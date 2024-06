Quais são os impactos do aquecimento dos oceanos no Ceará

Foto: FÁBIO LIMA Raimundo Antonio Santos de Paula, 73, pesca no Mucuripe desde 1954

A beleza dos oceanos já serviu de inspiração para músicos, pintores e escritores. Para alguns, o mar é sinônimo de férias e de diversão. Para outros, é fonte de trabalho e sobrevivência. De certa forma, faz parte da identidade brasileira. Nos últimos meses, no entanto, as águas do litoral do Ceará e de outros estados do Nordeste se tornaram alvo de preocupação por causa de anomalias térmicas. Em outras palavras, o oceano está esquentando.

De acordo com Marcelo Soares, professor do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) da Universidade Federal do Ceará (UFC), a temperatura do oceano no Ceará costuma ficar entre 26 graus Celsius (°C) e 29 °C, a depender do período do ano. Mas, desde janeiro de 2024, ela está batendo nos 30 °C.

O também professor do Labomar Carlos Teixeira explica que as temperaturas estão atingindo marcas históricas. "Se a gente pegar a média global, de todas as regiões do planeta, é o ano mais quente [do oceano] desde o começo das medições, em 1981", destaca. "A região do Ceará, vai ter de 0,7 °C até 1 °C acima da média. Se você olhar para o globo inteiro, principalmente na região com 60° de latitude, está muito quente. Tá tudo muito quente.”

A razão, todos já escutaram. Alexandre Costa, professor do mestrado em climatologia da Universidade Estadual do Ceará (Uece), afirma que o aumento da temperatura dos mares acontece, principalmente, por causa do aquecimento global, potencializado pelos altos índices de emissão de gás carbônico (CO2) na atmosfera. "Toda essa história começa em 1950, com a revolução industrial. Hoje, não há sombra de dúvidas, todo o sistema terrestre está superaquecido em função do excesso de gases de efeito estufa na atmosfera", explica.

Em abril de 2024, 426,57 Partes Por Milhão (ppm) de CO2 foram emitidos, segundo registros do Observatório de Mauna Loa, da agência estadunidense National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), localizado no Havaí. O número marca um recorde de emissões na era humana. No mesmo período do ano passado, 423,37 ppm foram emitidos. Os números só crescem.

O professor destaca que outros fatores, como o El Niño, também influenciam o aumento da temperatura do oceano, mas a situação ocorre, principalmente, por conta do aquecimento global. "Vale ressaltar que são os oceanos quentes que fornecem vapor d'água para as tempestades. A gente deveria, inclusive, estar ligando [essa situação] com a tragédia do Rio Grande do Sul."

O oceano aquecido, conforme Alexandre, funciona parecido com uma banheira quente, bastante vapor é gerado. "Esse vapor na atmosfera vai se converter em nuvens e tempestades. Ou seja, fenômenos como ciclones tropicais, furacões e tufões passam a ser alimentados por uma fonte de vapor maior do que antes. Então, eles se tornam mais imponentes."

Outro impacto do aquecimento dos mares é o processo de branqueamento dos corais. No momento, o litoral do Ceará e de outros estados do Nordeste estão em alerta de nível 4, quando existe o risco severo de mortalidade de múltiplas espécies de mais de 50% dos corais, com trechos em alerta de nível 5, quando o risco de mortalidade passa dos 80%. Os dados são da plataforma Coral Reef Watch, da National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), que monitora o oceano desde 1985.

“O alerta nível 4 quer dizer que nós estamos entre 16 e 20 semanas com calor acima da média. Isso é um recorde histórico. Desde janeiro a temperatura está muito acima da média, então a gente está tendo um evento de branqueamento em massa. Não é só aqui [no Ceará], no Rio Grande do Norte, em Fernando de Noronha etc.”, explica Marcelo Soares, o professor do Labomar.

O branqueamento não necessariamente significa a morte dos corais. Eles podem se recuperar, mas existem ressalvas. "O último evento [de branqueamento em massa] foi em 2020 e agora, em 2024, a gente está vendo um evento ainda maior", destaca Marcelo. "É como se fosse um mega incêndio debaixo d'água. Eles aconteciam uma vez a cada dez anos. Mas, a gente já tá vendo um segundo em cinco anos. Não há tempo para o coral, que é um organismo como a gente, se recuperar do estresse. Ele pode se recuperar? Pode, se a temperatura baixar", continua.

Conforme Sérgio Rossi, também professor do Labomar, o coral é a árvore do mar. Eles funcionam como engenheiros do ecossistema, tornam a vida no oceano possível. E são capazes de imobilizar carbono e purificar as águas. “Eles fazem parte dos ciclos biogeoquímicos. Se os corais desaparecem, os ecossistemas desaparecem. Vai haver menos peixes, menos lagostas etc. Os sistemas se simplificam”, pontua o professor.

Marcelo alerta que o aquecimento global é consenso entre os pesquisadores. “Se a gente não fizer nada, todo ano vai ter branqueamento em massa de corais, e o ecossistema vai ser extinto em aproximadamente 40 anos.”