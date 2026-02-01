Idilvan ganha força para o Senado

Foto: Nayana Melo/Especial para O Povo Idilvan Alencar, secretário municipal da Educação

O deputado federal Idilvan Alencar (PDT) tem sido apontado entre aliados como nome talhado para ocupar uma das vagas para o Senado. Sua entrada no jogo resolveria alguns problemas do governismo, entre os quais a resistência dentro do arco de sustentação de Elmano ao também deputado Júnior Mano (PSB), cujo envolvimento em investigações sobre emendas dificulta a adesão de figuras de proa, tais como o ministro Camilo Santana.

Hoje titular da Secretaria da Educação de Fortaleza, Idilvan é quadro próximo do senador Cid Gomes (PSB). Sua candidatura, caso se confirme, poderia ter aval tanto do pessebista quanto do chefe do Abolição e do titular do MEC, de quem foi secretário. Dos cotados que frequentaram as listas de postulantes, seria o mais palatável.

Silêncio

À coluna, Idilvan disse que, por ora, não há contato nem do senador Cid nem de outros do núcleo palaciano sobre a possibilidade de concorrer ao Senado. Segundo ele, porém, "está sempre à disposição" para assumir novas tarefas.

Inflação

A inclusão de Idilvan entre possíveis candidatos infla ainda mais o rol de interessados em disputar um assento no Senado. Além do secretário, estão no páreo José Guimarães (PT), Eunício Oliveira (MDB) e Luizianne Lins (PT).

Retorno

Cid, aliás, está de volta ao Ceará a partir desta semana, depois de um período em missão oficial no Japão. No retorno, deve se sentar novamente com Camilo e Elmano para examinar o cenário político e avaliar os passos por vir.

Estragos

A intenção é mensurar também o impacto das entrevistas de Ivo e Lia Gomes nas relações do senador com o chefe do Executivo. Em paralelo, ponderar o peso das próprias falas de Cid sobre a saída de Camilo da pasta da Educação.

Agenda

Já Ciro Gomes, com quem Cid se mantém rompido, tem encontro marcado com lideranças no Cariri no próximo sábado, 7. O objetivo é articular o palanque da oposição e acelerar o processo de discussão sobre a formação da chapa.

Nordeste

As eleições no Ceará e na Bahia acenderam sinal de alerta no Planalto, que estuda intervir para assegurar que a chapa governista saia vitoriosa nesses locais. Para Lula, uma derrota nos estados da região colocaria a reeleição em risco.

Foto: CMFor/divulgação Maquete 3D ilustrativa do projeto da sede da nova Câmara Municipal de Fortaleza, no local do antigo Mucuripe Club

Nova Câmara de Fortaleza

Depois do chá de revelação, o local da nova Câmara de Vereadores foi anunciado: o antigo Mucuripe Club. Algo parecido com um projeto arquitetônico também foi divulgado, com apresentação em 3D que faz lembrar uma mistura de shopping com atacadão.

Dinheiro

Ao que interessa: quanto deve custar aos cofres do contribuinte a nova acomodação da vereança fortalezense? Não se sabe ainda, embora seja informação mais importante do que se a nova sede terá praça com fonte ou coisa do tipo.

Centro

Quanto à revitalização daquela região, nenhum projeto vai prosperar de fato sem incluir o Dragão do Mar entre suas variáveis. Hoje, o centro cultural está ainda à própria sorte, sem programação à altura da sua capacidade. Uma pena.

Balanço do Pré



Até aqui, o Pré-Carnaval de Fortaleza tem superado expectativas em relação às suas escolhas curatoriais e à logística da festa, descentralizada pela cidade, mas com boa organização. Um problema, no entanto, persiste: a falta de punição para quem transforma as ruas e avenidas em banheiro público.

