Negócios de impacto: lucro e questões socioambientais em jogo

Foto: Arquivo pessoal Rebeca Wermont/Divulgação Yby REBECA Wermont é cofundadora da Yby Soluções Sustentáveis, que é um negócio de impacto

O Ceará tem avançado na agenda de impacto, impulsionada por iniciativas inovadoras e políticas públicas. Desde o segundo semestre do ano passado, o Estado aderiu ao Sistema Nacional de Economia de Impacto (Simpacto) e tem o Comitê Estadual de Negócios de Impacto (Ceni).

Ele é vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) e tem como premissa propor, monitorar, avaliar e articular a implementação da Política Estadual de Investimentos e Negócios de Impacto. Mas o termo ainda é desconhecido por grande parte da população.

A coordenadora da Coalizão pelo Impacto em Fortaleza, Carla Esmeraldo, explica que negócios de impacto são empreendimentos que têm a missão de gerar impacto socioambiental ao mesmo tempo que geram resultado financeiro, garantindo a sua sustentabilidade. Diferentemente das Organizações Não Governamentais (ONGs), entidades privadas sem fins lucrativos.



“É um modelo de negócio que não busca apenas lucro, mas também a criação de um legado positivo para a sociedade e o meio ambiente, equilibrando as necessidades financeiras com a responsabilidade social”, detalha.



O Ceni conta com representantes de várias secretarias e entidades, incluindo a SDE, a Secretaria da Fazenda (Sefaz), a Agência de Desenvolvimento do Estado (Adece) e universidades. Além disso, conta com a participação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), Sebrae Ceará e do setor produtivo.

Mapeamento CE

Segue até 31 de janeiro, as inscrições para mapear os negócios de impacto e as empresas dinamizadoras, como por exemplo, aceleradoras, incubadoras, hubs de inovação, organizações de apoio, financiadoras e universidades, do Estado na plataforma Impacta Ceará.

Elas são gratuitas e podem ser feitas por meio de formulários eletrônicos. Os links estão disponíveis no Instagram @coalizaopeloimpacto.

A proposta é que a plataforma seja uma vitrine para os negócios de impacto, além de reunir informações e oportunidades das organizações de apoio e dinamizadoras no Estado.

Entre o conteúdo disponibilizado, além dos contatos dos negócios, estarão eventos, cursos, metodologias abertas e conexões estratégicas, para promover a cultura de negócios socioambientais e impulsionar o desenvolvimento sustentável da região.

COP 30

Definiu-se o nome do presidente da COP 30, importante conferência mundial sobre mudanças climáticas, que acontecerá em Belém, no Pará, em novembro, será o embaixador André Corrêa do Lago, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações exteriores.

Ele é economista e trabalha com desenvolvimento sustentável. Já foi diretor do Departamento de Energia e do Departamento de Meio Ambiente. E, também, negociador-chefe do Brasil para mudança do clima; para a Rio+20; e embaixador no Japão, na Índia e no Butão.

E a diretoria-executiva será ocupada pela atual secretaria nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente (MMA), Ana Toni.



Colaboração



O RioMar Fortaleza lançou uma campanha nas redes sociais para que a população adote práticas mais sustentáveis em 2025 que colaborem com o meio ambiente.

Entre os temas estão a redução do desperdício alimentar, com dicas para que as pessoas planejem melhor suas refeições e para que doem alimentos que não serão consumidos.

Na parte da mobilidade, sugere o uso de transportes sustentáveis, como caminhadas e bicicletas. E uma reconexão com a natureza por meio do cuidado com as plantas em casa e atividades ao ar livre.

Indústria 4.0

O Instituto Atlântico, em parceria com a Embrapii, desenvolveu uma solução tecnológica focada na Indústria 4.0 para a Sinobras, empresa do Grupo Aço Cearense, nas áreas de eficiência, sustentabilidade e competitividade.

Como o resultado a solução impactou diretamente na margem operacional, com menos desperdícios e maior produtividade do aço.

Selo de certificação

A Cerbras recebeu a certificação, pelo Grupo Cobap, do selo “Nosso Ciclo Recicla”, reconhecimento à adoção de práticas ESG e promoção da economia circular. A Cobap integra processos que vão desde a coleta de materiais junto aos catadores até a produção final de embalagens totalmente recicladas.

“Com a logística reversa, os resíduos de embalagens pós-consumo retornam à cadeia produtiva, gerando novos produtos e reduzindo significativamente o impacto ambiental por meio da redução do consumo de recursos naturais. A reciclagem e logística reversa também são formas de gerar valor para os negócios e fortalecer as marcas”, explica Camila Freitas, coordenadora ambiental da Cerbras.

Transformação

A FWK, em parceria com a CanPack, lançou o Impulse, programa que busca transformar a realidade de jovens de 16 a 29 anos em situação de vulnerabilidade socioeconômica nas cidades de Maracanaú, no Ceará, e Itumbiara, em Goiás.

O programa oferece formação em programação e desenvolvimento web, além de habilidades complementares como comunicação, trabalho em equipe e resolução de problemas, fundamentais para o mercado de trabalho.

Tudo alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) para reforçar o compromisso com a inclusão social e o impacto econômico nas comunidades atendidas.



Serão 25 vagas por cidade. As inscrições vão até 26 de janeiro de 2025 pelo site www.programaimpulse.com/.



A FWK estará à frente de todas as ações educacionais, conduzindo as formações e mentorias que transformarão os jovens participantes em desenvolvedores júnior qualificados.

"Já a CanPack, além do apoio financeiro, incentivará seus colaboradores a se envolverem diretamente nas ações do programa por meio de um espaço de voluntariado, permitindo que os profissionais compartilhem seus conhecimentos e experiências e se aproximem ainda mais das comunidades impactadas”, explica Eduardo Freire, fundador e CEO da FWK.

Dia Nacional da Visibilidade Trans

A Gupy está com inscrições abertas para a primeira edição da Gupy Imersão - Certificação Inclusiva para Pessoas Não Binárias, Trans e Travestis, iniciativa realizada em parceria com a CS Academy, EducaTRANSforma e Transcendemos.

A ação, que celebra o Dia da Visibilidade Nacional Trans, dia 29 de janeiro, reforça o compromisso da empresa com a inclusão e com o fortalecimento de um mercado de trabalho mais diverso e equitativo.

Com 150 vagas disponíveis, o programa tem como objetivo oferecer formação de pessoas destes grupos de diversidade na área de Sucesso do Cliente, trazendo uma oportunidade de desenvolvimento de carreira e colocação no mercado de trabalho para quem participar.

As inscrições acontecem até 30 de janeiro de 2025, com o início das aulas previsto para 6 de fevereiro. Mais informações em https://candidatos.gupy.io/imersao-para-pessoas-trans-e-travestis

Já em alusão a data, a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) promoverá no dia 5 de fevereiro o webinar “Avanços no Uso do Nome Social pelo Setor Segurador”, quando discutirá as ações do mercado segurador relacionadas à inclusão do campo "nome social" em propostas, apólices, certificados, títulos e outros documentos contratuais.

O evento contará com a presença de Júlia Normande Lins, diretora de Infraestrutura de Mercado e Supervisão de Conduta da Susep; Rafaela Learte, presidente da Comissão de Diversidade, Equidade & Inclusão da CNseg; e Alexandre Leal, diretor interino de Sustentabilidade da CNseg.



O nome social é uma parte essencial da identidade de uma pessoa, especialmente para indivíduos transgêneros, transsexuais ou travestis. No Brasil, o Decreto n° 8.727/2016 reconhece a legalidade do uso do nome social no âmbito da administração pública federal, abrangendo órgãos como o INSS, a Receita Federal, hospitais e universidades federais.

Entre 2018 - quando o Supremo Tribunal Federal (STF) validou a medida - e 2023, os cartórios contabilizaram 13 mil alterações de registros civis de pessoas transexuais e transgêneras.



