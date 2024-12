Quase 2025, COP30 está perto

Foto: EVARISTO SA/AFP MARINA Silva é ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima

Chegamos no último mês do ano e faltam poucos dias para o início de 2025. O próximo ano será relevante para o Brasil na agenda de sustentabilidade mundial, pois irá sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

A ministra Meio Ambiente e Mudança do Clima, Manina Silva, sabe que o desafio diante da emergência climática é grande e precisará da colaboração de todos, estado e sociedade civil.

O evento, que ocorrerá em novembro, em Belém, no Pará, discutirá com líderes mundiais, cientistas e organizações não governamentais e representantes da sociedade civil ações contra as mudanças climáticas.



Desde a COP28, nos Emirados Árabes, a chamada Missão 1.5, tentativa de estimular o aumento de ambição para manter ao alcance a meta do Acordo de Paris de estabilizar o aquecimento da Terra em 1,5ºC em relação à era pré-industrial, é a grade tarefa.

Além disso, é a chance que o Brasil terá de dar voz às urgências da região Amazônica, atrair investimentos internacionais e apoio para o desenvolvimento sustentável das comunidades locais. Na torcida!

Fome zero

Na terça-feria, 3, em São Paulo, 32 iniciativas cearenses disputarão o prêmio na segunda edição do Prêmio Pacto Contra a Fome nas categorias Promoção da Segurança Alimentar e Redução e/ou Reversão do Desperdício de Alimentos.

A ação é uma iniciativa do Instituto Pacto Contra a Fome para reconhecer iniciativas no combate à fome e na redução do desperdício de alimentos no Brasil. O evento será realizado presencialmente e será transmitido ao vivo no canal do Instituto no Youtube.

A premiação conta com a cooperação de quatro agências da ONU — Unesco, FAO, WFP e Pnuma — e reforça a importância de ações que promovam o combate à fome e a redução do desperdício de alimentos no Brasil.

Nesta edição, seis iniciativas serão premiadas e cada uma receberá o valor de R$ 100 mil em reconhecimento ao impacto e à relevância de suas ações.

Férias 1

Na última semana, foi inagurado na praia do Cumbuco, em Caucaia, o 11º empreendimento da Vila Galé no Brasil. Com foco na agenda ESG e no compromisso com o desenvolvimento sustentável e a valorização da comunidade, o hotel tem 80 novos colaboradores.

Cerca de 80% da equipei é composta por moradores da região, cumprindo a missão de fortalecer o mercado local.

Os demais colaboradores, provenientes de outras unidades da empresa, foram selecionados por meio de um processo interno, evidenciando a valorização e o desenvolvimento dos colaboradores já integrados à organização. Ao todo, no Ceará, são cerca de 600 colaboradores diretos nos três hotéis localizados no Estado,

Para atender no Vila Galé Collection Sunset Cumbuco, a nova equipe passou por mais de 50 horas de treinamento.

Abordando temas como cultura organizacional, atendimento ao cliente, boas práticas ambientais e desenvolvimento de competências técnicas em áreas essenciais, como Hospedagem, Alimentos e Bebidas, Esporte & Lazer, SPA e Manutenção.

Férias 2

O Blue Tree Towers Fortaleza também tem dedicado atenção as boas práticas ESG. Na parte ambiental, realiza separação de resíduos para seu descarte correto, como vidro, papel, orgânico e plástico.

E aderiu ao mercado de livre energia; substituição de gás com a matriz energética GLP para gás natural; e tem projeto de uso de redutores de vazão de água.

Na parte social só trabalha com empresas e fornecedores homologados e certificados, com enfâse em parcerias locais para o fornecimento de produtos e matérias-primas.



Sustentabilidade