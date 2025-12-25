Brasil teve quase um caso e meio de fraude por ano, desde a criação do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), em 1995. Histórico de casos demonstra envolvimento de figuras poderosas no contexto investigatório em favor de banqueiros

Bilhões, com "b" de banalidade. Esse é o tamanho do rombo que deixa o Banco Master no sistema financeiro nacional. As revelações que vieram nos primeiros momentos após a liquidação da companhia mostram uma rede de relações, mentiras e o sinal de alerta para todo um sistema financeiro.

Desde a criação do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) "Previne crises bancárias sistêmicas e protege depositantes e investidores. Prevê o pagamento de garantias, caso o Banco Central decrete a intervenção ou liquidação de uma instituição financeira associada, para garantir que os depositantes e investidores tenham acesso aos seus recursos e minimizar o risco de corridas bancárias — fenômeno em que muitos clientes retiram seus recursos de um banco ao mesmo tempo, levando a crises e, eventualmente, até mesmo à falência de bancos saudáveis. O FGC garante até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ e por instituição ou conglomerado financeiro. Na hipótese de ocorrer a liquidação de mais de uma instituição financeira associada em um período de até 4 anos, o valor máximo a ser pago pelo FGC para o mesmo CPF ou CNPJ fica limitado a R$ 1 milhão" , há 30 anos (1995), 43 instituições financeiras sofreram liquidação extrajudicial ou intervenção do Banco Central. Uma média de quase um caso e meio por ano.

Ao todo, 21 decretaram falência e outras 13 tiveram liquidação extrajudicial confirmada. Nessa história, ainda houve casos em que o banco foi incorporado, além de minoria em que a liquidação foi cessada.

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil Fachada do Banco Master, na região da Faria Lima, em São Paulo

Na opinião pública, 94,1% responderam defender a manutenção da prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, enquanto 83,3% avaliaram que a decretação de sigilo para o processo aumenta o risco de impunidade, segundo pesquisa realizada pela AtlasIntel.

Mesmo assim, há três semanas, Vorcaro e outros quatro executivos tiveram a prisão preventiva relaxada dias após serem detidos. Em diligências, a Polícia Federal (PF) detectou que no celular do banqueiro há uma lista de contatos que inclui ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Leia mais Furto ao Banco Central: 20 anos depois, a poeira do túnel ainda paira no ar Sobre o assunto Furto ao Banco Central: 20 anos depois, a poeira do túnel ainda paira no ar

A acusação contra a alta cúpula do Banco Master é de fraude de R$ 12,2 bilhões contra o sistema financeiro, o maior da história do Brasil. A operação Compliance Zero investigou a emissão de títulos falsos em que o grande beneficiado era o Banco Master, que obteve lucros oferecendo investimentos em renda fixa, CDB a porcentagens muito mais vantajosas do que a média do mercado.

O Banco Central (BC) resolveu pela liquidação extrajudicial e encerrou as atividades da instituição financeira.

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Banco Central decretou a liquidação do Banco Master

Em 19 de dezembro, mais uma reviravolta: um ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) viu indícios de precipitação na liquidação e pediu esclarecimento do BC, que já se prepara para uma batalha judicial para manter o fim do Master.

Esse escândalo é apenas mais um entre grandes fraudes envolvendo bancos no Brasil, pelo menos nos últimos 30 anos em que temos a atuação do FGC.

Leia mais Ministro do TCU vê 'precipitação' na liquidação do Master; BC diz estar munido com documentos

Toffoli tira da CPI do INSS dados bancários e fiscais de Daniel Vorcaro, do Banco Master Sobre o assunto Ministro do TCU vê 'precipitação' na liquidação do Master; BC diz estar munido com documentos

Toffoli tira da CPI do INSS dados bancários e fiscais de Daniel Vorcaro, do Banco Master

Nessa história, alguns casos emblemáticos, como o do Banco Nacional e o do Banco Econômico. O primeiro foi um das maiores fraudes bancárias do País, com rombo estimado em bilhões de reais, segundo valores atualizados, levando à intervenção do Banco Central. O segundo veio a reboque, numa queda que abalou o sistema financeiro.

Em 1999, houve o caso do Banco Marka, que envolveu acusações de peculato e fraude, gerando prejuízo estimado em R$ 1,5 bilhão, além da fuga do banqueiro Salvatore Cacciola.

Foto: FCO FONTENELE Desde a criação do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), há 30 anos (1995), 43 instituições financeiras sofreram liquidação extrajudicial ou intervenção do Banco Central

Já em 2000, Cacciola chegou a ser preso preventivamente sob o argumento de risco de fuga do País, mas, após 37 dias encarcerado, foi solto por liminar do então ministro do STF, Marco Aurélio Mello, e fugiu para a Itália.

Outra ocasião de repercussão nacional foi a do Banco Panamericano, relembrado nas últimas semanas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na inauguração do canal de notícias SBT News.

Leia mais MPF pede condenação de ex-diretores do Banco Panamericano Sobre o assunto MPF pede condenação de ex-diretores do Banco Panamericano

Em 2010, estourou investigação apontando fraude contábil, que inflava artificialmente o patrimônio da instituição, controlada pelo Grupo Silvio Santos. O que rendeu ligação e visita do apresentador de televisão a Lula.

O banco sofreu intervenção, com rombo inicial estimado em R$ 1,4 bilhão. O apresentador chegou a oferecer todo o seu patrimônio, incluindo o SBT, como garantia para aporte emergencial do FGC.

Após as investigações, a soma do rombo superou os R$ 4 bilhões, mas, antes da falência, o Panamericano foi vendido ao BTG Pactual.

Instituições financeiras que sofreram liquidação pelo Banco Central nos últimos 30 anos

​

Efeitos da fraude no Banco Master devem gerar "segunda onda" em fundos, ações e previdência

Uma série de investidores que nunca aplicaram recursos diretamente no Banco Master foi atingida com a liquidação extrajudicial da instituição após suspeita de fraude multibilionária.

Isso porque fundos de investimento, ativos derivados e previdência complementar sofreram um efeito indireto que incidiu sobre o mercado como uma "segunda onda" de impactos.

Leia mais MPF aponta "falha gravíssima" em licenças emitidas ao TikTok no Ceará Sobre o assunto MPF aponta "falha gravíssima" em licenças emitidas ao TikTok no Ceará

Um dos exemplos foram papéis de ações como da Oncoclínicas S.A. (Onco3), que declarou exposição às aplicações em CDBs emitidos pelo Banco Master. Uma soma de R$ 433 milhões, o que gerou impacto no valor de mercado da companhia — ainda que quem aporte recursos em Onco3 nunca imaginaria essa relação em primeiro prisma.

Eduardo Silva, presidente do Instituto Empresa, associação que desde 2017 promove a governança corporativa e defende investidores, destaca que o caso da Oncoclínicas é só mais um neste processo de exposição indireta ao Master por meio de fundos, planos de previdência, carteiras administradas ou fundos de investimento em participações (FIPs).

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil Banco Master é acusado de fraude de R$ 12 bilhões contra o sistema financeiro

“Ou seja: mesmo quem nunca investiu nos CDBs mágicos do Banco Master sofrerá efeitos por decisões dos Gestores de Companhias, Fundos de Investimentos e Fundos de Pensão, entre outros", alerta.

Por isso, Eduardo pontua que o caso do Master deve promover uma revisão geral de processos no mercado, como no papel do gestor de fundos. Para ele, essa figura não deve ser apenas como um dono de recursos, mas agir em nome e em benefício dos titulares dos recursos, os cotistas.

Leia mais Febraban diz ter 'plena confiança' no BC, após TCU questionar liquidação do Master

Associação Brasileira de Bancos apoia BC no caso Master, após questionamento do TCU Sobre o assunto Febraban diz ter 'plena confiança' no BC, após TCU questionar liquidação do Master

Associação Brasileira de Bancos apoia BC no caso Master, após questionamento do TCU

Também conhecido como caso grave, decorrente da fraude do Master, está o dos fundos de pensão, como o RioPrevidência, de servidores públicos cariocas, que aportou cerca de R$ 2 bilhões no banco entre maio e julho de 2025 — já no auge da crise do Master que sofreu a intervenção.

"O Instituto Empresa reforça que não basta acompanhar o extrato — é necessário questionar. Investir via fundo ou plano não significa eliminar o risco de crédito, ou de contraparte."

Problema sistêmico: sequência de problemas revelam face obscura dos bancos

A multiplicação de casos de fraudes financeiras que se avizinham entre os anos tem revelado um problema maior, estrutural. A avaliação é do economista, professor de especialização em Mercado Financeiro na Universidade de Brasília (UnB) e membro do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal (Corecon-DF), César Augusto Bergo.

Na avaliação dele, os escândalos financeiros recentes apontam falhas na regulação, que precisa ser mais dura e vigilante, já que se percebe a sofisticação das fraudes. No caso do Master, evidenciam conflitos de interesses políticos.

O professor enfatiza que o "principal ativo dos bancos é a confiança" e fraudes desse tamanho minam a credibilidade de todo o sistema, principalmente de instituições de menor evidência.

Leia mais Há risco de fuga do dono do banco Master?

BC decreta liquidação do Banco Master e põe fim a acordo com Fictor Sobre o assunto Há risco de fuga do dono do banco Master?

BC decreta liquidação do Banco Master e põe fim a acordo com Fictor

A morosidade da fiscalização também é destacada como fator determinante para a perpetuação de irregularidades. Embora o Brasil tenha um sistema financeiro moderno e lidere internacionalmente em inovações, a regulação, muitas vezes, opera "um passo atrás", criando um descompasso tecnológico e temporal no combate aos crimes, avalia César.

"Não é que o Banco Central não faça o que tem de fazer, ele faz e é competente e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) também. Mas eles demoram muito a enxergar o problema. Enquanto isso, existe outra vertente que é a questão política. O banqueiro do Master procurou apoio de senadores, deputados, prefeitos etc. Aí cria uma corrente nociva ao sistema financeiro", acrescenta.

Foto: José Cruz/Agência Brasil A morosidade da fiscalização também é destacada como fator determinante para a perpetuação de irregularidades

Ele frisa que o problema estrutural se forma ao envolver questões políticas que vão de encontro aos interesses dos investidores, depositantes, clientes e acionistas. "E isso é alimentado pela vaidade muitas vezes."

"Temos aí o caso do oferecimento de camarote, viagens, estadias em hotéis paradisíacos, e acaba tendo lobby para se obter alguma vantagem na legislação que dê cobertura a esse tipo de fraude", pontua.

Para o economista Ricardo Coimbra, da Academia Cearense de Economia (ACE), já há alguns meses o Banco Master chamava atenção por conta dos resultados, principalmente por conta da relação com o Banco de Brasília (BRB), que é um banco estatal, de economia mista.

Foto: Divulgação/Banco Master Empresário Daniel Vorcaro é dono do Banco Master. Ele ficou preso entre os dias 17 e 29 de novembro

Questionado se a liquidação veio tardia, Ricardo diz que não. "Houve um processo de negociação entre o Banco Master e o BRB que não foi aprovado pelo Banco Central. Foi uma alternativa que o Master buscou, através de articulação com outro banco, mas que está começando a se revelar com vinculações políticas".

"O Banco Central é chamado a intervir no momento em que as informações se mostram críticas. Então, existem procedimentos que devem ser cumpridos tecnicamente e o regulador cumpriu e vem cumprindo esses mecanismos", aponta.

Investimento em governança nas organizações precisa gerar cultura

Foto: João Djorge/Divulgação IBGC RENATA Santiago coordena o IBGC no Ceará

O tema governança corporativa deixou de ser visto como um paradigma no empresário brasileiro ou um "luxo" de grandes corporações para se tornar uma necessidade estratégica. A avaliação é da coordenadora-geral do Capítulo Ceará do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), Renata Paula Santiago.

Mas se há evolução na gestão, por que grandes fraudes permanecem comuns no dia a dia do mercado? A operação Compliance Zero, da Polícia Federal, investigou a emissão de títulos falsos em que o grande beneficiado era o Banco Master, que obteve lucros oferecendo investimentos em renda fixa, CDB a porcentagens muito mais vantajosas do que a média do mercado.

Foto: Lula Marques/Agência Brasil Diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, destaca trabalho de investigação da Polícia Federal na operação Compliance Zero

Sem abordar casos específicos, como o do Master, Renata avalia que casos recentes de empresas investigadas não chegam a contaminar todo o mercado e julga serem "casos pontuais".

A executiva explica que o primordial para as organizações, além do investimento, é permitir que mudanças não sejam limitadas, mas que levem à mudança de cultura organizacional.

Para ela, práticas de transparência, equidade e responsabilização para todos os que se relacionam com a empresa, desde funcionários até instituições de crédito, devem ser ponto basilar para a mudança de rumo de uma organização.

Leia mais Galípolo diz que ele e BC estão à disposição do STF para esclarecer questões ligadas ao Master

Toffoli autoriza diligências da PF em investigação sobre Banco Master Sobre o assunto Galípolo diz que ele e BC estão à disposição do STF para esclarecer questões ligadas ao Master

Toffoli autoriza diligências da PF em investigação sobre Banco Master

Neste sentido, não há padrão de governança em "tamanho único", mas uma jornada personalizada para cada empresa. Na avaliação da coordenadora do IBGC no Ceará, o mercado passa por um processo de "seleção natural" que deve ser intensificado e empresas com processos pouco transparentes devem sofrer.

"Na medida em que as empresas vão avançando rumo a uma melhor política de governança, elas tendem a rejeitar fazer negócios com empresas que não são bem colocadas porque envolve reputação".

Mais notícias de Economia