do mercado gamer brasileiro.

Descrito por ele mesmo como um “gamer raiz”, o empresário une memória afetiva e leitura estratégica para construir soluções que respondem a demandas práticas da comunidade. A entrada no universo empresarial aconteceu em 2016, motivada por uma necessidade familiar: para levantar recursos durante a gravidez da esposa, Leme vendeu seu próprio PlayStation 4.

O sucesso da transação despertou o olhar empreendedor. Daquela experiência, nasceu a Vozão Games, iniciativa voltada para o comércio de produtos seminovos. O nome da empresa carrega uma homenagem dupla: ao apelido “Senhorzão” que Leme utilizava em fóruns de PlayStation no Facebook, e também à referência ao avô, José Francisco Leme, figura marcante em sua introdução ao universo dos games.

Mais do que um título comercial, o nome traduz a proposta da loja: atendimento próximo, com escuta atenta e cuidado no relacionamento com o cliente. A empresa cresceu e se tornou revendedora oficial de marcas como Nintendo, PlayStation e Microsoft.

Com o avanço do grupo, veio um novo desafio: reerguer a Compare Games, plataforma de comparação de preços de jogos que havia deixado de operar na década anterior. Adquirida em 2020, a Compare passou por uma reestruturação completa. Foram quatro anos de desenvolvimento até o relançamento, em janeiro de 2025, já com funcionalidades ampliadas.

Além da tradicional comparação de mídias físicas, a nova plataforma oferece venda direta de produtos digitais, como jogos e gift cards, além de um sistema gamificado que recompensa a interação dos usuários.

Sob o guarda-chuva do grupo Vozão Games, a Compare funciona de forma independente, mantendo uma política de neutralidade e transparência nas parcerias com outros varejistas. A proposta é simples: garantir ao consumidor uma experiência justa, confiável e informada, valorizando não apenas o menor preço, mas também a qualidade do atendimento e das informações oferecidas.

Com cerca de 40 colaboradores distribuídos pelo Brasil, os dois projetos liderados por Leonardo Leme compartilham de um mesmo princípio: ouvir a comunidade e devolver a ela soluções que façam sentido. Do PlayStation vendido à construção de uma plataforma digital robusta, a trajetória de Leme reflete como o universo gamer pode ser ao mesmo tempo afetivo, estratégico e transformador.

Em entrevista ao O POVO+, ele comenta sobre sua trajetória empreendedora, destacando desafios e projeções ao investir em um segmento que carrega não apenas possibilidades econômicas, como também nostalgia e afetividades.

O POVO+: Para que serve a Compare Games, especialmente para alguém que não é um jogador assíduo, mas talvez tenha filhos que jogam?

Leonardo Lemos: A Compare Games serve para ajudar tanto quem já joga quanto quem tem interesse no mundo dos games a encontrar os melhores preços e informações sobre jogos, consoles, acessórios e até gift cards. Imagine que seu filho quer um jogo novo. Em vez de procurar em várias lojas online, a Compare Games reúne os preços de diversas lojas em um só lugar, mostrando onde está mais barato. Além disso, oferecemos informações sobre os jogos, como reviews e notas de avaliação, para ajudar na decisão de compra.

O POVO+: A Compare Games já existia antes. Quais são as principais novidades e o que motivou o relançamento da plataforma?

Leonardo Lemos: Exatamente, a Compare Games fez sucesso na década de 2010 e interrompeu as atividades em 2020. O relançamento foi motivado pela nossa visão de trazer de volta uma plataforma especialista no universo gamer, que fosse além da simples comparação de preços.

As principais novidades incluem a venda direta de jogos e gift cards digitais para diversas plataformas, a comparação de preços de periféricos e acessórios, um sistema gamificado que recompensa os usuários por sua interação, integração com o Discord para a comunidade, e muita informação sobre jogos, incluindo reviews e notas de plataformas como MetaCritic e OpenCritic.

O POVO+: O senhor mencionou um sistema gamificado. Como ele funciona e qual o objetivo dessa funcionalidade?

Leonardo Lemos: O sistema gamificado recompensa os usuários com pontos a cada interação na plataforma, como se cadastrar, fazer reviews, comprar produtos e dar likes em análises. Esses pontos geram um ranking entre os usuários, que ganham emblemas e sobem de níveis. O objetivo é criar uma comunidade mais ativa e engajada, além de futuramente oferecer benefícios exclusivos aos usuários mais participativos, como cashback e produtos especiais.

O POVO+: A Vozão Games, sua outra empresa, também atua no mercado de games. Qual a relação entre a Compare Games e a Vozão Games?

Leonardo Lemos: A Vozão Games é o nosso grupo empresarial e detém os direitos da Compare Games. A Vozão Games é focada no comércio varejista de produtos físicos, sendo loja oficial de grandes marcas. A Compare Games, apesar de ter o mesmo grupo investidor da Vozão Games, opera de forma independente como uma plataforma de comparação e informação.

A Vozão Games pode, eventualmente, aparecer como uma das opções de compra na Compare Games, mas o objetivo principal é oferecer um ecossistema transparente e de qualidade para diversos parceiros, incluindo varejistas concorrentes da Vozão Games. As duas empresas são braços distintos, cada um com seu foco de atuação, mas com o objetivo comum de atender bem a comunidade gamer.

O POVO+: A Compare Games também trabalha com parcerias. Que tipo de parcerias são essas e como elas beneficiam o usuário?

Leonardo Lemos: Hoje, as parcerias da Compare Games são estabelecidas tanto com empresas da indústria de games (publishers, fabricantes) quanto com varejistas. Essas parcerias podem envolver a criação de páginas exclusivas de marcas dentro da plataforma (branding pages), a integração de mix de produtos de varejistas para comparação de preços, e a oferta de condições exclusivas em lançamentos, como descontos ou benefícios especiais.

Para o usuário, isso significa ter acesso a uma gama maior de produtos, informações mais completas e, potencialmente, melhores ofertas e vantagens. É importante ressaltar que, apesar das parcerias, a plataforma mantém total transparência na comparação de preços, com um algoritmo que ranqueia os produtos considerando o preço, a confiabilidade do vendedor e a qualidade da informação oferecida.

O POVO+: Quais são os planos futuros para a Compare Games? Onde vocês miram daqui a alguns anos?

Leonardo Lemos: Nossa visão para a Compare Games é que ela se torne o principal decisor de compra do mercado gamer no Brasil. Queremos ser o destino principal para os gamers encontrarem informações de produtos, tomarem decisões de compra e interagirem com a comunidade. Mas não vamos parar por aí.

Temos planos de expandir a Compare Games para outros mercados internacionais, como a América Latina e a América do Norte. Queremos levar a experiência que estamos construindo no Brasil para outros jogadores ao redor do mundo, oferecendo uma plataforma completa e especializada.

O POVO+: Sabemos que sua ligação com os games vem desde a infância. Como essa paixão pessoal influencia sua gestão à frente da Compare Games e da Vozão Games?

Leonardo Lemos: Essa paixão é fundamental! Eu sou um gamer raiz, joguei Atari com meu avô e continuo jogando até hoje. Essa vivência me permite entender as necessidades e os desejos da comunidade gamer de uma forma muito autêntica. A Vozão Games nasceu de uma necessidade pessoal e cresceu impulsionada por esse amor pelos jogos.

Com a Compare Games, o objetivo é o mesmo: criar uma plataforma pensada por gamers para gamers, que ofereça uma experiência completa, transparente e de qualidade. Não somos apenas empresário, somos entusiastas que querem contribuir para o crescimento e a profissionalização do cenário gamer brasileiro. Acreditamos na importância de ouvir a comunidade e a indústria para construirmos juntos um ecossistema cada vez melhor.