Wanderson Trindade é coordenador da Central de Dados e repórter do O POVO+, com uma paixão declarada por contar as histórias de quem faz a indústria dos jogos eletrônicos acontecer. Especializado na cobertura do universo dos games no Ceará, no Brasil e no mundo, acompanha de perto tanto o cenário competitivo quanto o desenvolvimento de jogos. Autodescrição: Homem pardo de cabelos ondulados, Wanderson aparece na foto usando óculos e fones de ouvido, com um sorriso no rosto que traduz sua energia e entusiasmo pelo tema.
Às vésperas do Major, Furia alcança o top 1 do ranking mundial de CS2
A equipe brasileira superou a Vitality na classificação da HLTV após vencer quatro torneios nos últimos três meses. O time liderado por Fallen estreia em 4 de dezembro no principal torneio da modalidade em Budapeste
A Furia assumiu a primeira colocação no ranking mundial da HLTV, a principal plataforma mundial de estatísticas de Counter-Strike. Esta é a primeira vez que a organização alcança o topo da lista. A ascensão ocorre após a conquista de quatro títulos nos últimos três meses, superando a pontuação da equipe francesa Vitality.
Atualmente, a Furia é formada pelos brasileiros Yuurih, Kscerato e Fallen, além dos jogadores internacionais Yekindar (Letônia) e Molodoy (Cazaquistão).
Caçula da equipe e uma das principais promessas do CS2 mundial, Molodoy acumula duas premiações de jogador mais valioso (MVP) e duas como jogador excepcionalmente valioso (EVP) no período recente.
Recorde de participação brasileira
A Furia estreia no dia 4 de dezembro de 2025 no Major de Budapeste. O torneio, realizado na Hungria, terá a maior participação de atletas brasileiros na história da competição. Serão 28 jogadores divididos entre sete equipes de maioria brasileira. Além da Furia, participam do campeonato os times Legacy, Pain, Mibr, Fluxo, Red Canids e Imperial.
A Legacy chega ao torneio após vencer o CS Asia Championships e conquistar o vice-campeonato na PGL Bucareste. A Pain obteve semifinais no Major de Austin e no recente Blast Rivals. A Mibr inicia sua participação na segunda fase (Stage 2), enquanto Fluxo, Red Canids e Imperial começam na primeira fase (Stage 1).
O cenário brasileiro não conquista um título de Major desde o ESL One Cologne 2016. Nas edições de Estocolmo (2021), Copenhague (2024) e Xangai (2024), o País também liderou o número de representantes inscritos.