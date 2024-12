É preciso maior engajamento da sociedade civil. diz Luiza Helena Trajano

Foto: Vera Lima_Divulgação Grupo Mulheres do Brasil CE VACINAÇÃO contra HPV será foco em 2025

Mesmo sendo de conhecimento de todos que as políticas públicas nacionais não conseguem atender toda à população em questões básica como Educação, Saúde e Segurança, a presidente do Grupo Mulheres do Brasil, Luiza Helena Trajano, fez um apelo as mais de 700 voluntárias presentes na reunião de alinhamento 2025 para que aumente a participação voluntária da sociedade civil em prol de causas sociais. O objetivo é alcançar um milhão de voluntárias nos próximos anos.

O encontro, que contou com 11 participantes do movimento no Ceará, com a liderança da empresária Annette Reeves de Castro, contou com a presença de mais de 10 países e 24 estados. Mas o movimento é muito maior e está em 23países, como 155 núcleos e mobiliza 126 mil mulheres em mais de 19 causas, divididas em comitês.

Na ocasião foi lançado o relatório de sustentabilidade 2023 que mostrou a realização de 205 projetos e mais de 940 mil pessoas impactadas.

Para 2025 os grandes focos serão: Combate à violência contra a mulher; a Vacinação de HPV ( Papilomavírus Humano); e a sustentabilidade para uma agenda forte na COP30. Para ser voluntária acesse www.grupomulheresdobrasil.org.br

Negócios de impacto

A plataforma Impacta Ceará abriu chamado para cadastramento de negócios de impacto socioambiental que atuem no Ceará. A ideia, que partiu do núcleo de conselho da Coalizão pelo Impacto Fortaleza, é construir uma vitrine digital para dar visibilidade a esse ecossistema no Estado.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 31 de janeiro de 2025 por meio do formulário

no link https://forms.gle/Az1zfnW6ZmCfCPPB6.

Refaunar Arvorar

O novo parque temático do Beach Park, Arvoar, aberto ao público na última semana, irá devolver no dia 12 de dezembro, ao seu habitat, 18 pássaros das espécies Jandaia-verdadeira (Aratinga jandaya) e Periquito Cara Suja (Pyrrhura griseipectus).

A ação faz parte do projeto Refaunar Arvorar, em parceria com as ONGs Associação Caatinga e Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos (Aquasis). Além deles, outros três Periquitos Cara Suja foram apreendidos pelo Ibama e enviados para o Arvorar como fiel depositário.

Lá eles foram acolhidos e passaram por atendimento e avaliações de biólogos, veterinários, zootecnistas e demais especialistas. Essess serão translocados para a Reserva Natural Serra das Almas (RNSA) onde passarão pelo processo de aclimatação para posterior soltura no ambiente natural.

Parcerias sociais

A Arêa Leão mantém o apoio, iniciado seis anos, à campanha de doação de até 6% do Imposto de Renda para o Instituto de Música Jacques Klein (IMJK), que beneficia mais de 400 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e promove inclusão por meio da educação musical.

O Instituto oferece, além das aulas de música, e suporte integral às famílias atendidas, transformando realidades e ampliando oportunidades para jovens de comunidades de baixo IDH em Fortaleza.

As doações podem ser realizadas até o limite de 6% do Imposto de Renda devido ou por contribuição direta. Para mais informações e para doar, acesse: https://arealeao.abraceumacausa.com.br. Para o sócio Ênio Arêa Leão, o impacto social do IMJK reflete a união entre profissionalismo e propósito.

“Acreditamos que investir na educação das nossas crianças e adolescentes é essencial para construir um futuro melhor. O Instituto Jacques Klein tem competência e dedicação para causar transformações significativas em nossa sociedade. Esperamos seguir contribuindo para essa história de impacto por muitos anos”, afirma.

Piscinas biológicas



O residencial Quintas do Lago, na Praia dos Coqueiros, em Aquiraz, terá uma piscina natural na área de lazer. Também conhecidas como piscinas biológicas, ela utilizará plantas, peixes e microrganismos para manter a água limpa e saudável.

E sem a necessidade de produtos químicos, o que proporciona uma experiência segura para pessoas com alergias, além de contato com a natureza.