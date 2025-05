"Vivíamos no esgoto": invasões no Parque do Cocó expõem problemas de habitação em Fortaleza

Caso de conjunto irregular no Jardim das Oliveiras expõe a delicadeza nos pelo menos 25 pontos de invasão que permeiam a área protegida do Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza. Grande parte das ocupações irregulares trata-se de pequenos comércios e casas em comunidades periféricas. Entre interesses ambientais e comunitários, há o abandono em comum

Encostada na porta aberta, a moça "Os moradores do conjunto não foram identificados, apenas os líderes comunitários" imaginava o futuro. Aos 25 anos, está grávida pela terceira vez e mora sozinha com as duas filhas em uma construção frágil de madeira. Uma das meninas assiste a vídeos em um celular, no único quarto do espaço. A outra, falante, faz companhia à mãe no observar. Sobe na porta e aponta.

Ali perto será a futura morada da família, esta sim com fortes alicerces, a qual a dona de casa destina R$ 100 do auxílio mensal para ver finalizada em um ano. O dinheiro vai para materiais de construção, explica, já que a mão-de-obra e o terreno ficam a cargo da comunidade. “Esta situação de hoje é melhor do que onde você morava antes?”, perguntamos. “Ora, muito!”, disse ela, com um sorriso de obviedade.

Foto: AURÉLIO ALVES ParaTodosVerem: silhuetas de mãe e filha em casa em ocupação no Jardim das Oliveiras. Elas estão em primeiro plano e observam as construções

A casa da mulher fará companhia às 70 já erguidas no conjunto habitacional Cajado, no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza. Serão 450 no total. Sem apoio governamental, os materiais são todos conseguidos pela comunidade ou via doações e o maquinário é alugado ou emprestado da Prefeitura de Fortaleza.

Mesmo cinco anos após o início das construções, tudo se movimenta. O trabalho não para e a promessa anima. O mais impressionante, no entanto, é o que poucos reparariam se não soubessem da história: o chão. O conjunto firma-se sobre um aterro de três metros de profundidade, feito 100% pelos futuros moradores.

















E a grande contradição está aí. O alicerce não foi feito em qualquer lugar, mas em território protegido. A área de cinco hectares integra o Parque Estadual do Cocó (PEC), quarto maior parque natural em área urbana da América Latina.

No trecho, funcionava uma lagoa de estabilização de resíduos da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), que foi desativada e acumulou lixo. O terreno dela foi integrado ao Plano de Manejo do Cocó, de 2020. Como se trata de uma Unidade de Conservação de Proteção Integral (UC/PI), não são permitidas quaisquer intervenções urbanas naquele local. Ou seja, tudo ali está irregular.

Foto: Reprodução/Google Maps ParaTodosVerem: visão aérea do local do aterro no Jardim das Oliveiras. A imagem apresenta um quadro que indica 46 mil metros quadrados de áreea. Reprodução é de 2024

O caso não é solitário. O corpo do Cocó está bem violado, conforme apontou levantamento inédito do O POVO+ em parceria com equipes da Universidade Federal do Ceará (UFC). Feridas vermelhas, indicando falta de vegetação, se estendem da Sabiaguaba, passando pelos contornos de prédios ricos do Edson Queiroz e Manuel Dias Branco até se intensificarem nos bairros ao sul da Capital.

Seria fácil apontar o dedo aos invasores. Segundo a proteção, é simples: o território é vetado e precisa ser esvaziado. No entanto, várias das construções ilegais não se tratam de empreendimentos milionários. São habitações pequenas, comércios ou moradias. Como explicar para estas pessoas que elas não deveriam ocupar aquele local?

Pontos vermelhos indicam falta de vegetação. Clique e arraste para conferir todo o curso do Parque