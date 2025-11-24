Foto: Josip Brtan / HLTV Atualmente, a Furia é formada pelos brasileiros Yuurih, Kscerato e Fallen, além dos jogadores internacionais Yekindar (Letônia) e Molodoy (Cazaquistão)

A Furia assumiu a primeira colocação no ranking mundial da HLTV, a principal plataforma mundial de estatísticas de Counter-Strike. Esta é a primeira vez que a organização alcança o topo da lista. A ascensão ocorre após a conquista de quatro títulos nos últimos três meses, superando a pontuação da equipe francesa Vitality.

O time garantiu a liderança semanas após vencer a Falcons por 3 a 1 na final da Blast Rivals Hong Kong, realizada no domingo, 16. O campeonato foi o último torneio de nível "Tier S" antes do início do StarLadder Budapeste Major 2025, que começou nesta segunda-feira, 24 de novembro.

A sequência brasileira de vitórias recentes inclui ainda os troféus do IEM Chengdu 2025, Thunderpick World Championship 2025 e Fissure Playground 2.

Foto: HLTV / Captura de tela A Furia alcançou o top 1 do ranking HLTV em 24 de novembro de 2025, ao superar a Vitality. Os brasileiros da Pain Gaming também aparecem na décima colocação

Caçula da equipe e uma das principais promessas do CS2 mundial, Molodoy acumula duas premiações de jogador mais valioso (MVP) e duas como jogador excepcionalmente valioso (EVP) no período recente.

Recorde de participação brasileira

A Furia estreia no dia 4 de dezembro de 2025 no Major de Budapeste. O torneio, realizado na Hungria, terá a maior participação de atletas brasileiros na história da competição. Serão 28 jogadores divididos entre sete equipes de maioria brasileira. Além da Furia, participam do campeonato os times Legacy, Pain, Mibr, Fluxo, Red Canids e Imperial.

A Legacy chega ao torneio após vencer o CS Asia Championships e conquistar o vice-campeonato na PGL Bucareste. A Pain obteve semifinais no Major de Austin e no recente Blast Rivals. A Mibr inicia sua participação na segunda fase (Stage 2), enquanto Fluxo, Red Canids e Imperial começam na primeira fase (Stage 1).

O cenário brasileiro não conquista um título de Major desde o ESL One Cologne 2016. Nas edições de Estocolmo (2021), Copenhague (2024) e Xangai (2024), o País também liderou o número de representantes inscritos.