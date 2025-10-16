‘Carta de Hiroshima’ contra agrotóxicos quer sensibilizar Elmano

Foto: Dávilla Morais / TdH Brasil Campanha Revoga Já está em frente ao Palácio da Abolição e tenta entregar carta ao governador Elmano de Freitas

O governador Elmano de Freitas (PT) ainda tem muito o que explicar para as famílias afetadas pela pulverização de agrotóxicos no Ceará: hoje, elas foram diretamente ao Palácio da Abolição para entregar a ele a Carta de Hiroshima. O clima até o momento é de tensão com a polícia.

Em alusão à bomba que dizimou famílias japonesas no fim da Segunda Guerra Mundial, a carta traz uma imagem dura do efeito dos agrotóxicos nas pessoas. Por mais que o mercado tente suavizar com o termo “defensivos agrícolas”, a verdade é que estamos falando de veneno.

“Hiroshima foi destruída por uma bomba em segundos, mas no Ceará é uma explosão silenciosa, aos poucos”, narra Pedro Levy Ramos, 22, integrante da Rede Reaver. “A gente queria mostrar que também é muito perverso o que acontece aqui”, complementa Aline Maia, integrante da Cáritas de Limoeiro do Norte.

A ação tem motivo para ocorrer em outubro, mês de conscientização sobre o câncer de mama: o uso de agrotóxicos está relacionado ao aumento de casos de câncer, e há evidências de veneno no leite materno. Além dos seres humanos, o uso de pesticidas contamina água, solo, ar e outros seres vivos.

Leia mais Cria a doença e vende a cura: a indústria de agrotóxicos que lucra dos dois lados

Tem veneno nesse pacote: agrotóxicos chegam à mesa em alimentos como bolo e biscoito Sobre o assunto Cria a doença e vende a cura: a indústria de agrotóxicos que lucra dos dois lados

Tem veneno nesse pacote: agrotóxicos chegam à mesa em alimentos como bolo e biscoito

Nesse ínterim, a Comissão de Mulheres e Crianças Envenenadas por Agrotóxicos encara o governador, com histórico de luta ao lado do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) contra a pulverização aérea de agrotóxicos do Brasil, e pede ao menos a escuta. Diz a Carta de Hiroshima:

"Estamos aqui, governador, para dizer que o mesmo sangue que se transforma em leite pelo milagre da biologia, e com o qual amamentamos nossas crianças, nessas mesmas veias, através de nossos peitos, circula também o veneno dos agrotóxicos."

Foto: Dávilla Morais / TdH Campanha Revoga Já está em frente ao Palácio da Abolição e tenta entregar carta ao governador Elmano de Freitas

“Nós que estamos aqui sabemos o quanto é duro enfrentar a chuva de veneno”, comenta Aline, rememorando os casos de despejo de agrotóxicos em uma casa no Vale do Jaguaribe. Em 19 de agosto, o composto químico Terbufós — usado para controle de vermes, besouros e outras pragas agrícolas — foi jogado em áreas comuns e em uma residência do município de Quixeré (CE).

Além do medo geral provocado pela concretização de uma denúncia — as comunidades e políticos, como o deputado estadual Renato Roseno (Psol), alertavam que a liberação de pulverização de agrotóxicos por drones possibilitaria o uso dos pesticidas como armas químicas —, o episódio reforçou a “indignação e revolta” da aprovação da lei.

“Nós vamos lutar até o fim para que essa lei caia, para as comunidades voltarem a ser protegidas pela Lei Zé Maria do Tomé”, determina Aline.

O pedido de revogação da lei, impulsionado também pela Rede Reaver e pelo Instituto Terre des Hommes Brasil, vem dos perigos dos agrotóxicos para a saúde das comunidades rurais e urbanas. Os grupos denunciam que rastros de veneno já foram encontrados na urina e no sangue das crianças.

Leia mais Agrotóxicos e trabalho rural: "É urgente ampliar as discussões", diz ministro do TST Sobre o assunto Agrotóxicos e trabalho rural: "É urgente ampliar as discussões", diz ministro do TST

Também há impacto na renda das comunidades, em decorrência da morte das abelhas na região. Nelas, foram encontrados seis princípios ativos de venenos, prejudicando o trabalho de apicultores e o equilíbrio ambiental de toda a região.

“O que a juventude espera são medidas concretas: controle e proibição de agrotóxicos por vias aéreas”, diz Pedro Levy, da Rede Reaver. “A juventude quer atitudes firmes, não só promessas. Fiscalização e estímulo à agroecologia. Somos a geração que vai herdar as consequências!”

Elmano deveria retornar às raízes

Não duvido que o jogo político é duro e exige dos bons uma dose de transigência. Infelizmente, sempre é preciso ceder para viabilizar planos e projetos. No entanto, acho que o governador Elmano de Freitas (PT) tem traído a própria história durante a sua gestão, pelo menos no que tange o meio ambiente.

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Governador Elmano de Freitas, do PT

Ele estava lá na criação da Lei Estadual Nº 16.820/19, conhecida como Lei Zé Maria do Tomé. A autoria era do deputado estadual Renato Roseno (Psol), subscrita pelos então deputados Elmano de Freitas (PT) e Joaquim Noronha (PRP).

Com isso, o Ceará virou o primeiro estado do País a adotar uma legislação do tipo pensando justamente na saúde pública e na proteção ambiental. Eu me pergunto se Elmano coloca a cabeça no travesseiro e pensa nisso.

Como o advogado que lutou pelas comunidades rurais, e por consequência pela natureza, hoje defende a obra da Aerotrópolis, que desmatou 46 hectares da Floresta do Aeroporto? Os valores de bem-estar social e equilíbrio ecológico são tão fáceis assim de ser vendidos?

Leia mais Grupo de especialistas contesta licença de obra do Aeroporto

Empresa cita "ideologia" e diz que relatório do Ibama faz "invasão de competência"

Temperatura sobe até 6 °C em área desmatada no entorno do Aeroporto, diz estudo da UFC Sobre o assunto Grupo de especialistas contesta licença de obra do Aeroporto

Empresa cita "ideologia" e diz que relatório do Ibama faz "invasão de competência"

Temperatura sobe até 6 °C em área desmatada no entorno do Aeroporto, diz estudo da UFC

As comunidades do Vale do Jaguaribe perguntam-se o mesmo. O que elas querem é encontrar, por detrás da figura do governador, o advogado de 23 anos atrás. Talvez ele saiba dar a atenção concreta e compreensiva ao problema.

