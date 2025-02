Turismo sustentável: Ceará no top 3

Foto: Nicolas Leiva/Divulgação PRAIA do Preá, no CE, atrai turistas que buscam contato com a natureza

Contemplar, aproveitar e preservar é o novo interesse dos turistas brasileiros nos últimos tempos. Segundo um estudo da Descarbonize Soluções, divulgado na ultima semana, entre os destinos sustentáveis mais buscados no Brasil ao longo de 2024 estão Bahia, Alagoas e Ceará no topo do ranking.

Criado em 1992, o termo turismo sustentável, forma de turismo que alia a experiência turística com a consciência ambiental, vem se popularizando no Brasil. Ele surgiu durante uma Conferência das Nações Unidas (ONU) sobre desenvolvimento e meio ambiente.

O foco são: Pessoas, Planeta, Prosperidade, Paz e Parcerias. Nessa modalidade, existe o respeito a cultura, às tradições e ao meio ambiente, além da ampliação das oportunidades para o futuro.

Isso envolve gerenciar as necessidades econômicas, sociais e ambientais mantendo a cultural e os processos ecológicos da diversidade biológica e dos sistemas que garantem a vida. Ele é o oposto do turismo predatório que pode findar os recursos naturais.

Entre os locais que mais buscam por destinos comprometidos com o meio ambiente estão o Distrito Federal, seguido por Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo e São Paulo.

Mar, cultura e parque

Alguns destinos do Ceará estão investindo no turismo sustentável.Em 2023, a Prefeitura de Fortaleza decretou a Praia do Futuro como área de turismo sustentável.

A Capital do Estado também tem projetos de ecoturismo, como o Parque Estadual do Cocó, com trilhas e atividades de observação da natureza, gerando renda para as comunidades locais e promovendo a conservação do meio ambiente.

A Praia do Cumbuco, em Caucaia, foi a única que, em 2024, renovou o selo internacional do Programa Bandeira Azul. No Aquiraz, o destaque é a valorização cultural com o trabalho manual das rendeiras.

E na Praia do Preá, investimentos imobiliários privados tem utilizado e energias renováveis, preservação da cultura local e cuidado com o aumento da produção de resíduos.

Serra paulista



Outro destino que tem vocação para o turismo sustentável é Campos do Jordão, cidade de serra e temperaturas amenas, no interior de São Paulo. A cidade que recebe cerca de 6 milhões de turistas por ano se prepara para que os moradores e os turistas aproveitem e preservem a natureza.

Lixeiras com separação de resíduos são espalhadas por todas as cidades; placas indicativas de preservação do local natural, como praças, parques e hortos, orientam os visitantes de como se relacionar com os espaços.

Um pool de associações locais, criou o Consórcio Aproveite Campos do Jordão, que auxilia nessa divulgação para que os turistas curtam o ar puro, o contato com o verde e com a natureza local.

Desde 1984, existe a Área de Proteção Ambiental (APA) para proteger a biodiversidade da Serra da Mantiqueira. O local tem uma fauna rica, com mamíferos como quati, macaco-prego, onça-suçuarana, veado-catingueiro.

Por lá, desde 2021, a Play Recycling, plataforma de educação ambiental do Brasil voltada para escolas, trabalha com sustentabilidade e ESG para crianças de 2 a 12 anos.

O foco é questões urgentes como mudanças climáticas, consumo consciente e energias renováveis. O modelo se replicou nos últimos anos para outras cidades do Estado.

Na prática

Em Campos do Jordão, toda a construção e reforma dos espaços do hotel Quebra Noz, realizadas em 2019, tiveram como base conceitos de sustentabilidade ambiental.

Os cômodos foram elaborados respeitando as curvas do terreno e o patrimônio natural de suas árvores, algumas até centenárias, além de um jardim com flores únicas, como uma roseira que tem mais de 50 anos. São ao todo mais de 50 mil m² de área que integram o complexo. No estacionamento carregadores de carros eletrícos ficam à disposição dos hospedes.

Já o Hotel Vila Inglesa adota uma série de ações para a preservação do meio ambiente e dos recursos não renováveis. Entre elas o uso de sistema de energia solar e projeto arquitetônico aproveita a luz natural; sistema de reciclagem de resíduos e reaproveitamos do conteúdo orgânico como adubo por meio de minhocário.

O gerador de água quente funciona com madeira de reflorestamento e as cinzas da madeira de reflorestamento e peneirada e utilizada como adubo.

Contratam e treinam moradores da redondeza, e revertem parte do lucro na capacitação dos colaboradores. Além de disponibilizar bicicletas para os hospedes andarem na cidade.

Mulheres de impacto

Reconhecendo a importância da educação e do trabalho social, o Prêmio RioMar Mulher 2025 - “Histórias de determinação que transformam o mundo” prestigia Manu Oliveira, fundadora da Social Brasilis, incubadora de negócios de impacto socioambiental, que será agraciada na categoria "Educação".

E Bia Fiuza, diretora executiva da Rizoma Social, organização voltada para negócios de impacto, além de cofundadora do Instituto de Música Jacques Klein (IMJK), na categoria "Trabalho Social".

A solenidade de entrega da comenda ocorrerá no dia 12 de março, no Teatro RioMar Fortaleza, em evento só para convidados, com a presença do presidente do Grupo JCPM, João Carlos Paes Mendonça.

Avanços registrados



De acordo com o Relatório de Sustentabilidade 2024, o Supermercado Pinheiro ampliou seu compromisso com o meio ambiente e com comunidades nas quais atua, bem como reforçou ações em prol da ética empresarial ao longo do ano passado.

Entre as ações destaque para a implantação do cupom verde, que substituiu cupons fiscais físicos por digitais, evitando a emissão de 1841 quilos de CO2 na atmosfera. Além disso, houve a reciclagem de 500 mil toneladas de plástico e papelão em suas lojas e centro de distribuição.

A logística reversa resultou na economia de mais de 45.000 litros de combustível e evitou a emissão de 96.000 quilos de CO2. Após abastecer as lojas do interior, os caminhões aproveitavam a viagem de retorno para passar por fornecedores próximos, coletando novos produtos.

Na área social, focou em ações do Instituto Bom Vizinho junto a mais de 100 família do bairro Paupina, em Fortaleza. A instituição ofertou aulas de reforço escolar, informática e música para crianças. O empreendimento também seguiu como empresa certificada e parceira do Great Place To Work (GPTW).

"Ao longo de mais de três décadas, nosso propósito inicial cresceu. O slogan 'O Bom Vizinho' tornou-se reflexo da essência da empresa. Muito antes da popularização do conceito de ESG, o Supermercado Pinheiro já incorporava práticas sustentáveis em suas operações, demonstrando que a responsabilidade ambiental e social sempre esteve incorporada à missão da empresa. Juntos, somos agentes de transformação capazes de construir um mundo no qual a sustentabilidade e o bem-estar de todos sejam prioridades inabaláveis", destaca Honório Pinheiro, presidente do Supermercado Pinheiro.

Parcerias boas



A Natura firmou parceria com a Ultragaz para ampliar uso de gás biometano e reduzir emissões de carbono, com isso a empresa de cosméticos reduza a emissão de cerca de 1.238 toneladas de carbono ao ano em sua fábrica de Cajamar, em São Paulo.

Ela tem compromisso público de zerar as emissões de carbono nos escopos 1 e 2 até o final desta década.

A aliança envolve a construção de uma central de armazenagem e distribuição para abastecer caldeiras e frota de caminhões de transporte de cargas da Natura, que começará a operar a partir de maio de 2025. Ao adotar o biometano em caldeiras e em sua operação logística, a Natura vai reduzir 20% das emissões de carbono do complexo industrial.

Produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, como o lixo urbano, dejetos agrícolas e resíduos industriais, o gás biometano é reconhecido como uma alternativa sustentável a combustíveis fósseis.

O processo promove a economia circular ao transformar os resíduos operacionais da empresa em energia renovável, reduzindo emissões de gás de efeito estufa e contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas, além de promover uma matriz energética mais limpa e diversificada.

Segundo explica a vice-presidente de Operações e Logística da Natura, Josie Peressinoto Romero, para além dos benefícios ambientais, a medida permitirá reduzir custos tanto na produção de vapor quanto no abastecimento das frotas, além de auxiliar na evolução da qualidade e da segurança dos serviços.

Sustentabilidade S/A

A Essity foi novamente reconhecida como uma das empresas mais sustentáveis do mundo pela Corporate Knights. A lista Global 100, anunciada durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, em janeiro de 2025, reúne as empresas de todo o mundo que representam 1% das melhores em termos de desempenho em sustentabilidade.

Concorrem ao ranking 8.359 companhias com receita superior a 1 bilhão de dólares. As empresas são avaliadas com base em 25 indicadores quantitativos de desempenho, incluindo receita e investimento sustentáveis, impostos pagos, emissões de carbono, diversidade e inclusão.

Para o Márcio Matandos, diretor de Operações da Essity Cone Sul, é um grande orgulho ser reconhecido mais uma vez pela Corporate Knights.

"Reconhecemos o impacto de nossa atividade para além da cadeia de valor, e queremos impulsionar o crescimento sustentável de nossas operações, oferecendo produtos e soluções confiáveis de higiene e saúde, de forma responsável quanto ao seu impacto no meio ambiente”, afirma.

O ranking completo das 100 empresas mais sustentáveis do mundo pela Corporate Knights está disponível no site https://www.corporateknights.com/

Sem papel

O Cerusdeu início a uma campanha de sustentabilidade que visa digitalizar os boletos de pagamento dos condomínios, substituindo as versões impressas por documentos acessíveis diretamente pelo aplicativo da instituição.

A iniciativa reforça o compromisso da empresa com a preservação ambiental e a modernização dos serviços financeiro, utilizando como alternativa para o pagamento via pix, que foi recentemente aprovado pelo Banco Central.