Diversidade e inclusão nas empresas em xeque?

Foto: marcos suguio/ Divulgação Natura NATURA está entre as brasileiras que mantiveram programa de DI

Um movimento recente de algumas empresas americanas tem gerado debate sobre a importância da inclusão e diversidade (D&I) no ambiente corporativo.

Algumas empresas, como Meta, Ford, Disney, PwC e Starbucks, recuaram nas ações e metas de inclusão e diversidade, citando razões como a necessidade de reduzir custos e focar em outras prioridades. Tudo isso vai contra a agenda ESG e mais que isso, contra a humanidade.

No entanto, outras como McDonald's Brasil, C&A; Natura e Serpro anunciaram que manterão seus programas de inclusão e diversidade.

A decisão de manter ou acabar com os núcleos de inclusão e diversidade reflete a complexidade do debate sobre a importância.

Enquanto alguns argumentam que esses programas são essenciais para promover a igualdade e a justiça social, outros afirmam que eles são desnecessários e podem ser uma carga financeira para as empresas. Não é presidente Trump?

No Ceará, Valéria Mota, gerente executiva de seleção e consultoria do Grupo Mrh, avalia que diversidade, equidade e inclusão revelam pluralidade, riqueza de atuações e respeito ao diferente.

Não deveria ser apenas uma política, mas uma prática genuína e estruturada de atração e retenção de talentos diversos, alinhados e adequados aos perfis técnicos e comportamentais.

E, ainda, que as gendas de ESG devem assegurar esse alinhamento para que a diversidade aconteça naturalmente e de forma estruturada sem minimizar aspectos importantes de adequação e adaptação e blindando o alicerce que a verdadeira diversidade, equidade e inclusão trazem para a cultura e os valores das instituições.

Prêmio

O projeto "Colorindo em Ação”, da Volkswagen do Brasil em parceria com a ONG Parceiros Voluntários e a Fundação Grupo Volkswagen para apoiar a Casa Neon Cunha, em São Bernardo do Campo, em São Paulo, conquistou a categoria ESG do Prêmio Ser Humano, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-SP).

Capacitações



A Fundação Getulio Vargas (FGV), em parceria com o Banco do Brasil, anuncia as inscrições para novas turmas do MBA em Parcerias Público-Privadas (PPP) e Concessões Sustentáveis, voltado aos agentes públicos. As inscrições começam no dia 20 de janeiro e podem ser realizadas até 21 de fevereiro, no site do FGV In Company.

O curso de 432 horas, gratuito para agentes públicos de entes subnacionais, serve para capacitar os profissionais para implementar projetos de PPP e de concessões de maneira eficiente e sustentável, contribuindo para o desenvolvimento de práticas inovadoras na gestão pública, enfatizando os seguintes temas: energia verde; gestão de ecossistemas, resiliência urbana ao clima, saneamento, mobilidade e infraestruturas sustentáveis.

Já a EY, junto com o EY Institute, abrem as inscrições da 5ª edição do EY Empodera. O programa online, conta também com o apoio do Eu Capacito, ajuda a formar gratuitamente profissionais para a economia digital, capacita pessoas em situação de vulnerabilidade social por meio do treinamento de habilidades em Negócios, Human Skills e Tecnologia. www.ey.com/pt_br/careers/ey-empodera

Impacto positivo

A Yby celebra os impactos positivos na gestão de resíduos orgânicos que alcançou em duas festas de reveillon no Ceará, uma na Taíba e outra em Icaraizinho de Amontada. Entre as ações promovidas estão coleta e compostagem de resíduos, workshops de compostagem para comunidades locais e catadores de materiais reciclados.

Foram coletados quase 4 mil kg de reclicáveis; mais de 3.3 mil kg de compostagem; mais de 6.700 unidades de cigarros coletadas; economia de 21.619,14 kWh de energia e 24.911,73 litros de água.

Reconhecimento

Com uma trajetória que inspira e fortalece a luta pela representatividade e pela valorização da diversidade nos padrões de beleza, Jaqueline Queiroz, será uma das homenageadas, na categoria moda, do 9° Prêmio RioMar Mulher.

Idealizadora do Concurso Miss Plus Size, que há mais de 10 anos é um movimento na luta contra a gordofobia, promovendo a autoestima e a inclusão, Jacque é embaixadora do Movimento Plus Size no Nordeste e desempenhou papel fundamental na implementação da Lei nº 0479/2021 em Fortaleza, que instituiu o Dia Municipal de Luta contra a Gordofobia.

Em edições anteriores na categoria moda foram homenageadas Silvânia Meire de Deus Costantini, Almira Gomes, Maria Lúcia Negrão e Ethel Whitehurst.

Saúde integral

De acordo com uma pesquisa da Amcham Brasil, 71% das empresas brasileiras já adotam práticas ESG, mas a maioria das iniciativas ainda se concentra no "E" de Environmental, com foco em ações de sustentabilidade, e no "G" de Governance na priorização de boas práticas de gestão coorporativa.

O "S" de Social, muitas vezes restrito a ações pontuais e com menor engajamento por parte das empresas, é um pilar fundamental para empresas que realmente desejam construir um futuro mais sustentável.

O verdadeiro potencial do ESG se concretiza quando as empresas colocam as pessoas no centro de suas estratégias.

A saúde integral, que abrange não apenas o físico, mas também o mental e o emocional, é um diferencial estratégico que melhora a qualidade de vida dos colaboradores e impacta positivamente o ambiente corporativo.

A Sow Saúde Integral tem se destacado ao mostrar como um olhar interdisciplinar para a saúde mental pode transformar a realidade de comunidades e empresas.

Embalagens sustentáveis

No ano em que será realizada a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), no Pará, a Natura expande suas iniciativas de circularidade no Estado e inaugura uma fábrica de embalagens sustentáveis junto à empresa Box Print.

A nova planta, batizada de “Ecoprint”, está localizada dentro do Ecoparque, complexo industrial da Natura no município de Benevides (PA), e estima produzir entre 5 a 7 milhões de cartuchos de sabonetes por mês.

A fábrica vai operar dentro do conceito de simbiose aplicado ao desenvolvimento industrial, um modelo de cooperação entre empresas ou setores que visa otimizar a utilização de resíduos e recursos.

Atualmente, 94% da demanda de sabonetes de Natura e Avon é atendida pelo Ecoparque, que produziu 505 milhões de unidades somente em 2023 – são mais de 3,2 bilhões em uma década.

Todas as etapas de fabricação dos sabonetes são realizadas nesse espaço, desde o manejo sustentável dos óleos vegetais fornecidos por comunidades parceiras, passando pela produção da massa base de sabonetes até a finalização da produção com outros insumos da sociobiodiversidade incorporados à massa.

A instalação da nova unidade da Box Print tem foco na inovação sustentável e no fortalecimento da economia da região. Além disso, contará com 100% de mão de obra local, recrutada com apoio do banco de talentos da prefeitura de Benevides.

“Estamos muito animados com a chegada da Box Print ao nosso Ecoparque, principalmente por conta da sua capacidade técnica e de seu compromisso com a sustentabilidade, que é inegociável para nós. O mais interessante é que não há contrato de exclusividade com a Natura e eles poderão atender outras empresas no Pará. É a nossa maneira de contribuir para tornar a Amazônia um polo de geração de inovação e tecnologia, estimulando outras indústrias a atuarem na região”, afirma Josie Peressinoto Romero, vice-presidente de Operações e Logística da Natura.

Idoso

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) realiza no dia 18 de fevereiro, a 1ª Jornada do Idoso e da Pessoa com Deficiência com o tema “Políticas Públicas para Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência: perspectiva da nova gestão municipal”. Interessados devem se inscrever na plataforma da ESMP/Ceaf (https://cursos.mpce.mp.br/).



A ideia é promover um espaço de diálogo e reflexão crítica sobre as políticas públicas voltadas para pessoas idosas e para pessoas com deficiência no contexto da nova gestão municipal, visando a construção de um futuro mais inclusivo.