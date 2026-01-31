É preciso estar atento, forte e, por que não, lutando boxe?

Fui criada por um pai aficionado por lutas em geral. Valia tudo, até telecatch. Então, nomes como Tyson, Holyfield, Maguila e, depois, Popó foram parte intrínseca da minha infância. A gente assistia meio às escondidas da minha mãe e eu adorava as luzes e a aura do ringue, a marra antes da luta, as cores dos cinturões. Ou seja, o espetáculo. Meu pai gostava mesmo do combate, que eu via por entre os dedos. Tenho alguma memória da luta da mordida em 1997 e de ver alguns títulos do Popó.
Muitos anos depois, quando comecei o processo de sair do sedentarismo, meu namorado, um artista marcial, achou por bem montar um saco de pancadas em casa, me deu luvas e me iniciou na arte da porradaria. Corajoso, eu diria. Entre jabs, diretos, cruzados e uppers, eu peguei gosto. Pior para o nariz dele, infelizmente.
Conto isso para dizer que, quando escolhi começar as experiências esportivas de 2026 pelo boxe, eu já tinha alguma noção e um certo encantamento pela nobre arte. E foram eles que me guiaram até o ringue da escola de boxe do Robério Pinheiro. Como uma versão cearense do Clint Eastwood, Robério precisou de uns minutos para me analisar e decidir se simpatizava com a menina de ouro que estava à sua frente. Mas, antes disso, o batismo: a aula começa com uma sequência de 120 abdominais. Acostumada com a rotina de exercícios, essa parte foi tranquila — pelo menos até acordar no dia seguinte e respirar.
No ringue e com bandagens nas mãos, ouvi atenta Robério me explicar sobre a guarda com os punhos levantados e protegendo o queixo e os movimentos dos principais socos. Mas, principalmente, ele me falou sobre os pés.
Os braços ficam em evidência, claro, porque é uma arte sem chutes e com golpes dados com as mãos e da linha da cintura para cima. Mas são os pés os maestros da orquestra. São eles que definem a base, se é destra ou canhota, e com as pernas levemente abertas e lateralizadas. São eles que sustentam o peso da sola à ponta, e não no calcanhar.
São as pernas que conduzem as esquivas, a movimentação no quadrilátero e a distância do oponente. E mesmo os murros, que terminam nas mãos, têm o impulso fabricado no mecanismo dos joelhos. Ou seja, no boxe os punhos ganham a fama, mas são os pés que fazem o trabalho duro.
E aí, é claro, que é todo um conjunto de coordenações motoras a serem aprendidas e isso, como sempre, requer tempo. Em duas aulas, entendi o básico dos principais movimentos; suei (e muito!) com a metodologia de três minutos (o tempo de um round) de golpes sem parar em um circuito de sacos de pancadas e pneus; testei socos guiados nas manoplas e até me arrisquei, sem muita convicção, em um sparring com um moço que aliviou para o meu nariz, mas não teve dó das minhas costelas (e, não, ao contrário do que dizem alguns funks por aí, soco na costela não é nada legal).
Condicionamento, fortalecimento de abdômen, agilidade, reflexos, tonificação de membros superiores e inferiores. A lista dos benefícios físicos é longa, mas, dando aula de boxe há mais de 16 anos, Robério coleciona, principalmente, histórias de alunos que usam o esporte como uma espécie de terapia complementar para ansiedade e depressão. Ele compara o boxe à natação e explica: são esportes individuais, mesmo que treinados em ambientes coletivos, e que pedem que você mergulhe em você, “esteja dentro da sua cabeça”.
“Dentro da piscina e no ringue, você esquece o problema, deixa lá fora. Porque se ficar com raiva, vai apanhar mais, não vai bater mais, porque a raiva desconcentra. No boxe, não tem passado nem futuro, você tem de estar focado no presente, naquele instante, na sua reação. O boxe é você com você mesmo”, detalha.
Inspirada pelos filmes de ação dos quais é fã, a estudante Clara Morais encontrou no boxe um hobby. Fazendo cursinho preparatório para ingressar em Engenharia Aeroespacial no ITA, Clara conta que gosta dos momentos de sparring, nas aulas, e não se deixa abalar pela pressão das cordas. “Levo uma rotina muito no meio dos livros, acho que estar no ringue é o único momento em que não me sinto pressionada”, confessa.
Apesar do ambiente notoriamente mais masculino, Clara garante que o boxe “é um esporte que acolhe todo gênero”. E é amparada por Robério, que estimula que mais mulheres pratiquem boxe ou mesmo outra arte marcial, principalmente para saber se defender.
Eu não sou esotérica, nem mesmo acredito em signos, mas rolando o feed encontrei algo sobre 2026 ser um ano regido por força e ação. Lutar é, portanto, um verbo a ser conjugado este ano. É ou não é um sinal de que os melhores embates podem ser suando em um ringue de boxe?
(Foto: DOMITILA ANDRADE)Clara Morais, 19, é estudante e pratica boxe há 7 meses
(Foto: FERNANDA BARROS)FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 20-01-2026: Coluna de esportes com Domitila Andrade, sobre sua experiência com esportes, como boxe. Na foto, uma aula na Escola de Boxe Robério Pinheiro, no Bairro de Fátima (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)
