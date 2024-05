Mulheres, ESG e o mercado de trabalho

Foto: João Filho Tavares VENCEDORAS do Prêmio Mulher AcelorMittal 2024

Entre os desafios do ESG, especialmente no que dizer respeito ao S, de social, está a equidade entre mulheres e homens no mercado de trabalho.

Janaína Feijó, pesquisadora da área de Economia Aplicada da Fundação Getúlio Vargas (FGV/IBRE) diz que se observa que nos últimos 30 anos muitas mudanças ocorreram na sociedade e no mercado de trabalho brasileiro, contribuindo para uma maior inserção da mulher, mas as desigualdades de gênero ainda persistem.

Dentre essas mudanças destaca o processo de expansão econômica e urbanização das cidades a partir da década de 70, aumentando a demanda por trabalhadores; a mudanças nas normas/convenções sociais e culturais, com transformações nas estruturas das famílias, e divisão das responsabilidades do lar.

Leia mais Olhares da e para as periferias

No Dia da Reciclagem, Porto das Dunas recebe pátio de compostagem Sobre o assunto Olhares da e para as periferias

No Dia da Reciclagem, Porto das Dunas recebe pátio de compostagem

E, ainda, as mudanças sobre os papéis de gênero na sociedade, com as novas gerações mais interessadas em combater as desigualdades existentes e gerar ambientes mais diversos.

Na última semana, em três estados, Ceará, Espírito Santo e Santa Catarina, a ArcelorMittal revelou as vencedoras do Prêmio ArcelorMittal 2024 destacando 18 trabalhos liderados por mulheres. Essa iniciativa está alinhada aos objetivos do Programa de Diversidade & Inclusão da multinacional que anuncio que o prêmio, em 2025, se estenderá a outros estados.

Aqui no Ceará, foram premiadas Luzia Aguiar, Giana Neves, Livia Rodrigues Barreto, Anna Beatriz Marques, Magnólia Rocha, Natalia Tatanka, Flávia Oliveira e, também, as jornalistas do O POVO, Beatriz Cavalcante e Carol Kossling.

Foto: João Filho Tavares Editoras do O POVO recebem premiação da ArcelorMIttal

Outras iniciativas



Além das vencedoras, outros trabalhos criados e dirigidos por mulheres chamaram atenção como o da Sávia Arrais, idealizadora da Agência de Viagens Kidstour. A agência é a primeira, em Fortaleza, especializada em viagens com crianças neurotípicas e neuroatípicas.

Há 15 anos no mercado de turismo, Sávia visualizou que o público família precisava de uma atenção especial ao viajar com crianças, principalmente diante de condições como autismo. Assim, desenvolveu roteiros especiais e oferece todos os serviços para o planejamento de viagem.

Leia mais Entrevista com a pesquisadora Adriana Rolim

Qual a lição dos desastres ambientais? Sobre o assunto Entrevista com a pesquisadora Adriana Rolim

Qual a lição dos desastres ambientais?

Hoje, Disney, em Orlando, nos Estados Unidos, e Beto Carrero World, em Santa Catarina, lideram a lista de destinos mais buscados.

“A Kidstour oferece serviço especializado, com olhar especial para limitações, preferências e realidade de cada família. Isso gera um grande impacto social no mercado de turismo, pois agora famílias que antes não viajavam por falta de planejamento personalizado e muitas vezes por medo de enfrentar desafios, começam a investir em tempo de qualidade com seus filhos em destinos nacionais e internacionais”, avisa.

Foto: João Filho Tavares Equipe AcelorMittal com as vencedoras do prêmio

Leitura



Em seu livro “Mulheres que lideram jogam juntas - Construa uma cultura de sororidade no ambiente de trabalho e cresça como nunca”, a consultora em desenvolvimento e liderança feminina e CEO do Instituto Bert, Daniela Bertoldo, destaca pesquisa feita pela Catho Online, em 2021, com o título “A presença feminina tem salário mais baixos do que dos homens”.

Para ilustrar a manutenção da desigualdade entre os gêneros no mercado de trabalho, principalmente no que se refere a postos de alto nível hierárquico. Não obstante, o levantamento ter sido realizado há três anos, é de se esperar que os números não tenham se modificado tanto deste então.

Conforme o levantamento feito na época, apesar de as mulheres representarem a maioria da população brasileira (51,1% de mulheres x 48,9% de homens) e a maioria das pessoas com nível superior (30% de mulheres x 24% de homens), a participação delas em cargos de liderança era bem inferior à masculina. Enquanto 61% dos homens ocupavam postos de chefia, apenas 39% das mulheres o faziam.

A disparidade também se refletia no salários. Para cargos iguais, homens chegavam a ganhar 52% a mais que as mulheres.

Chefes de família

Com mais de 10 mil participantes, uma pesquisa da Ticket, marca de vale-refeição e vale-alimentação, apontou que, entre as mulheres que têm filhos, cerca de três mil respondentes, 89% são responsáveis por custear a maior parte dos gastos da família e que 87% delas fecharam o primeiro trimestre de 2024 endividadas.

“Esses números revelam um cenário desafiador para as mães, e essa sobrecarga, agravada por questões financeiras, é um alerta para as empresas, já que pode resultar em desgaste físico e mental e impactar seu desempenho profissional”, comenta Natália Ghiotto, diretora de Produtos da Ticket.

Ainda segundo o levantamento, 65% das mulheres disseram que a alimentação é um dos gastos que mais pesam no orçamento e 75% revelaram que as dívidas impactaram a qualidade das refeições.

Leia mais Clima, Amazônia e biosocioeconomia

O valor da caatinga para o Nordeste Sobre o assunto Clima, Amazônia e biosocioeconomia

O valor da caatinga para o Nordeste

Meio ambiente

A Comercial Maia adotou o uso de caixas retornáveis na cadeia de distribuição, como resultado 1,5 tonelada de lixo por mês não descartada na natureza pela atacadista.

“Ao invés de enviar todos os produtos em caixas de papelão, como normalmente acontece no mercado, nós passamos a enviar uma parte das vendas de produtos fracionados em caixas plásticas, que são conferidas, enviadas e depois retornam. Assim, evitamos tanto o descarte quanto a necessidade por novas caixas descartáveis”, explica Victor Maia, sócio-diretor da empresa.

Além da redução de lixo, outras medidas são adotadas dentro da empresa a partir dessa visão de sustentabilidade global. São práticas como, reutilização de água da chuva, uso de energia renovável e ações sociais.

“A Comercial Maia tem orgulho em ser autossustentável em energia e toda nossa iluminação é de led. Outro compromisso é com o socioambiental. Todo o papelão que utilizamos na empresa é doado a uma creche que atende crianças vindas de famílias com baixa renda, então eles convertem esse material em recurso financeiro para ajudar a manter a instituição”, completa Victor Maia.

Match social

A marca Qualitá colocou no mercado um produto social com a Gerando Falcões. As marcas trazem para o mercado o salgadinho de milho nachos que direciona 100% do lucro da venda para apoiar projetos educacionais da ONG, proporcionando formação qualificada para os moradores das comunidades.

"Qualitá é uma marca comprometida com a responsabilidade social e nossas ações transcendem o ato de consumir. Ao somarmos esforços com instituições como a Gerando Falcões reconhecemos o impacto direto que podemos gerar na vida de milhares de famílias e isso reflete nosso compromisso com a transformação social", explica Erika Petri, diretora de RH e Sustentabilidade do GPA.