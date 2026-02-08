Uma rádio em demasiada evidência

Foto: João Filho Tavares ￼FÁBIO Leão (esquerda), o arcebispo, dom Gregório Paixão (centro), e padre Warlen Reis

A chegada da “Rádio Maria” a Fortaleza recebeu uma robusta cobertura do O POVO ao longo da última semana. Com uma visibilidade conferida ao fato no jornal impresso acima do habitual, diga-se.

No último dia 31/1, uma página inteira com duas matérias foi dedicada à emissora com perfil “eclesiástico e missionário” voltado à audiência católica, destacando a celebração de uma missa no dia 4/2 em alusão à rádio que já estava no ar desde o ano passado em caráter experimental pela frequência 97.1 FM.

Os textos publicados na editoria de Cidades frisaram ainda detalhes da grade de programação, histórico da emissora criada em 1987 na Itália e que desde 2018 atua no Brasil, além de declarações de diretores da rádio e do arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão. Uma cobertura que, se encerrada aí, já estaria de bom tamanho.

Na quinta-feira, 5, um dia após a missa citada acima, O POVO voltou a destacar a “Rádio Maria”. Novamente com uma página inteira dedicada à chegada da emissora a Fortaleza. Desta vez, na editoria Farol, que tem por característica reunir vários conteúdos de naturezas diversas nas primeiras páginas do jornal, logo após folhear a capa.

O estranhamento pela retomada do assunto com tanto destaque se deu também por ter se dado num dia particularmente concorrido em se tratando de assuntos relevantes, mas que ficaram de fora da edição tanto na Farol como nas demais editorias como Política e Cidades.

O que ficou de fora

Uma ausência particularmente nesta edição foi a manifestação pública dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF). Ambos têm sido criticados pela condução e pelas relações no caso Master e reagiram em meio à pressão pela criação de um "código de conduta" proposto pelo presidente da Corte, Edson Fachin. Um tema com potencial inclusive para ser manchete, mas que não foi consumido no papel pelos leitores do O POVO.

Outra notícia que poderia ser uma das principais daquela edição foi a prisão no Ceará de um chefe do PCC apontado pela Polícia Federal como um dos mentores do plano para matar autoridades e sequestrar o senador e ex-juiz Sergio Moro (União Brasil). Os leitores do O POVO no impresso ficaram sabendo da captura apenas na edição de sexta-feira, 6, já com a atualização de que o homem preso deve ser transferido para um presídio de segurança máxima.

Não restam dúvidas de que a chegada da "Rádio Maria" é um fato digno de registro. Como pontuado em uma das matérias, o Ceará é um dos estados com maior percentual de católicos no Brasil, segundo o último Censo do IBGE. Há um inegável interesse deste público na notícia. A fé, a religiosidade e a espiritualidade são assuntos que compõem o escopo de cobertura da editoria de Cidades. Mas houve uma ênfase exacerbada dada pelo O POVO ao fato.

É de se ponderar sobre a impossibilidade de inserir tudo que acontece no mundo nas páginas de uma edição de jornal. Mas é desejável que seja dada uma maior atenção a esses critérios de relevância editorial, sob o risco de que assuntos importantes passem batidos pelo leitor do impresso.

As lacunas que restam na mudança da Câmara

Faltando pouco mais de dois meses para o 300º aniversário de Fortaleza, a Câmara Municipal (CMFor) anunciou que estará de mudança. O Legislativo da Capital cearense deixará a atual sede no bairro Luciano Cavalcante e será instalado no Centro, onde funcionava a antiga boate Mucuripe Club.

O fato do destino revelao ser Centro de Fortaleza motivou os principais discursos de dirigentes políticos, que destacaram a maior proximidade do Legislativo da população. Assim como as análises dos colunistas, que se debruçaram nos aspectos históricos e sociais do coração da Capital.

Outros pontos, contudo, não foram tão bem esclarecidos pelos vereadores em relação à mudança, tampouco destacados nas matérias e colunas sobre o anúncio. Nos comentários nas redes sociais do O POVO na postagem sobre a mudança, o questionamento mais comum foi “quanto iria custar essa brincadeira”.

É uma pergunta aparentemente sem resposta enquanto a obra não for licitada. Mas não é a única lacuna. O presidente da CMFor, Leo Couto (PSB), garantiu que a própria Casa Legislativa vai arcar com 100% dos custos da obra, que deve durar cerca de três anos. Mas não falou sobre estimativa de valores. Citou apenas que a Câmara devolveu à Prefeitura cerca de R$ 70 milhões economizados desde 2021, mas sem dar indícios que as cifras das intervenções girariam em torno desse valor.

Couto destacou ainda que a CMFor não pagará o aluguel do prédio no Centro enquanto estiver sendo executada a obra e que a aquisição será feita via permuta entre o terreno da atual sede da Câmara e o prédio do antigo Mucuripe Club após conclusão das intervenções. Mas nada, até agora, de esclarecimentos se essa transação envolve contrapartidas financeiras e sobre quem são os proprietários do prédio em questão.

O detalhamento dessas informações valores e a cobrança por mais transparência são pontos que precisam ser acompanhado de perto por O POVO ao longo dos próximos anos.

Novos Talentos

Seguem abertas até o dia 19/2 as inscrições para a edição 2026.1 do curso Novos Talentos. Promovida pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) em parceria com o Grupo de Comunicação O POVO, a iniciativa é um programa de formação e seleção voltado para estudantes de Jornalismo que estão cursando a partir do 3º semestre.

O processo seletivo inclui provas de Português e Atualidades e Redação, além de um ciclo de palestras com profissionais da área. Ao todo, dez alunos serão selecionados e participarão de treinamento prático de três meses nas diferentes editorias do O POVO e da rádio O POVO CBN, sob a supervisão dos jornalistas Plínio Bortolotti e Daniela Nogueira.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site fdr.org.br/novostalentos.