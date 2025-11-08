Com quantas contradições se faz uma COP?

Foto: Ricardo Stuckert / PR PRESIDENTE Luiz Inácio Lula da Silva, durante a recepção oficial dos chefes de delegação da Cúpula do Clima (COP30)

A 30ª Conferência das Partes do Clima (COP 30) começa oficialmente amanhã, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já descreveu a perfeita contradição que permeará o evento pelas próximas duas semanas.

Em frente a centenas de líderes mundiais, Lula pediu que as partes encontrassem caminhos para, “de forma justa e planejada, reverter o desmatamento, superar a dependência dos combustíveis fósseis e mobilizar os recursos necessários para esses objetivos”, apesar das “dificuldades e contradições”.

A provocação de Lula é importante. No cenário em que as 64 contribuições nacionalmente determinadas (NDCs) enviadas à Organização das Nações Unidas (ONU) reduzem apenas 4% dos gases de efeito estufa (GEE) em 2035, quando o necessário é 60%, sobram poucas opções de manejo da crise climática. Nesse ritmo, o mundo já falhou com o Acordo de Paris, ao não implementar ações que freiem o aquecimento global em 1,5°C.

Segundo o relatório Lacuna de Emissões 2025, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), as metas climáticas atuais, mesmo implementadas integralmente, nos guiarão para o aquecimento entre 2,3ºC e 2,5ºC até o final do século.

Como diz a climatologista Karina Lima, “cada grau importa”, mas é urgente garantir que nossas cidades estejam preparadas para enfrentar as consequências do acordo descumprido. É ao pensar nos efeitos de cada grau ultrapassado — secas prolongadas, enchentes devastadoras, surgimento de novas pandemias — que critico o discurso de Lula.

O presidente fala em contradições em um mea culpa desconfortável, tentando amansar a revolta popular e científica com a pressão para abrir mais poços de petróleo na Foz do Amazonas. Depois, diz para veículos internacionais que nunca reivindicou ser uma liderança ambiental, quando todos os discursos desde a eleição em 2022 dizem o contrário.

Lula, é claro, não é o único contraditório. Difícil é apontar alguma parte na COP 30 que alia os discursos com as ações.

Os países do Norte Global seguem descumprindo as promessas de financiamento climático, forçando as conferências a desenvolverem novos mecanismos para transformar a luta pela sobrevivência humana em um investimento lucrativo.

A COP continua essencial para encontrar soluções, mas as negociações cada vez mais travadas talvez indiquem que estamos chegando no limite da cooperação internacional. Espero que Belém prove que estou enganada.

