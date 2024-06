Um futuro de placas e pás: o que é a transição energética?

Substituir as energias a base de combustíveis fósseis por energias renováveis: isso é transição energética. Mas por que ela é tão importante e como ela ocorre na prática? O primeiro episódio do especial Transição Energética Justa responde essas e mais perguntas

Seca histórica no Amazonas, enchentes trágicas no Rio Grande do Sul, seca nos páramos colombianos e o desabastecimento de água em Bogotá, ondas de calor fatais na Europa, refugiados climáticos das ilhas Carteret, na Papua-Nova Guiné. O que interliga todos os locais desta lista (muito maior) de extremos climáticos? Os combustíveis fósseis.



Pensou que a resposta era mudanças climáticas, certo? Com toda razão. Mas a crise climática é justamente uma consequência da exploração e uso desenfreado de combustíveis fósseis, aliada a outras atividades humanas que emitem toneladas de gás carbônico (CO2) e gases equivalentes (CO2eq) na atmosfera.

Principalmente após a Revolução Industrial, com o uso das máquinas a vapor, o planeta viu a sua temperatura aumentar em uma rapidez inédita. Já atingimos pelo menos 1,1 graus Celsius "O valor corresponde ao último relatório do IPCC, de 2022, mas alguns pesquisadores já indicam aquecimento de 1,2°C" (°C) de aquecimento global, forçando a Terra aos limites e provocando uma crise climática que demanda ações de adaptação e mitigação urgentes. Uma delas é a transição energética.

“A transição energética não é nada mais do que mudar sua matriz de energia”, resume a física Marina M. Mendonça, professora e divulgadora científica. O termo surgiu nos anos 1970 com a crise do petróleo, quando as nações mundiais se viram na necessidade de ter alternativas para a produção e consumo de energia que não dependessem apenas da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

No entanto, foi com os acordos internacionais pelo clima das últimas décadas, promovidos pelas Conferências das Partes (COPs), que a transição energética encontrou a sua real demanda. Mudar as matrizes energéticas vai muito além da finitude do petróleo e das relações econômicas entre os países: ela é a única maneira de frear a escalada da ebulição global.

É uma tarefa difícil que já deveria estar bem planejada para dar frutos satisfatórios. “A gente tinha que ter resolvido já, ou pelo menos estar vislumbrando o caminho”, pondera Marina. “Nós já estamos atrasados. Mas cada centésimo de grau importa e não dá para pensar na transição energética isoladamente.”

Enquanto isso, há o desafio de garantir a transição energética justa: aquela em que os impactos socioambientais são reduzidos e a implementação das usinas de energia é feita com transparência e com participação constante e íntegra das comunidades envolvidas.

A transição energética envolve pelo menos quatro aspectos:

Produção de energia elétrica Produção de energia elétrica As usinas eólica e solar são as mais aceitas como energias verdes. Outros tipos de matrizes energéticas, discutidas durante o especial, são: hidrelétrica, termelétrica, nuclear e biomassa. A física Marina Mendonça reforça que nenhuma energia é totalmente limpa, mas há aquelas “menos sujas”, com impactos ambientais ou riscos/danos de acidente menores. Uso de energia no transporte e em indústrias Uso de energia no transporte e em indústrias Outro ponto de discussão é o uso de combustíveis fósseis no transporte. Alternativas como carros elétricos, ou biocombustíveis e o etanol entram nas discussões sobre transição energética. O uso de energia nas indústrias também é sério: mesmo as usinas verdes (eólicas e solares) precisam do petróleo no processo de construção dos materiais. Eficiência do consumo de energia Eficiência do consumo de energia É preciso desenvolver tecnologias e máquinas que consumam energia com mais eficiência, usando menos para trabalhar mais. Isso vale para todos os tipos de maquinário, desde os domésticos aos industriais. Diminuição do consumo de energia Diminuição do consumo de energia Mesmo com a transição para energias com menor impacto ambiental, ainda é necessária uma mudança de hábitos da sociedade (principalmente empresas e indústrias) para consumir menos energia no cotidiano.





Em geral, as usinas eólica e solar são as mais aceitas como energias “limpas”. O uso das aspas é porque, como reforça a física Marina Mendonça, nenhuma energia é totalmente limpa, mas há aquelas “menos sujas”, com impactos ambientais ou riscos/danos de acidentes menores.

A energia nuclear é um ótimo exemplo dos limites de “limpeza” da produção energética. O engenheiro elétrico Paulo Carvalho, professor na Universidade Federal do Ceará (UFC), explica que a fonte de energia do empreendimento é a fissão nuclear (a quebra do átomo). “É um processo controlado de fissão que libera calor, aquece a água e aí produz vapor”, descreve.

“O grande problema é que, com a operação normal, todo o material que entra em contato fica radioativo e dura 50 mil anos para perder a radioatividade. Então os resíduos radioativos precisam ser depositados em algum lugar, e isso envolve muito dinheiro”, reflete. Além disso, os danos causados por acidentes com energias nucleares são enormes — mesmo que o risco do acidente ocorrer seja baixo, a consequência caso ocorra é gigantesca.

No Brasil, apenas o Rio de Janeiro tem usinas nucleares em funcionamento, em Angra dos Reis. Há, no entanto, interesse em explorar o urânio no Ceará, com as usinas de Santa Quitéria. Na opinião do professor Paulo, o uso das energias nucleares deveria ser considerado apenas como última opção. “O potencial solar e eólico do Ceará é muito maior que a demanda. Não justifica usar nuclear”, defende.

Prós e contras das energias verdes

Eólica Eólica Beneficiam-se em regiões litorâneas e serranas (onshore), assim como no oceano (offshore). No entanto, há desafios técnicos no armazenamento de eletricidade, dependente da intensidade e constância dos ventos. Os impactos ambientais são preocupantes, tanto pelo barulho, quanto pela fragmentação do habitat. Solar Solar As placas solares funcionam muito bem na produção própria de energia, estando nos telhados das casas ou em pequenas usinas. No entanto, são caras e demandam ampla mineração para serem produzidas. As chamadas fazendas solares também têm impacto ambiental, por desmatar grandes áreas. Biomassa Biomassa A biomassa pode ser uma boa opção para auxiliar a transição em si. Usa o bagaço de cana de açúcar como combustível para máquinas à vapor. O ato da queima emite CO2, mas há estudos indicando que a quantidade emitida seria a mesma absorvida pela cana de açúcar em vida, equilibrando a conta de emissão/absorção. Nuclear Nuclear No Brasil, poderia ser uma das últimas opções de energia, mas é uma aliada para outros países, A fissão nuclear pode até ser limpa, mas os resíduos radioativos são um problema logístico e ambiental. Além disso, preocupa os riscos e danos de possíveis acidentes nucleares. Também exige mineração.





O Brasil na transição energética

A transição energética não deveria ser um grande desafio para o Brasil. O País tem produção de energia diversificada e autossuficiente, com parcelas consideráveis de energias renováveis.

O setor elétrico brasileiro foi construído por meio das hidrelétricas ao longo do século XX. Elas são responsáveis por 54% da potência energética produzida no País, mesmo sem superar, em número de empreendimentos instalados, as usinas à base de combustíveis fósseis e as solares.

Os dados são do Sistema de Informações de Geração da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel/Siga), atualizados em 1º de maio de 2024, e consideram apenas os empreendimentos em operação.

A energia hídrica tem vários poréns. Apesar de o Brasil ser rico em fontes de água, agora entende-se que o recurso é finito, pondo em cheque o funcionamento constante das usinas. Além disso, as hidrelétricas causam muitos impactos ambientais ao barrar o fluxo natural dos rios.



No entanto, o que realmente forçou o País a expandir a matriz foi a crise do apagão dos anos 2001 e 2002, quando 89,6% da energia elétrica brasileira vinha das hidrelétricas. Os anos 2000 foram de poucas chuvas e poucos investimentos em produção, armazenamento e distribuição de energia. Os fatores culminaram na escassez elétrica entre 1º de julho de 2001 e 19 de fevereiro de 2002, que só não afetou a região Sul e parte da região Norte.

Foto: Evaristo Sa 07/06/2001 / AFP Palácio do Planalto com as luzes desligadas durante a crise do racionamento de energia no país

Para garantir a segurança elétrica, o presidente Fernando Henrique Cardoso aprovou, por meio do Ministério de Minas e Energia (MME), o Programa Prioritário de Termelétricas (PPT). Foi assim que o Brasil ganhou mais uma matriz energética, à base de combustíveis fósseis.

O intuito inicial, explica Cristina Amorim, coordenadora do Plano Nordeste Potência, era que as termelétricas fossem ativadas apenas em épocas de escassez hídrica. Com o passar dos anos, no entanto, o funcionamento virou constante, o que caracterizou uma "regressão energética" em relação à decarbonização da energia elétrica brasileira, analisa Cristina.

Já as fontes renováveis esticaram-se pelo mapa brasileiro apenas nos últimos 15 anos, com a consolidação das eólicas e das usinas solares. Enquanto a primeira usina eólica a entrar em operação no Brasil o fez em 1994, na cidade de Gouveia (MG), a primeira usina solar foi instalada em solo cearense em 2011, no município de Tauá.

Expansão da matriz energética brasileira, por empreendimentos em operação (1900-2024)

Porém, a exploração de combustíveis fósseis ainda é um interesse econômico brasileiro, apesar dos discursos pró-climáticos em púlpitos internacionais. O próprio ministro de Minas e Energias do Brasil, Alexandre Silveira, defende a exploração do petróleo (inclusive na Foz do Amazonas) até alcançar o “IDH dos países industrializados” e para financiar a transição energética.

A ideia de explorar mais petróleo para investir na transição é contraditória. “Ele está ignorando que a gente tem pressa para fazer a transição energética. E essa necessidade da transição não é pela finitude do petróleo, mas pela quantidade de gases de efeito estufa que a gente tem jogado na atmosfera e como é justamente isso que está aquecendo o planeta”, reforça a física Marina Mendonça.

Ou seja, abrir novos poços de petróleo, inclusive em áreas sensíveis como a Margem Equatorial, vai na contramão dos esforços para frear a crise climática. Ainda que seja inviável — até em termos contratuais — parar imediatamente o funcionamento de todas as usinas à base de combustíveis fósseis, o fato é que nenhum desses empreendimentos deveriam continuar sendo inaugurados.

Concentração dos tipos de energia no Brasil (UF)

“Essa é uma das tensões da transição energética no Brasil”, explica Cássio Carvalho, engenheiro eletricista e assessor político. “Os governos ainda entendem que a exploração de combustível fóssil é fonte de renda pro País, mas daí a gente olha pro Rio de Janeiro, todas as cidades que recebem royalties do pré-sal, e sabe-se que as coisas não funcionam exatamente como se desenha”, comenta.



Cássio lembra que o pré-sal vinha com a promessa de desenvolver o Rio de Janeiro, usando os lucros para investir na educação do estado. “Nada disso se concretizou, o lucro do pré-sal vai para acionista e não para o desenvolvimento do País. O pré-sal não transformou o Rio de Janeiro nas mil maravilhas, muito pelo contrário, eu acho que ele trouxe mais problemas sociais.”